Qui est le nouveau compagnon de Céline Dion ? La chanteuse évoque sa vie amoureuse

La disparition de René Angélil en janvier 2016 a profondément marqué la vie de Céline Dion. Depuis ce jour, les fans et médias s’interrogent régulièrement sur la situation sentimentale de la chanteuse québécoise. À 56 ans, l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore » fait face à de nombreux défis personnels, notamment sa lutte contre le syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui a considérablement impacté sa carrière. Malgré les épreuves, Céline Dion reste entourée de personnes qui comptent pour elle. Mais qu’en est-il vraiment de sa vie amoureuse ? La diva a-t-elle retrouvé l’amour huit ans après le décès de celui qui fut son mari et manager pendant plus de deux décennies ?

Céline Dion, « la femme d’un seul homme » : son rapport à l’amour après René

La vision de l’amour chez Céline Dion reste profondément ancrée dans son histoire avec René Angélil. Depuis son décès, la chanteuse se définit comme la veuve d’un amour unique et irremplaçable. Dans sa biographie « Ma vie, mon rêve », elle affirmait être « à la vie, à la mort, la femme d’un seul homme ». Cette fidélité posthume témoigne de la profondeur de leurs sentiments, scellés lors d’un mariage grandiose à Montréal en 1994, puis renouvelés dans un style oriental à Las Vegas en 2000.

L’artiste canadienne a plusieurs fois confié qu’elle ne se voyait pas former un nouveau couple. « Je n’ai jamais eu d’autre amour, jamais d’autre amant », déclarait-elle avec émotion. Céline considère avoir investi tout son charme féminin et son sex-appeal dans sa relation avec René. Cette vision romantique explique pourquoi, malgré sa beauté et son attrait naturel, elle affirme : « Je ne suis pas une femme qui se fait draguer. Jamais (…) Je ne suis peut-être pas le genre de femme qui éveille la passion chez les hommes ».

Pepe Munoz : entre rumeurs de romance et véritable amitié

Après le décès de René, l’apparition régulière de Pepe Munoz aux côtés de Céline Dion a alimenté de nombreuses spéculations. Ce danseur espagnol, devenu son entraîneur personnel, coiffeur et assistant, a rapidement été présenté par les médias comme le potentiel nouveau compagnon de la star internationale. Leur complicité évidente, notamment lors des défilés de la Fashion Week parisienne où ils partageaient une passion commune pour la mode et les vêtements, semblait confirmer cette théorie.

Pourtant, l’interprète de « My Heart Will Go On » a fermement démenti ces rumeurs dans une interview accordée au Sun : « Oui il y a un nouvel homme dans ma vie mais ce n’est pas l’homme dans ma vie ». Elle précisait alors leur relation : « Nous sommes amis, nous sommes meilleurs amis. Bien sûr qu’on se prend dans les bras et qu’on se tient la main en sortant ». La chanteuse a même admis avoir « un peu craqué » pour Pepe initialement, tout en révélant que son meilleur ami préférait les hommes. La preuve définitive est venue en février 2023, lorsque Pepe Munoz a épousé son compagnon Brayden Newby.

Sa famille comme pilier affectif face à la maladie

Face aux défis de sa maladie et à la solitude amoureuse, Céline Dion trouve réconfort auprès de sa famille. Ses trois fils constituent désormais son principal soutien affectif et professionnel :

René-Charles (23 ans), qui jouerait désormais un rôle de manager auprès de sa mère

Les jumeaux Nelson et Eddy (13 ans), qui grandissent sous l’œil protecteur de leur mère

René-Charles, fiancé à Angelique Weckmann depuis 2016, a démontré son attachement à sa mère en la soutenant lors de sa performance mémorable à l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Malgré des rumeurs de tensions familiales, cet événement a prouvé la solidité de leurs liens. Les apparitions publiques de la chanteuse se font désormais principalement en compagnie de ses enfants, remplaçant les sorties en amoureux d’autrefois.

La vie de Céline Dion s’organise aujourd’hui dans sa maison d’Henderson, dans le Nevada. Elle y aurait récemment adopté un chat, nouvelle mascotte familiale apportant douceur et réconfort au quotidien. Ces nouvelles habitudes témoignent d’un épanouissement différent, centré sur la famille plutôt que sur de potentielles rencontres amoureuses, confirmant que la chanteuse reste fidèle à sa vision de l’amour unique partagé avec René.