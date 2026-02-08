Liste mondiale des pays : capitales, population et superficie

La planète compte aujourd’hui une diversité remarquable de nations qui se distinguent par leurs caractéristiques démographiques et territoriales. Des microétats européens aux vastes territoires asiatiques, chaque pays présente une identité géographique unique qui façonne son développement. Cette variété mondiale offre un panorama enchantant pour comprendre l’organisation politique internationale et les disparités entre les différentes régions du globe.

Les géants démographiques et leurs métropoles administratives

L’Asie domine largement le classement des pays les plus peuplés de la planète. La Chine, avec sa capitale Beijing, compte plus de 1,3 milliard d’habitants, suivie de près par l’Inde dont New Delhi administre 1,17 milliard de personnes. Ces puissances démographiques contrôlent respectivement 9,5 millions et 3,2 millions de kilomètres carrés. L’Indonésie, dirigée depuis Jakarta, représente le troisième pôle humain avec 242 millions d’habitants répartis sur 1,9 million de kilomètres carrés d’archipel tropical.

Le continent américain présente également des concentrations humaines considérables. Les États-Unis, administrés depuis Washington, regroupent 310 millions d’habitants sur 9,6 millions de kilomètres carrés. Le Brésil, dont Brasília constitue le centre politique, rassemble 201 millions de personnes sur 8,5 millions de kilomètres carrés, formant ainsi le géant sud-américain. Ces nations montrent comment des superficies importantes peuvent accueillir des populations massives tout en préservant des espaces naturels conséquents.

L’Afrique connaît une dynamique démographique particulière. Le Nigeria, avec Abuja comme capitale, abrite 154 millions d’habitants sur 923 768 kilomètres carrés. L’Éthiopie, dirigée depuis Addis Ababa, compte 88 millions de résidents sur 1,1 million de kilomètres carrés. La République démocratique du Congo, dont Kinshasa représente le cœur administratif, regroupe près de 71 millions d’habitants sur 2,3 millions de kilomètres carrés, illustrant la diversité des densités africaines.

Les territoires d’exception et leurs particularités géographiques

Certaines nations se distinguent par leur étendue territoriale impressionnante. La Russie, administrée depuis Moscou, s’étend sur 17,1 millions de kilomètres carrés pour 140 millions d’habitants, constituant le plus vaste pays du monde. Le Canada, dont Ottawa est la capitale, couvre 9,9 millions de kilomètres carrés mais n’abrite que 33,6 millions de personnes. L’Australie, dirigée depuis Canberra, occupe 7,6 millions de kilomètres carrés pour seulement 21,5 millions d’habitants, démontrant des densités particulièrement faibles.

Pays Capitale Population Superficie (km²) Monaco Monaco 32 965 1,95 Vatican Vatican 921 0,44 Saint-Marin Saint-Marin 31 477 61,2 Liechtenstein Vaduz 35 000 160 Malte Valletta 403 000 316

À l’opposé, les microétats européens révèlent des concentrations humaines extraordinaires. Le Vatican représente le territoire le plus restreint avec seulement 0,44 kilomètre carré et 921 habitants. Monaco, bien que couvrant uniquement 1,95 kilomètre carré, accueille 32 965 résidents. Ces petites nations valident qu’une superficie minuscule peut néanmoins constituer une entité souveraine reconnue internationalement.

Les archipels et territoires insulaires dispersés

Les nations insulaires présentent des configurations territoriales uniques. Les Philippines, administrées depuis Manille, regroupent 99,9 millions d’habitants sur 300 000 kilomètres carrés répartis entre plusieurs milliers d’îles. Le Japon, dont Tokyo constitue le centre névralgique, rassemble 127 millions de personnes sur 377 835 kilomètres carrés d’archipel volcanique. La Nouvelle-Zélande, dirigée depuis Wellington, s’étend sur 268 680 kilomètres carrés pour 4,2 millions d’habitants, offrant des paysages insulaires spectaculaires.

Les centres administratifs du monde arabe et moyen-oriental

Le Moyen-Orient regroupe des États aux profils variés. L’Arabie saoudite, dont Riyad est la capitale, s’étend sur 1,9 million de kilomètres carrés pour 25,7 millions d’habitants. L’Iran, administré depuis Téhéran, couvre 1,6 million de kilomètres carrés et compte 76,9 millions de résidents. L’Égypte, dirigée depuis Le Caire, concentre 80,4 millions de personnes sur 1 million de kilomètres carrés, principalement le long de la vallée du Nil.

Les petits États du Golfe prouvent une prospérité remarquable malgré leur taille réduite. Le Koweït, avec Kuwait City comme capitale, occupe 17 820 kilomètres carrés pour 2,7 millions d’habitants. Le Qatar, administré depuis Doha, s’étend sur 11 437 kilomètres carrés et compte 840 926 résidents. Bahreïn, dont Manama constitue le centre, ne couvre que 665 kilomètres carrés mais abrite 738 004 personnes, illustrant des densités parmi les plus élevées de la région.

L’Europe entre diversité régionale et intégration continentale

Le vieux continent présente une mosaïque nationale complexe. L’Allemagne, administrée depuis Berlin, regroupe 81,8 millions d’habitants sur 357 021 kilomètres carrés. La France, dont Paris représente le cœur politique, compte 64,7 millions de résidents sur 547 030 kilomètres carrés. Le Royaume-Uni, dirigé depuis Londres, rassemble 62,3 millions de personnes sur 244 820 kilomètres carrés, formant les principales puissances européennes.

Les nations nordiques affichent des caractéristiques distinctives. La Suède, avec Stockholm comme capitale, s’étend sur 449 964 kilomètres carrés pour 9,8 millions d’habitants. La Norvège, administrée depuis Oslo, couvre 324 220 kilomètres carrés mais n’abrite que 5 millions de résidents. La Finlande, dont Helsinki est le centre administratif, occupe 337 030 kilomètres carrés pour 5,2 millions de personnes, démontrant des densités nettement inférieures aux moyennes européennes.

Les pays méditerranéens présentent une autre réalité démographique. L’Italie, dirigée depuis Rome, compte 60,3 millions d’habitants sur 301 230 kilomètres carrés. L’Espagne, administrée depuis Madrid, regroupe 46,5 millions de personnes sur 504 782 kilomètres carrés. La Grèce, avec Athènes comme capitale, rassemble 11 millions de résidents sur 131 940 kilomètres carrés, illustrant la diversité des configurations nationales européennes.