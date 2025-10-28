Jean-Jacques Trogneux : portrait d’un entrepreneur et athlète au cœur d’Amiens

Jean-Jacques Trogneux incarne une figure amiénoise singulière, mêlant avec discrétion entrepreneuriat numérique et excellence sportive. Frère de Brigitte Macron, il évolue loin des projecteurs politiques, préférant construire sa propre identité professionnelle dans la transformation digitale tout en brillant sur les pistes d’athlétisme. Ce portrait révèle un homme aux multiples facettes, ancré dans les traditions familiales tout en embrassant l’innovation technologique contemporaine.

Un parcours entrepreneurial ancré dans le numérique

Depuis février 2022, Jean-Jacques Trogneux occupe le poste de consultant senior chez Talan, société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. Ses responsabilités englobent la gestion opérationnelle d’un centre de services et le développement commercial stratégique. Cette position lui permet d’exploiter pleinement son expertise acquise au fil des années dans l’accompagnement digital des organisations.

Parallèlement à cette mission, il dirige Honet Communication, entreprise qu’il a fondée en 2016 à Amiens. Cette société de conseil en marketing digital et communication globale témoigne de sa vision entrepreneuriale locale. Reconnu comme expert en webmarketing, il développe des stratégies commerciales innovantes pour ses clients régionaux. Son approche combine techniques digitales avancées et compréhension fine des enjeux locaux, créant ainsi une synergie unique dans l’écosystème amiénois.

Poste Entreprise Année Spécialisation Consultant senior Talan 2022 Transformation numérique Fondateur-dirigeant Honet Communication 2016 Marketing digital

Des performances sportives remarquables en athlétisme

Membre actif de l’Amiens Université Club Athlétisme depuis 2017, Jean-Jacques Trogneux s’illustre régulièrement dans les compétitions de course de fond. Ses exploits sportifs attestent une discipline remarquable : vice-champion de France master sur 5 kilomètres à Albi en octobre 2022, puis sur semi-marathon à Saint-Omer le mois suivant.

Ses victoires au Marathon de la Somme en 2020 et 2021 confirment sa domination régionale. Son chrono de 8’44″23 sur 3000 mètres à Metz en mars 2022 lui vaut le titre de champion national. La performance de 2h05’32 » réalisée au semi-marathon de Paris illustre son niveau d’excellence constant.

Champion national du 3000 mètres (8’44″23) en mars 2022

Vice-champion de France master sur 5 km et semi-marathon en 2022

Double vainqueur du Marathon de la Somme (2020-2021)

Titres régionaux et nationaux en canicross (FSLC)

Sa reconversion annoncée vers le culturisme fin 2019 révèle sa quête perpétuelle de nouveaux défis physiques et mentaux, démontrant une personnalité en constante évolution.

Un héritage familial chocolatier préservé mais non exploité

La famille Trogneux perpétue depuis 1872 une tradition chocolatière emblématique d’Amiens. Fondée par Jean-Baptiste Trogneux, la maison familiale s’est spécialisée dans la production des célèbres macarons d’Amiens, confiseries composées d’amandes, miel et fruits confits. Cette spécialité locale génère une production annuelle impressionnante de près de deux millions d’unités.

Contrairement à d’autres membres de sa lignée, Jean-Jacques Trogneux a choisi de tracer sa propre voie professionnelle dans l’univers numérique. Cette décision témoigne de son indépendance d’esprit face aux traditions familiales. La chocolaterie, aujourd’hui dirigée par Jean-Alexandre et Jean-Baptiste Trogneux, rayonne à travers six boutiques réparties entre Amiens, Lille, Arras, Le Touquet, Saint-Quentin et Paris.

Génération Période Développement 1ère (Jean-Baptiste) 1872 Fondation de la maison 6ème (actuelle) 2025 6 boutiques, 2M macarons/an

Cet héritage artisanal influence néanmoins son attachement profond aux valeurs authentiques amiènoises et à la transmission des savoir-faire locaux.

Une formation internationale au service de sa polyvalence

Son cursus académique reflète une approche stratégique de la formation professionnelle. Le Master en commerce international obtenu à NEOMA Business School lui confère une vision globale des enjeux économiques contemporains. Cette base solide s’enrichit d’une spécialisation technique avec son Master en chef de projet marketing Internet à l’IFOCOP.

L’expérience suédoise à l’université Mälardalen marque un tournant dans son parcours formatif. Ces études en gestion du marketing élargissent sa perspective culturelle et renforcent sa capacité d’adaptation aux environnements internationaux. Cette dimension multiculturelle nourrit aujourd’hui son expertise en transformation numérique chez Talan.

La cohérence entre formation académique et responsabilités actuelles valide une planification carrière réfléchie. Ses compétences conjuguent vision stratégique internationale et maîtrise opérationnelle des outils digitaux, créant un profil professionnel unique dans l’écosystème entrepreneurial régional.

Une personnalité discrète mais influente dans son écosystème local

Malgré sa notoriété familiale et la ressemblance troublante avec Emmanuel Macron qui avait alimenté diverses rumeurs et théories sur les réseaux sociaux, Jean-Jacques Trogneux cultive délibérément la discrétion. Cette approche lui permet de préserver son authenticité personnelle tout en développant une influence croissante dans son environnement professionnel et sportif.

Ses activités de coaching sportif auprès d’amateurs et jeunes athlètes témoignent de son engagement communautaire. Les ateliers de running et renforcement musculaire qu’il anime à l’Amiens UC créent un lien direct avec la nouvelle génération sportive locale. Sa collaboration avec les événements régionaux pour promouvoir le sport en entreprise révèle sa vision holistique de la performance.

Ses activités de coaching sportif auprès d'amateurs et jeunes athlètes témoignent de son engagement communautaire. Les ateliers de running et renforcement musculaire qu'il anime à l'Amiens UC créent un lien direct avec la nouvelle génération sportive locale. Sa collaboration avec les événements régionaux pour promouvoir le sport en entreprise révèle sa vision holistique de la performance.

Ses interventions en conférences abordent des thématiques variées : gestion de la performance, reconversion professionnelle et résilience. Cette expertise transversale fait de lui un intervenant recherché dans l'écosystème entrepreneurial amiénois.