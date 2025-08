Ebony de la Star Academy dévoile sa chanson inédite « Unforgettable » en concert

Ebony, finaliste de la Star Academy 2024, poursuit son ascension dans l’univers musical avec une carrière solo prometteuse. La jeune artiste a récemment conquis le public en interprétant son single « Unforgettable » lors de plusieurs concerts, suscitant l’enthousiasme de ses fans. Son parcours dans le célèbre télé-crochet musical l’a vue briller à chaque évaluation sans jamais être nominée. Malgré sa défaite face à Marine en finale, Ebony entretient une relation d’amitié sincère avec la gagnante, qui aurait même souhaité « couper le trophée en deux ».

La carrière musicale prometteuse d’Ebony après la Star Academy

Le succès d’Ebony se confirme avec sa chanson « Unforgettable », écrite lorsqu’elle avait seulement 15 ans suite à un chagrin d’amour. Ce morceau émouvant sur la souffrance amoureuse et la résilience cumule déjà plus de 2,6 millions d’écoutes sur Spotify. Son répertoire s’enrichit également avec « Si on me laisse le temps », un titre qu’elle a interprété sur la scène du Zénith de Paris le 6 mars et lors d’un show en Normandie aux côtés de chanteuses reconnues comme Vitaa et Amel Bent. Lors du festival Yardland à l’Hippodrome de Paris Vincennes, elle a dévoilé plusieurs créations inédites, dont une ballade intense au piano évoquant une relation qui s’achève avec des paroles touchantes : « Je suivrai le vent, je laisserai derrière moi tout ce qui me retient à toi ».

Les influences musicales et l’héritage familial

L’authenticité vocale d’Ebony trouve ses racines dans son histoire familiale. Fille du chanteur antillais Thierry Cham, connu sous le nom de Skylover et célèbre pour des tubes comme « Océan », elle a hérité d’un talent naturel pour la musique. Bien qu’elle ait partagé la scène avec son père, l’artiste affirme : « Je n’ai pas intégré le château grâce à mon papa. J’ai vraiment tout fait par moi-même ». Cette volonté d’indépendance artistique forge son identité musicale unique.

Les prestations remarquées d’Ebony lors de la tournée Star Academy

Durant la tournée qui s’est déroulée du 25 février au 29 juin 2024, Ebony a captivé les spectateurs avec des performances mémorables. Son interprétation de « Creep » de Radiohead et de son single « Unforgettable » ont démontré l’étendue de ses capacités vocales. Malgré quelques critiques sur les réseaux sociaux concernant sa place dans certains tableaux, elle a défendu sa vision du show :

Une expérience collective où chaque candidat mérite sa place sur scène

Une évolution constante de son assurance scénique au fil des concerts

Face aux attaques racistes dont elle a été victime pendant et après l’émission, Ebony fait preuve d’une grande maturité : « Ça m’affecte, et c’est normal. Je ne peux pas y être insensible car je suis humaine ».

Les projets d’avenir pour la jeune artiste

Ebony travaille actuellement sur son premier album, multipliant les collaborations avec des auteurs et producteurs de talent. Son ambition est claire : créer une musique authentique qui reflète ses multiples influences. « Je suis vraiment en train d’essayer de créer ma patte musicale, » confie-t-elle, déterminée à s’imposer dans le paysage musical français tout en restant fidèle à ses origines.