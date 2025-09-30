Compagnon Isabelle Adjani : qui sont les hommes de sa vie ?

Isabelle Adjani, actrice française emblématique de 70 ans, passionne le public depuis des décennies par son talent exceptionnel et sa vie sentimentale tumultueuse. Cette légende du cinéma français n’a jamais été mariée malgré plusieurs projets de mariage et a vécu des histoires d’amour passionnées avec des personnalités marquantes du monde artistique et médical. Aujourd’hui, l’interprète de Camille Claudel assume pleinement sa solitude et déclare n’avoir jamais été aussi bien. Sa vie amoureuse, ponctuée de rencontres prestigieuses et de ruptures médiatisées, témoigne d’un parcours sentimental riche en émotions.

Les grandes passions artistiques d’Isabelle Adjani

Les débuts à la Comédie-Française avec André Dussollier

La première relation connue de l’actrice française débute en 1972 à la Comédie-Française avec André Dussollier. Elle a alors 19 ans, lui 27 ans. Leur romance de deux ans s’achève brutalement après le succès du film La Gifle, qui bouleverse l’existence d’Isabelle Adjani. André Dussollier explique cette rupture par l’impossibilité pour sa compagne de conserver son rythme naturel face à la célébrité naissante. Aujourd’hui âgé de 78 ans, l’acteur considère que la vie à deux convient aux trentenaires, mais devient source de conflits par la suite.

Francis Huster, l’amour théâtral

Francis Huster, également rencontré dans les couloirs de la Comédie-Française, partage une histoire d’amour avec la jeune Adjani durant les années 70. L’acteur conserve un souvenir ému de cette relation et confesse ne jamais lui avoir pardonné son départ. Il regrette profondément de ne pas avoir trouvé les mots pour la convaincre de rester et salue son jeu d’actrice unique, précisant qu’elle jouait avec une intensité viscérale remarquable.

Bruno Nuytten et Daniel Day-Lewis, les passions cinématographiques

Bruno Nuytten, réalisateur de Camille Claudel, devient le père de Barnabé, premier fils d’Isabelle Adjani né en avril 1979. L’actrice décrit cette relation comme un amour insaisissable vécu avec une passion dévorante. Plus tard, Daniel Day-Lewis entre dans sa vie lors de la première anglaise du film. Leur coup de foudre donne naissance à Gabriel-Kane le 9 avril 1995. Néanmoins, l’acteur britannique abandonne sa compagne avant la naissance de leur enfant. Gabriel-Kane, devenu mannequin et chanteur, traverse une crise d’identité liée à la célébrité de ses parents avant d’assumer fièrement ses origines.

Les relations tumultueuses et la quête de solitude

Warren Beatty, l’épisode hollywoodien

Warren Beatty, célèbre séducteur hollywoodien, fait la cour pendant dix ans à Isabelle Adjani avant qu’elle ne lui accorde un regard. Leur rencontre sur le tournage d’Ishtar en 1987 marque le début d’une romance de deux ans à Los Angeles. L’actrice française explique avoir cédé en voyant Warren vêtu de blanc, assis au bord de sa piscine, l’air mélancolique. Cette relation se termine par le mal du pays ressenti par Adjani et sa réticence à appartenir au producteur-metteur en scène.

Jean-Michel Jarre et Stéphane Delajoux, les déceptions

Les années 2000 apportent leur lot de désillusions sentimentales. Jean-Michel Jarre, compositeur de musique électronique, trompe Isabelle Adjani avec Anne Parillaud après deux ans de relation. Cette trahison, révélée publiquement par l’actrice à Paris Match, fait les gros titres. La relation avec Stéphane Delajoux, neurochirurgien ayant opéré Johnny Hallyday, tourne au cauchemar. Isabelle Adjani compare cette histoire au thriller Dirty John et porte plainte contre le médecin pour un prêt non remboursé de 150 000 euros.

André Dussollier (1972-1974) – Premier amour à la Comédie-Française Francis Huster (années 70) – Romance théâtrale passionnée Bruno Nuytten (fin 70s-80s) – Père de Barnabé, réalisateur de Camille Claudel Warren Beatty (1986-1988) – Épisode hollywoodien de deux ans Daniel Day-Lewis (1989-1995) – Père de Gabriel-Kane, rupture avant la naissance Jean-Michel Jarre (2002-2004) – Compositeur, relation terminée par une tromperie Stéphane Delajoux (2004-2009) – Neurochirurgien, relation conflictuelle

L’acceptation de la solitude

Isabelle Adjani se définit aujourd’hui comme une solitaire qui n’aime pas se sentir seule. Elle explique qu’il y a de moins en moins de place dans sa vie pour un compagnon et plaisante sur le fait qu’un homme devrait passer par le plafond pour entrer chez elle. Ses enfants l’encouragent à ne plus laisser personne lui empoisonner le quotidien. L’actrice apprécie sa solitude actuelle, expliquant qu’elle permet d’être axée sur les autres sans subir d’accès prédateur à sa personne.