Chattawak : origine française, marque de mode en plein essor avec un réseau de boutiques en expansion

Chattawak, marque française de prêt-à-porter féminin, incarne l’esprit bohème et aventurier depuis sa création en 1987. Fondée par Martine Robion, cette enseigne de mode a connu une évolution remarquable, passant d’une ligne pour enfants à une collection complète pour femmes. Aujourd’hui, Chattawak s’impose comme un acteur incontournable du secteur, avec un réseau de boutiques en pleine expansion et un style unique qui séduit une clientèle fidèle.

Une histoire riche en rebondissements

L’aventure Chattawak débute en 1987 avec une collection destinée aux enfants et adolescents. Rapidement, la marque attire l’attention du groupe textile Chomarat qui la rachète en 1989. Cette acquisition marque un tournant décisif pour l’entreprise, qui élargit son horizon en lançant sa première collection pour femme en 2001. Ce repositionnement stratégique vers le luxe accessible permet à Chattawak de se démarquer avec un style casual chic, décontracté et élégant.

L’histoire de la marque connaît un nouveau chapitre en 2014 avec sa fusion avec Zapa, entraînant temporairement sa disparition. Néanmoins, le groupe 226, dirigé par Jean-Jacques Guigui, relance Chattawak en 2016, insufflant une nouvelle dynamique à cette enseigne emblématique du prêt-à-porter français.

Un style unique inspiré des grands espaces

Le nom Chattawak, contraction de « tomahawk » et « Chattanooga », évoque d’emblée l’aventure et les grands espaces nord-américains. Cette inspiration se reflète dans les collections de la marque, qui proposent un style bohème, rock et féminin invitant au voyage. Les créations Chattawak se distinguent par :

Des imprimés audacieux et des couleurs vibrantes

Des coupes fluides et confortables

Un mélange subtil entre élégance décontractée et esprit nomade

Des matières de qualité sélectionnées avec soin

Une attention particulière aux détails et aux finitions

Cette identité forte permet à Chattawak de se démarquer dans un marché de la mode féminine très concurrentiel. La marque cible principalement les femmes citadines à partir de 20 ans, en quête de vêtements alliant style et confort pour leur quotidien urbain.

Une stratégie de développement ambitieuse

Depuis sa relance en 2016, Chattawak a adopté une stratégie de développement axée sur l’accessibilité et l’expansion de son réseau de distribution. La marque a notamment :

Repositionné ses prix pour toucher une clientèle plus large Élargi son offre avec des collections de chaussures et de sacs Développé un réseau de détaillants multimarques Ouvert de nouveaux points de vente en France et en Belgique Renforcé sa notoriété grâce à des campagnes publicitaires ciblées

En 2017, Chattawak franchit une nouvelle étape en choisissant Adriana Karembeu comme égérie. Ce partenariat renforce l’image de marque et contribue à accroître sa visibilité auprès d’un public plus large. Aujourd’hui, l’enseigne compte plus de 1200 points de vente en France et en Belgique, témoignant de son succès grandissant auprès des consommatrices.

Une offre complète pour une femme moderne

Chattawak propose une gamme variée de vêtements et d’accessoires pour répondre aux besoins des femmes d’aujourd’hui. Les collections comprennent :

Des robes polyvalentes pour toutes les occasions

Des tops et pulls aux coupes flatteuses

Des bottines et sandales alliant style et confort

Des sacs et accessoires pour compléter chaque tenue

Des pièces intemporelles et des articles tendance

Cette offre diversifiée permet à Chattawak de s’imposer comme une référence dans le prêt-à-porter féminin, séduisant une clientèle fidèle en quête de qualité et d’originalité. Avec son style unique et son réseau en pleine expansion, la marque française continue de tracer sa route dans le monde de la mode, promettant encore de belles années de croissance et de créativité.