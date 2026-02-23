Renaud Dély : biographie, actualités et vie privée du journaliste

Renaud Dély s’impose comme une figure marquante du journalisme politique français depuis plus de trois décennies. Né le 3 mai 1969 à Beauvais dans l’Oise, ce journaliste politique a construit sa carrière dans les plus grands médias nationaux, de Libération à France Info en passant par Marianne et Le Nouvel Observateur. Son parcours professionnel témoigne d’un engagement assumé et d’une passion dévorante pour la politique, héritée d’une enfance marquée par les discussions avec son père très mittérandien. Mais derrière ce rédacteur en chef reconnu et prolifique écrivain se cache un homme profondément marqué par des drames familiaux qui ont façonné sa personnalité et son rapport au travail.

Un parcours journalistique entre engagement politique et controverses

Renaud Dély débute sa carrière à Libération en 1994, après avoir obtenu son diplôme du Centre de formation des journalistes de Paris en 1993. Il devient rapidement le spécialiste de l’extrême-droite au sein du quotidien, rédigeant notamment une enquête approfondie sur le DPS, le service de sécurité du Front National. Cette expertise lui vaut d’être auditionné par la commission d’enquête parlementaire le 10 février 1999.

Sa progression s’accélère : directeur du service politique de Libération entre 2002 et janvier 2006, il accède ensuite aux fonctions de rédacteur en chef, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction jusqu’en septembre 2007. Son passage au Parisien se révèle éphémère. Recruté comme rédacteur en chef adjoint en septembre 2007, il quitte le journal trois mois plus tard pour rejoindre Marianne comme directeur-adjoint de la rédaction.

De mars 2010 à mars 2011 : rédacteur en chef puis directeur-adjoint de la rédaction à France Inter

Mars 2011 à mai 2014 : directeur de la rédaction du Nouvel Observateur sous Laurent Joffrin

Mai 2016 à juillet 2018 : directeur de la rédaction de Marianne

Depuis septembre 2018 : co-animateur de l’interview de 8h30 sur France Info avec Marc Fauvelle

Parallèlement, Renaud Dély multiplie les activités médiatiques : chroniqueur pour So Foot depuis 2005, il collabore à RTL dans « On refait le match » d’août 2008 à mars 2010. Depuis septembre 2012, il co-anime l’émission « 28 minutes » sur Arte aux côtés d’Élisabeth Quin, comme d’autres journalistes qui concilient vie professionnelle et médiatique.

Son engagement politique assumé lui vaut plusieurs controverses. Le 22 mars 2011 sur le plateau du Grand Journal, Marine Le Pen met en doute sa neutralité journalistique en lui demandant s’il est candidat aux législatives pour le Parti socialiste ou l’UMP. Plus récemment, le 6 avril 2022, Jean Lassalle réagit violemment après que Dély l’ait qualifié de « complotiste des champs », le traitant de « chien » sur France Info.

Membre du think tank Terra Nova, laboratoire d’idées proche du Parti socialiste Participant à une tenue blanche fermée de la loge Salvador Allende au Grand Orient de France en décembre 2012 Invité 28 fois sur le plateau de « C dans l’air » en 2011, deuxième personnalité la plus fréquemment conviée

Acrimed critique cette interchangeabilité des « médiocrates » qui enchaînent les postes dans différents médias. En cinq ans, Dély a effectivement travaillé successivement à Libération, Marianne, Le Parisien, France Inter et Le Nouvel Observateur, illustrant cette mobilité caractéristique du milieu journalistique parisien.

Une enfance tragique qui a façonné l’homme et le journaliste

L’histoire personnelle de Renaud Dély explique en grande partie son rapport obsessionnel au travail. Orphelin à 25 ans, il a vécu une enfance marquée par « l’inquiétude permanente » auprès d’une mère souffrant de dépression profonde.

La découverte du corps de sa mère dans la salle de bains familiale reste un traumatisme dont il témoigne avec pudeur : « Je ne saurai jamais si sa mort était volontaire ». Cette incertitude le hante. Il préfère croire à un accident, contrairement à sa sœur Bérénice qui affirme sans ambiguïté : « Notre mère s’est détruite à petit feu ».

La dépression maternelle transformait sa mère en « ombre » permanente

Renaud devait « marcher sur des œufs » pour ne pas sombrer lui-même

L’atmosphère familiale était constamment assombrie par cette tristesse envahissante

Cinq années après ce drame, son père décède d’un infarctus à la suite d’une hygiène de vie déplorable. Alcoolique, ancien conseiller municipal à Beauvais, il négligeait sa santé malgré une angine de poitrine non soignée. Renaud se souvient : « Il buvait trop. Il avait une hygiène de vie épouvantable… il est mort d’une crise cardiaque ».

Paradoxalement, c’est ce père « très mittérandien » qui transmet à Renaud sa passion dévorante pour la politique. Leurs discussions interminables sur l’actualité politique forgent la vocation du futur journaliste politique. Dès l’âge de 5 ans, lors de l’élection de Giscard en 1974, le petit Renaud lance son premier slogan à la table familiale : « Votez Mitterrand ! »

Cette enfance difficile façonne une stratégie de survie que Renaud Dély résume ainsi : se noyer « dans le travail ». Il refuse catégoriquement de s’allonger « dans un divan », préférant évacuer sa douleur par une activité professionnelle intense et prolifique.

Formation en lettres : hypokhâgne et khâgne Maîtrise d’histoire politique contemporaine Diplôme du Centre de formation des journalistes de Paris en 1993

Cette boulimie de travail se traduit par une production éditoriale impressionnante. Renaud Dély publie plus d’un livre par an, alternant essais politiques, bandes dessinées et récits intimes. Parmi ses ouvrages majeurs figurent Histoire secrète du Front National (Grasset, 1999), La vraie Marine Le Pen (Plon, 2017), ou encore Les Macron du Touquet (Seuil, 2020), enquête sur le couple présidentiel.

Plusieurs BD-enquêtes illustrées par Aurel sur Sarkozy, Hollande et la République

Le Grand saut (2021), récit autobiographique finaliste du Prix Jules Rimet

L’assiégé (janvier 2024), pamphlet controversé sur Dominique Venner

Scénariste pour plusieurs bandes dessinées politiques, Renaud Dély utilise aussi ce médium pour prolonger ses enquêtes journalistiques, collaborant notamment avec Frédéric Coicault pour La dynastie Le Pen et Balkany Company aux éditions Delcourt. Son travail d’écrivain complète ainsi son activité de journaliste politique, constituant une œuvre cohérente autour de son obsession pour l’actualité politique française.