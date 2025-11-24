Rachida Dati : son patrimoine immobilier dévoilé, une ministre multimillionnaire

Rachida Dati, ministre de la Culture du gouvernement français, dispose d’un patrimoine immobilier diversifié qui révèle l’ampleur de sa fortune personnelle. Selon les déclarations de 2024, son patrimoine global oscille entre 5,6 et 6,6 millions d’euros, la positionnant au troisième rang des ministres les plus fortunés de l’exécutif. Cette richesse substantielle provient principalement de sa carrière d’avocate internationale, complétée par ses revenus politiques et ses investissements stratégiques. Son portefeuille immobilier s’étend de la France au Maroc, témoignant d’une approche internationale de ses placements. Les arrangements de logement luxueux dont elle a bénéficié illustrent son train de vie élevé, tandis que ses revenus exceptionnels expliquent cette capacité d’accumulation patrimoniale remarquable.

Un portefeuille immobilier diversifié entre France et étranger

Les biens immobiliers français

Le patrimoine immobilier français de Rachida Dati comprend plusieurs propriétés stratégiquement réparties. Elle possède un appartement de 37 m² dans les Hauts-de-Seine, acquis en 2007 pour 238 650 euros. Ce bien représente son premier investissement immobilier significatif, réalisé au début de sa carrière politique nationale. En Saône-et-Loire, la ministre détient l’usufruit à 50 % d’un appartement de 88 m², ainsi qu’une maison en indivision estimée à 88 000 euros. Ces biens ruraux complètent judicieusement son portefeuille urbain, offrant une diversification géographique au sein du territoire français.

Les investissements au Maroc et à l’étranger

L’expansion internationale du patrimoine de Rachida Dati se manifeste principalement au Maroc, où elle possède une maison et un appartement détenus en indivision. Ces acquisitions s’expliquent par ses liens familiaux avec le royaume chérifien, où elle se rend régulièrement pour retrouver son père Mbarek dans la maison familiale du quartier Sbata à Casablanca. Un bien supplémentaire comprenant maison et terrain est également détenu en indivision dans un pays étranger non précisé. Cette stratégie d’investissement révèle une connaissance approfondie des marchés internationaux et une volonté de diversifier les risques géopolitiques.

Des arrangements de logement révélateurs d’un train de vie luxueux

L’appartement parisien avec Henri Proglio

Entre juin 2019 et juillet 2024, Rachida Dati a vécu dans un somptueux appartement de 225 m² rue Cassette, dans le prestigieux 6ème arrondissement parisien. Ce logement d’exception comprenait un vaste séjour de près de 50 m², une suite parentale et quatre autres chambres. Le loyer mensuel de 12 500 euros était intégralement pris en charge par Henri Proglio, son compagnon de l’époque. Remarquablement, après leur rupture en janvier 2024, l’ancien dirigeant d’EDF a continué à assumer ce coût pendant six mois supplémentaires, illustrant la générosité de cet arrangement privé.

Période Situation Prise en charge du loyer Juin 2019 – Janvier 2024 Vie commune Henri Proglio Janvier 2024 – Juillet 2024 Après rupture Henri Proglio (6 mois)

Le domicile du 16ème arrondissement

La ministre dispose également d’un appartement personnel dans le 16ème arrondissement de Paris, qui fut cambriolé en 2021. Sa gouvernante avait découvert le vol, le sac dérobé contenait les clés du domicile. Selon la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), les avantages en nature comme la prise en charge du loyer par Henri Proglio n’ont pas à figurer sur les déclarations patrimoniales officielles.

Les revenus exceptionnels justifiant ces acquisitions immobilières

Les revenus de 2024

En 2024, Rachida Dati a déclaré 241 164 euros de revenus nets totaux, répartis entre plusieurs sources. Son activité d’avocate lui a rapporté 116 762 euros, ses fonctions de ministre de la Culture 84 907 euros, et son mandat de maire du 7ème arrondissement parisien 38 710 euros. Cette diversification des revenus témoigne de sa capacité à cumuler efficacement carrière juridique et responsabilités politiques, optimisant ainsi ses ressources financières.

Honoraires d’avocate : 116 762 euros nets

Traitement ministériel : 84 907 euros nets

Indemnités municipales : 38 710 euros nets

L’année exceptionnelle de 2022

L’année 2022 demeure remarquable dans la constitution du patrimoine de Rachida Dati. Elle avait alors perçu 2 078 847 euros nets d’honoraires d’avocate, soit près de 173 000 euros nets mensuels. Ce montant exceptionnel, fruit de dossiers internationaux complexes, a contribué de manière décisive à l’accumulation de sa fortune actuelle. Ces revenus considérables expliquent sa capacité d’investissement immobilier et sa position privilégiée parmi les personnalités politiques françaises les plus fortunées, à l’image d’autres figures comme Marine Tondelier.