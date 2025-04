Qui est le nouveau compagnon de Stéphanie Fugain ? Sa relation avec Michel révélée

Stéphanie Fugain, figure emblématique de la lutte contre la leucémie, reste une personnalité dont la vie privée suscite l’intérêt. Après près de 40 ans de mariage avec Michel Fugain, leur divorce en 2011 a marqué un tournant dans sa vie. Malgré cette séparation brutale, elle conserve le nom « Fugain » par attachement à ses enfants et en mémoire de sa fille disparue. Sa relation avec son ex-mari a considérablement évolué au fil des années, tout comme sa vie personnelle, laissant place à de nombreuses interrogations sur son quotidien actuel.

La vie après le divorce : Stéphanie Fugain face à une série d’épreuves

Le parcours de Stéphanie Fugain est jalonné de douleurs profondes. La mort de sa fille Laurette en 2002, emportée par une leucémie à seulement 22 ans, a été le premier d’une série de deuils. Puis vinrent le décès de sa mère et la séparation inattendue avec Michel Fugain. Cette rupture reste incompréhensible pour elle : « Notre couple n’était pas à la dérive. Michel était triste, effondré ». Les regrets et les larmes ont accompagné ce drame familial.

Sur le plan financier, la situation de Stéphanie est précaire avec une retraite de 300-400 euros mensuels. « J’ai fait partie de ces femmes qui travaillaient bénévolement. Pendant des années, j’ai travaillé sans être jamais déclarée », explique-t-elle. Sa mobilisation pour la sobriété face aux épreuves et son parcours de résilience témoigne de sa force de caractère. Malgré les tensions, elle affirme avoir accordé son pardon à Michel, priorité donnée au bien-être de leurs enfants et petits-enfants.

Les tensions avec Sanda : une relation impossible entre Stéphanie et la nouvelle épouse de Michel

En 2014, Michel Fugain épouse Sanda, une Roumaine rencontrée en Corse dix ans plus tôt. Cette femme de 24 ans sa cadette a ravivé des tensions au sein de la famille. Le ressentiment de Stéphanie envers cette « pièce rapportée » est manifeste : « Je n’ai absolument aucune affinité avec cette femme pour laquelle je n’ai absolument aucun respect ». Cette déclaration sans ambiguïté lors d’une interview avec Jordan de Luxe révèle une animosité profonde.

Questionnée sur les raisons de cette relation conflictuelle, Stéphanie invoque la discrétion : « C’est extrêmement privé. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. J’ai été bien éduquée ». Cette affaire de famille déchire encore les cœurs, mêlant colère et mépris dans un silence lourd de sens.

Le soutien indéfectible de ses proches : famille et amitiés solides

Le cercle familial comme ancrage

Face à ces épreuves, Stéphanie Fugain s’est recentrée sur ses enfants Marie et Alexis. Ce dernier n’avait que 9 ans lors du décès de sa sœur Laurette. Marie a notamment reproché à son père d’avoir « fui » après cette tragédie, creusant davantage le fossé familial. « Ma seule priorité c’était mon fils et ma fille, c’était mes enfants et mes petits-enfants », affirme Stéphanie avec conviction.

Jean-Claude Camus, producteur de Johnny Hallyday, est resté un pilier pour Stéphanie dans les moments les plus sombres.

Ce fidèle ami a notamment épaulé Michel Fugain pour organiser les obsèques de Laurette, Stéphanie étant trop affectée par la douleur. L’amitié de longue date avec Mimie Mathy constitue également un soutien précieux dans son combat quotidien. Ces relations sincères lui ont permis de retrouver sourire et joie malgré les épreuves.