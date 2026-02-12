Pauline Sanzey : parcours, carrière et vie privée de la journaliste

Pauline Sanzey représente aujourd’hui l’une des figures montantes du journalisme sportif français, particulièrement reconnue pour sa couverture de la Formule 1 sur Canal+. Âgée de 32 à 33 ans, cette journaliste originaire de Lorraine a su conquérir le public par son professionnalisme et son authenticité. Née à Nanterre mais ayant grandi en Meuse puis en Moselle, elle a construit méticuleusement sa carrière jusqu’à réaliser son rêve d’enfance : intégrer le dispositif Formule 1 de la chaîne cryptée depuis 2022. Sa formation académique solide, passant par le prestigieux IPJ de Paris, l’a préparée à évoluer dans l’univers exigeant des sports mécaniques. Aujourd’hui, elle anime plusieurs émissions phares sur Canal+, dont « Lundi Grand Prix » et « Canal Sports Club », tout en préservant jalousement sa vie privée. Cette Lorraine passionnée incarne un parcours exemplaire dans un milieu traditionnellement masculin, où elle s’impose par sa compétence et sa pédagogie. Son équilibre entre réussite professionnelle et discrétion personnelle fait d’elle une personnalité à part dans le paysage médiatique français. Cet article analyse son parcours académique, sa progression dans les médias sportifs, ainsi que sa manière de préserver son intimité familiale malgré l’exposition publique.

Formation et débuts professionnels dans le journalisme sportif

Le parcours académique de Pauline Sanzey débute par une classe préparatoire littéraire au Lycée Henri Poincaré à Nancy entre 2008 et 2010. Cette formation exigeante forge sa rigueur intellectuelle et sa capacité d’analyse, compétences essentielles pour le métier de journaliste. Elle poursuit avec une licence en histoire à Nancy Marketing en 2010-2011, enrichissant sa culture générale et développant son esprit critique face aux événements.

En 2012, elle obtient un Master en sciences politiques à l’Université Panthéon-Sorbonne, élargissant sa compréhension des enjeux sociétaux et médiatiques. Cette diversité de formation la distingue de nombreux confrères spécialisés uniquement dans le sport. Entre 2012 et 2014, son passage à l’Institut Pratique du Journalisme de Paris constitue le tremplin décisif. Elle s’y spécialise en télévision, sport et économie, découvrant les techniques d’interview et de présentation face caméra.

Période Formation/Expérience Établissement 2008-2010 Classe préparatoire littéraire Lycée Henri Poincaré, Nancy 2010-2011 Licence en histoire Nancy Marketing 2012 Master sciences politiques Université Panthéon-Sorbonne 2012-2014 Spécialisation journalisme IPJ Paris

Sa victoire au concours « Le Grand Match Sport », destiné aux étudiants en journalisme, marque un tournant dans sa carrière. Cette reconnaissance valide son talent et son ambition professionnelle. Ses premiers stages à La Voix du Nord et L’Est Républicain lui permettent d’appréhender le terrain journalistique régional. Ces expériences forgent sa capacité à collecter l’information et à restituer les faits avec clarté.

Ses passages à France Info puis Infosport+ constituent des étapes stratégiques vers Canal+, son objectif depuis toujours. Cette construction méthodique de carrière témoigne de sa détermination et de sa vision à long terme. Passionnée de sport depuis l’enfance, biberonnée aux exploits sportifs dans sa famille lorraine, elle transforme cet héritage familial en vocation professionnelle. Son attachement au FC Metz illustre cet enracinement dans la culture sportive lorraine. Dès l’obtention de son permis, elle entreprend un road trip à travers la France, révélant déjà son goût pour l’aventure et la découverte, qualités essentielles pour couvrir les Grands Prix internationaux aujourd’hui.

Spécialisation en sports mécaniques et montée en puissance sur Canal+

L’intégration de Pauline Sanzey au service des sports de Canal+ marque un tournant décisif dans sa carrière, concrétisant près de dix ans de présence dans cette chaîne emblématique. Après avoir traité initialement le golf, elle se réoriente vers les sports mécaniques, domaine où sa passion et son expertise peuvent pleinement s’exprimer. Cette transition stratégique reflète sa capacité d’adaptation et son ambition professionnelle.

Depuis 2022, elle réalise son rêve d’enfance en rejoignant le dispositif Formule 1 de Canal+. Elle devient le nouveau visage de cette couverture pour la saison 2022, succédant à d’autres figures du journalisme automobile. Fin février 2022, elle suit de l’intérieur les essais hivernaux à Barcelone, au micro de Canal+, avant le démarrage de la saison à Bahreïn. Ces déplacements sur le terrain lui permettent d’approcher au plus près les écuries, les pilotes et les stratégies techniques.

Sa présence à l’antenne s’intensifie avec des émissions régulières sur Canal+ et Canal+Sport360. Elle présente et participe à plusieurs formats : Canal Sports News, Histoire de Champions F1, Lundi Grand Prix, Canal Sports Club, En Pôle et Formula One. Cette diversité d’émissions montre sa polyvalence et sa maîtrise des différents formats télévisuels. Ses interventions se multiplient depuis 2025, avec des apparitions quasi hebdomadaires lors des weekends de Grand Prix.

Le 9 juillet 2023, Pauline Sanzey et Julien Fébreau présentent le Grand Prix de Grande-Bretagne entre 15h55 et 17h30. Cette course attire 983 000 téléspectateurs, soit 23% des abonnés Canal+, avec un pic à 1,21 million de curieux. Ces chiffres témoignent de l’attractivité de la couverture proposée par la chaîne. La présentation de la grille dès 14h59 rassemble 405 000 téléspectateurs, tandis que le podium réunit 312 000 personnes entre 17h31 et 17h51.

Cette course reste mémorable par la performance des McLaren, avec Lando Norris réussissant un départ parfait devant Max Verstappen. Lewis Hamilton complète le podium, tandis que Charles Leclerc exprime sa frustration en partant sans saluer le journaliste ni les téléspectateurs lors de son interview dans Formula One. Ces moments d’actualité illustrent les challenges du métier de reporter sportif, confronté aux émotions brutes des compétiteurs.

Son professionnalisme et sa pédagogie rendent accessibles les aspects techniques de la Formule 1. Elle explique les stratégies de course, les choix techniques des équipes et les subtilités réglementaires avec clarté et enthousiasme. Sa passion communicative transforme chaque Grand Prix en événement captivant, même pour les néophytes. Cette approche démocratise l’automobile de compétition auprès d’un public plus large.

Engagement pour l’égalité et reconnaissance professionnelle

Femme dans un univers largement masculin, Pauline Sanzey a dû affronter les stéréotypes de genre et le sexisme inhérents au journalisme sportif, particulièrement dans les sports mécaniques. Son parcours illustre les obstacles rencontrés par les femmes journalistes cherchant à s’imposer dans des disciplines traditionnellement couvertes par des hommes. Elle a participé au documentaire engagé « Pour clarifier, je suis un journaliste, pas un salaud », initiative portant la voix des professionnelles confrontées aux discriminations.

Sa collaboration avec Marie Portolano pour dénoncer les inégalités dans le milieu s’inscrit dans un mouvement plus large de transformation des médias sportifs. Ces témoignages mettent en lumière les remarques sexistes, le manque de reconnaissance et les difficultés d’accès aux postes à responsabilité pour les femmes. Son courage à prendre la parole inspire de nombreuses jeunes femmes aspirant au journalisme sportif.

Son engagement pour plus de diversité et d’équité dans les médias dépasse le simple témoignage. Elle incarne par son parcours exemplaire la possibilité de réussir grâce à la compétence et la persévérance. Sa présence régulière sur Canal+ normalise la présence féminine dans la couverture automobile, ouvrant la voie à d’autres talents. Elle prouve quotidiennement que la passion et l’expertise ne connaissent pas de genre.

Voici les principaux domaines où elle excelle professionnellement :

Présentation des émissions en direct avec charisme et spontanéité

en direct avec charisme et spontanéité Interviews des pilotes et membres d’écuries avec pertinence et respect

et membres d’écuries avec pertinence et respect Analyse technique des stratégies de course et choix mécaniques

des stratégies de course et choix mécaniques Communication sur les réseaux depuis 2014 avec authenticité et professionnalisme

Sa personnalité sérieuse et son charisme naturel font d’elle une journaliste complète, capable d’aborder avec justesse les aspects sportifs, humains et techniques de la Formule 1. Son authenticité transparaît dans chaque intervention, créant une connexion authentique avec le public. Cette approche sincère la distingue dans un paysage médiatique parfois critiqué pour son manque de spontanéité.

Elle représente aujourd’hui une figure inspirante du journalisme français moderne, démontrant qu’excellence professionnelle et engagement pour l’égalité peuvent coexister harmonieusement. Son parcours encourage la prochaine génération de journalistes, femmes comme hommes, à poursuivre leurs ambitions malgré les obstacles. Sa contribution au renouvellement du journalisme sportif dépasse largement sa seule présence à l’écran.

Vie personnelle et préservation de son intimité familiale

Pauline Sanzey cultive avec soin la frontière entre vie publique et intimité personnelle, une démarche délibérée dans un environnement médiatique souvent intrusif. Mariée, elle garde volontairement son époux à l’écart des projecteurs, refusant d’exposer sa famille à l’attention publique. Cette discrétion volontaire lui permet de préserver un espace de tranquillité, essentiel à son équilibre personnel face aux exigences de sa carrière.

Son mari est décrit comme un soutien solide et fidèle, pilier émotionnel indispensable dans un métier aussi exigeant que le journalisme sportif. Les déplacements fréquents liés aux Grands Prix internationaux, les horaires imprévisibles des émissions en soirée et les essais de Formule 1 à travers le monde imposent un rythme de vie intense. Avoir un compagnon compréhensif fait toute la différence, offrant cette stabilité émotionnelle nécessaire pour s’épanouir professionnellement tout en maintenant une vie personnelle harmonieuse.

Sur les réseaux sociaux depuis 2014, elle partage volontiers des instants de vie sélectionnés : ses passions pour les activités nautiques, les plages ensoleillées et les moments de détente au bord de la piscine. Ces publications révèlent une femme active, appréciant les loisirs extérieurs et la découverte de nouveaux horizons. Toutefois, elle reste extrêmement discrète concernant son mari et sa vie familiale, ne publiant aucune photographie ni information concernant son cercle intime.

Aucun élément fiable ne permet de confirmer si elle a des enfants. Cette absence d’information témoigne de sa détermination à protéger son intimité familiale des spéculations médiatiques. Son couple fonctionne sur des bases solides de respect mutuel et de confiance, valeurs essentielles pour maintenir une relation stable face aux contraintes professionnelles. Cette approche lui permet de mener une vie de famille équilibrée, préservée des turbulences médiatiques.

En 2021, elle vit un moment difficile avec la perte de son chat bien-aimé Momo, qu’elle faisait participer à des prédictions sportives amusantes. Elle lui présentait des bols avec les noms des équipes pour « deviner » les résultats, créant ainsi des contenus ludiques appréciés par ses abonnés. Cet épisode révèle une dimension plus personnelle et sensible de sa personnalité, loin de l’image professionnelle véhiculée à l’antenne.

Son sens de l’humour transparaît également lors d’une blague remarquée en direct sur Canal+ concernant la programmation des films adultes. Cette spontanéité prouve qu’elle ne se prend jamais trop au sérieux, conservant une approche décomplexée malgré son professionnalisme. Ces moments d’authenticité renforcent son attachement auprès du public, qui apprécie cette personnalité accessible et sincère dans l’univers parfois guindé de la télévision sportive.