Notre avis et test complet du Big Arch de McDonald’s

McDonald’s France a frappé fort en avril 2025 avec le lancement du Big Arch, nouveau burger permanent qui s’impose comme le produit le plus imposant de la carte. Avec ses 397 grammes et plus de 1000 calories, ce mastodonte cible clairement les grosses faims et les amateurs de restauration rapide copieuse. Affiché entre 12 et 13 euros en menu, ce géant culinaire affiche un positionnement tarifaire qui interroge autant qu’il attise la curiosité. Notre test complet révèle des avis divergents sur ce produit qui divise les consommateurs français.

Composition et ingrédients du burger

La structure en détail

Le Big Arch se construit selon une architecture précise qui démarre par un pain inférieur surmonté d’une sauce béarnaise relevée. Le premier steak de bœuf Royal pèse 112,5 grammes et repose sur cette base généreuse. Une tranche de cheddar blanc vient ensuite enrober la viande, suivie d’un second patty identique. Une nouvelle tranche de fromage précède les rondelles de cornichon, les oignons frais et croustillants, puis la salade iceberg. L’ensemble se termine par une seconde application de sauce avant le pain supérieur garni de graines de pavot et sésame.

La viande totalise 226 grammes, représentant 2,5 fois la quantité d’un Big Mac classique. McDonald’s met en avant le bœuf 100% français et la farine hexagonale pour ce produit phare. L’enseigne a privilégié une stratégie de mutualisation intelligente : le cheddar blanc provient des Croque McDo, les steaks hachés appartiennent à la gamme Royal, tandis que salade et oignons servent dans d’autres recettes du menu.

La sauce signature

La sauce mystérieuse de couleur orange constitue la véritable signature du Big Arch. Elle marie habilement le goût caractéristique de la sauce Big Mac avec des notes de moutarde-ketchup. Son caractère légèrement pimenté surprend agréablement lors de la première bouchée. Appliquée généreusement sur les deux pains, cette préparation a été spécialement conçue pour ce burger. Elle offre une personnalité propre tout en restant fidèle à l’univers gustatif McDonald’s que les clients fidèles apprécient depuis des années.

Les valeurs nutritionnelles à connaître

Le Big Arch affiche des caractéristiques nutritionnelles impressionnantes qui méritent attention. Ses 1076 kilocalories représentent 53% de l’apport journalier recommandé pour un adulte, soit exactement le double d’un Big Mac classique. La teneur en sel de 4,3 grammes atteint presque la dose quotidienne maximale recommandée par l’OMS pour les adultes, fixée à 5 grammes. Ce chiffre dépasse largement les 2 grammes conseillés pour les enfants.

Les protéines atteignent 118% de l’apport de référence quotidien Les lipides s’élèvent à 97% de l’apport recommandé Le poids total culmine à 397 grammes Les fibres restent absentes avec un taux de 0%

Ces données contextualisent clairement la cible du produit : les gros mangeurs recherchant un repas unique et substantiel. Ce burger ne convient manifestement pas à une consommation régulière mais répond à une envie ponctuelle de se faire plaisir avec un produit généreux.

Notre verdict après dégustation

Les points positifs

L’épaisseur généreuse des steaks constitue le premier atout majeur du Big Arch. Contrairement aux patties fines et parfois sèches du Big Mac traditionnel, ces morceaux de viande rappellent l’époque des Double Royal Cheese. La sauce réussie apporte son petit plus par rapport à celle du Big Mac, avec son goût légèrement pimenté qui remplit parfaitement sa mission.

Le caractère rassasiant du burger répond à sa promesse

La générosité des portions satisfait les grandes faims

La texture reste moelleuse sans sécheresse

Les trois tranches de cheddar apportent fondant et onctuosité

Les points négatifs

L’absence totale d’originalité déçoit profondément. Le Big Arch ressemble à un assemblage d’éléments existants sans véritable innovation culinaire. L’aspect visuel trahit les photos promotionnelles : les steaks apparaissent archicuits et ternes, loin du glamour affiché. Le goût balisé se situe quelque part entre le Big Mac et le Royal Cheese sans apporter la nouveauté attendue pour un lancement aussi médiatisé. Le prix à 14,60 euros en menu, voire plus de 21 euros en livraison, constitue le point noir majeur de ce produit.

Le rapport qualité-prix en question

Le Big Arch devient le burger le plus cher de la carte McDonald’s, soulevant de légitimes interrogations. Les tarifs varient considérablement : entre 9 et 9,80 euros pour le burger seul, de 12 à 13 euros en menu Best Of, jusqu’à atteindre 21 euros en livraison.

Le Big Tasty double steak coûte 13,40 euros, soit 1,20 euro de moins pour une taille similaire

Les franchisés fixent librement leurs prix selon les régions

Les plateformes de livraison appliquent des commissions importantes gonflant les tarifs

La concurrence propose des alternatives plus abordables : Quick commercialise son menu à 9,95 euros avec deux gros burgers. Ce positionnement premium risque de rebuter une clientèle habituée à des prix plus accessibles chez McDonald’s, particulièrement pour un produit jugé peu innovant par plusieurs testeurs expérimentés.