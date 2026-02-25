Nagui et son épouse Mélanie Page : retour sur leur histoire d’amour et leur couple

Depuis plus de deux décennies, Nagui et Mélanie Page incarnent l’un des couples les plus solides du paysage audiovisuel français. L’animateur vedette de France 2 et la comédienne ont su préserver leur histoire d’amour loin des tumultes médiatiques. Mariés en 2010 après dix ans de vie commune, ils forment une famille recomposée harmonieuse avec quatre enfants. Leur complicité remarquable et leur capacité à équilibrer vie publique et intimité familiale suscitent l’admiration. Retour sur leur rencontre, leur quotidien parisien et tropézien, et les secrets de leur longévité conjugale exceptionnelle dans un milieu souvent éphémère.

Une rencontre inattendue à Saint-Tropez en 2000

L’histoire débute en 2000 dans la station balnéaire mythique de Saint-Tropez, lors d’une soirée organisée au domicile de l’animateur. Mélanie Page n’était pas venue seule : elle accompagnait une amie invitée, jouant le rôle de chaperonne protectrice. L’actrice se méfiait car Nagui possédait alors une certaine réputation auprès de la gent féminine.

Elle avait même conseillé à son amie de décliner l’invitation, plaisantant sur le thème de la vanne : « mais n’y va pas, c’est un piège ! ». Ironiquement, l’animateur avait auparavant dragué une autre copine à elle, détail qui renforçait sa prudence initiale envers cet homme du petit écran.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, les invités s’amusant autour d’une partie de Taboo. Loin d’être une évidence, leur rapprochement s’est construit progressivement. Nagui a ensuite appelé Mélanie quotidiennement durant deux mois, une persévérance qui a fini par la convaincre. Elle s’est alors dit : « ok, on va peut-être voir ce qui peut se passer ! ».

À cette époque, la comédienne résidait dans le quartier du Marais tandis que le présentateur possédait une demeure près du parc de Saint-Cloud. Mélanie n’était pas prête à se lancer dans une relation légère et ne voulait surtout pas que ce soit facile pour lui. Cette résistance initiale a paradoxalement posé les fondations solides de leur future relation amoureuse.

De la relation amoureuse au mariage après dix ans

Le couple a officialisé sa relation au début des années 2000, prenant le temps de construire des bases solides. Ils ont attendu quatre années complètes avant d’accueillir leur premier enfant ensemble, souhaitant d’abord consolider leur union et s’assurer de leur compatibilité sur le long terme.

En juin 2009, Nagui et Mélanie se sont pacsés avant de franchir l’étape du mariage exactement un an plus tard. Le 5 juin 2010, après une décennie de vie commune, ils ont célébré leur union lors d’une cérémonie dont certains détails restent jalousement gardés.

L’animateur a révélé avec humour que le plus beau compliment reçu à son mariage était : « on s’est plus éclaté que vous ! ». Il a également confié avoir vécu cette journée avec beaucoup de stress, une émotion compréhensible pour cet événement marquant. Sur les circonstances précises de la cérémonie, il maintient le mystère : « Vous ne saurez jamais ».

L’écart d’âge de 14 ans entre eux n’a jamais constitué un obstacle. Nagui, né en 1961, avait 38 ans lors de leur rencontre tandis que Mélanie, née en 1975, en avait 24. Le couple s’amuse régulièrement de cette différence, notamment lors d’interventions dans l’émission « Tout le monde veut prendre sa place ». Mélanie explique n’avoir jamais ressenti ce décalage : « Je me suis toujours sentie à l’aise avec des gens plus âgés que moi ».

Une famille recomposée harmonieuse avec quatre enfants

La famille recomposée de Nagui et Mélanie compte quatre enfants qui font leur fierté. Nina, la fille aînée de l’animateur née en 1997 d’une précédente union avec Marine Vignes, a aujourd’hui 27 ans. Elle constitue le portrait craché de sa maman et occupe une place particulière dans le cœur de sa belle-mère.

Le couple a ensuite accueilli trois enfants : Roxane née en 2004 qui a célébré ses 20 ans le 25 juillet 2024, Annabel née en 2008, et Adrien né en 2012. Ce dernier n’était donc pas présent lors du mariage en 2010, arrivant deux ans plus tard pour compléter cette belle tribu.

Mélanie a partagé des mots touchants sur sa relation avec Nina, sa belle-fille. Elle explique avoir adopté une approche progressive et aimante pour trouver sa place : « Quand on arrive dans une petite famille, un père avec sa fille là en l’occurrence, je pense qu’il ne faut pas venir avec ses gros sabots ». Elle a confié lors d’une apparition dans « Les 12 coups de midi » en avril 2024 avoir élevé Nina comme la sienne : « Je l’aime ».

L’actrice a également plaisanté sur le prénom d’une de ses filles, reconnaissant avec humour : « Elle avait intérêt à être belle ! ». Le choix des prénoms n’est jamais simple et le couple avait eu une petite crainte des moqueries potentielles à l’école.

Des déclarations d’amour publiques et une complicité exceptionnelle

Les déclarations publiques de Nagui témoignent de l’intensité de ses sentiments pour son épouse. Il décrit Mélanie comme tout à la fois : « épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui je vais au foot, confidente. Et puis mère ». Ces mots résument la polyvalence et la richesse de leur relation.

Dans l’émission « C l’hebdo » d’avril 2024, l’animateur de France 2 a livré une phrase marquante sur son engagement : « Je vais vous dire la même chose que j’ai dit à ma femme : je ne quitterai jamais ma femme, c’est elle qui me quittera si elle veut me quitter ». Cette déclaration sans équivoque révèle la profondeur de son attachement.

Le présentateur a également confié ne pas supporter de passer une nuit sans elle. Lorsqu’il doit s’absenter de Paris, il prend systématiquement un avion tard le soir pour la rejoindre, puis un autre très tôt le lendemain pour retourner travailler. Cette organisation témoigne de leur besoin réciproque de proximité.

De son côté, Mélanie Page exprime régulièrement sa fierté et son amour. Elle a déclaré : « Je suis immensément fière de mon mari » et « J’aime cet homme et je réalise encore plus la chance que j’ai de l’avoir rencontré ». Elle se définit également comme « son meilleur pote », soulignant la dimension amicale de leur union.

En février 2024, après le premier one-man-show de Mélanie au théâtre Lepic, Nagui a partagé un message bouleversé : « Tu m’as bouleversé ». En juillet 2023, il postait fièrement sur Instagram l’affiche du spectacle de son épouse, accompagnée du simple commentaire : « Un homme fier ».

Une vie quotidienne entre Paris et Montmartre

Le couple vit dans une maison située dans le quartier de Montmartre à Paris, dans une petite rue calme qui contraste avec l’agitation de la capitale. Cette résidence au style art déco a été entièrement rénovée pour devenir leur havre de paix familial.

Ils ont confié à Paris Match : « C’est très calme, il n’y a pas un bruit de moteur, on est dans une bulle ». Cette maison parisienne représente leur refuge après les journées chargées de tournages et de représentations théâtrales respectives.

Pour les vacances estivales, la famille dépose ses valises dans une villa à Saint-Tropez, plus précisément dans le quartier du Capon. Cette bâtisse provençale a été acquise en 1997, bien avant leur rencontre, et serait estimée entre 8 et 10 millions d’euros selon les sources immobilières de la région.

Cette propriété dispose d’une piscine et constitue un lieu propice au repos et aux retrouvailles entre amis chaque été. C’est dans ce cadre idyllique que la famille se ressource, loin des sollicitations parisiennes et de l’effervescence médiatique.

Au début de leur relation amoureuse, Nagui avait imposé deux conditions précises pour qu’ils s’installent ensemble à Paris, démontrant dès le départ sa volonté de construire une vie commune structurée.

Un soutien mutuel dans leurs carrières respectives

Mélanie a joué un rôle transformateur dans la vie professionnelle de Nagui. Elle l’a sorti d’une période particulièrement difficile où il était considéré comme persona non grata à Canal Plus. L’animateur se souvient : « J’ai vécu un racisme intellectuel, je n’avais pas la carte ‘Libé, Télérama, Inrocks' ».

La comédienne lui a apporté un conseil déterminant : il n’avait rien à prouver et devait simplement faire les choses comme il le sentait. Nagui reconnaît : « Elle m’a calmé et m’a remis sur le droit chemin ». Ce conseil a marqué un tournant dans sa carrière.

Mélanie est régulièrement présente pour soutenir son mari lors de ses grands événements professionnels. Le 6 septembre 2024, elle était en coulisses lors du numéro 600 de Taratata depuis le Zénith de Paris, postant sur Instagram : « Fière de mon mari ».

En octobre 2023, lors du 30e anniversaire de Taratata, elle avait partagé un message émouvant : « Je suis immensément fière de mon mari qui a fait ce que personne n’a fait car il est le seul à pouvoir le faire ». Ces apparitions témoignent de son soutien indéfectible.

De son côté, Nagui assiste fidèlement aux représentations théâtrales de son épouse. Le couple se croise également sur les plateaux télé. Mélanie Page participe aux jeux de son compagnon sur France 2 et fait régulièrement la promotion de ses pièces dans l’émission « La Bande originale » sur France Inter, que Nagui co-anime avec Leïla Kaddour-Boudadi.

La carrière théâtrale de Mélanie Page

Née le 29 septembre 1975 à Paris, Mélanie Page a débuté sa carrière professionnelle à 21 ans au théâtre dans « Roméo et Juliette » de William Shakespeare, mis en scène par Annie Lavedan. Elle a ensuite joué dans « Les Fourberies de Scapin », affirmant dès le départ son attrait pour les planches.

La comédienne s’est révélée au grand public dans la série « Sous le Soleil » durant les années 2000. En 1999, elle s’était essayée à la télévision dans « Madame Proviseur » diffusée sur France 2, avant de décrocher un rôle au cinéma dans « Jeanne d’Arc » de Luc Besson.

Le théâtre reste son premier amour, lui permettant d’visiter différents registres et styles. Parmi ses pièces récentes figurent « Dix ans après » de David Foenkinos, « Black Comedy », « Ce qui ne nous tue pas », et « Je m’appelle Georges… et vous ? » au Théâtre Actuel La Bruyère à Paris.

En 2024, sa carrière a été couronnée par sa nomination comme chevalière des Arts et des Lettres, une distinction honorifique reconnaissant son talent et son engagement artistique. La même année, elle était à l’affiche de la saison 12 de « Léo Mattéi » sur TF1, diffusée le 24 avril.

Gérer la notoriété en protégeant leurs enfants

L’impact de la célébrité sur leur vie quotidienne constitue une préoccupation constante pour le couple. Mélanie a confié que la notoriété de Nagui pouvait être pesante dans certaines situations : « Il y a des endroits où il ne vient pas avec nous, comme à la plage en France ».

Elle distingue néanmoins les niveaux de reconnaissance : « Ma notoriété est moins dérangeante que celle de leur père ». Leurs enfants ont grandi dans cet environnement médiatique et n’ont rien connu d’autre, mais le couple reste vigilant sur leur exposition publique.

Concernant les réseaux sociaux, Nagui et Mélanie ont établi une règle stricte et non négociable :

Aucun compte Instagram, Facebook ou autre plateforme sociale avant l’âge de 16 ans

Contrôle parental renforcé sur les contenus accessibles en ligne

Discussion régulière sur les dangers et les enjeux de la vie numérique

Cette politique de protection digitale vise à préserver au maximum la vie privée de Roxane, Annabel et Adrien. Le couple craint particulièrement que des photos ou informations soient récupérées et diffusées sans leur consentement à cause de la notoriété parentale.

Mélanie Page s’implique activement dans la scolarité de ses enfants, suivant de très près leur parcours éducatif. Elle fait tous les devoirs avec eux, considérant cet accompagnement comme fondamental. Néanmoins, elle a hérité de la philosophie de ses propres parents : « La culture peut s’apprendre de son côté. J’ai gardé cette philosophie de : ‘Développe ta curiosité pour te cultiver toi-même' ».

Cette approche équilibrée entre encadrement scolaire rigoureux et autonomie intellectuelle permet à leurs enfants de grandir sereinement malgré la lumière médiatique qui accompagne leurs parents au quotidien.