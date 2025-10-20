Michael Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman : biographie et actualités du producteur

Michael Goldman, né le 24 juillet 1979 à Paris, incarne parfaitement la nouvelle génération d’entrepreneurs dans l’industrie musicale. Fils unique de Jean-Jacques Goldman et de Catherine Morlet, psychologue, il grandit au sein d’une fratrie de six enfants avec ses cinq sœurs : Caroline, Nina, Maya, Kimi et Rose. Loin de se contenter de l’héritage paternel, ce producteur et entrepreneur s’est forgé sa propre identité professionnelle en bouleversant le financement participatif dans la musique. Depuis octobre 2022, il occupe également le poste stratégique de directeur de la Star Academy sur TF1, démontrant sa polyvalence dans l’univers du divertissement télévisuel.

Le parcours professionnel de Michael Goldman dans l’industrie musicale

Les débuts chez BMG et la création de Bamago

Après avoir abandonné ses études d’économie avant l’obtention de son DEUG, Michael Goldman se lance rapidement dans la vie active. Son oncle Robert Goldman lui ouvre les portes du major BMG, où il débute comme stagiaire avant d’évoluer vers un poste de directeur artistique junior. Cette expérience formatrice lui permet d’acquérir une vision globale de l’industrie musicale et des mécanismes de production d’artistes.

En 2004, il franchit le cap de l’entrepreneuriat en fondant Bamago, sa propre société d’édition et de production. Cette startup musicale connaît rapidement le succès avec trois disques d’or obtenus en 2006 grâce aux performances d’Amel Bent, Yannick Noah et Lââm. Le fils de Goldman montre également ses talents de compositeur en participant à l’écriture du tube « Petite Sœur » de Lââm, qui atteint la quatrième position du Top Singles.

MyMajorCompany et Tipeee, l’innovation du financement participatif

L’année 2007 marque un tournant décisif dans la carrière de Michael Goldman. Avec trois associés, il cofonde MyMajorCompany, la première plateforme de financement participatif créée en Europe. Cette innovation révolutionnaire permet aux internautes de soutenir financièrement des artistes en devenir et de participer activement à leur développement musical.

Le concept rencontre un succès imprévu, notamment grâce à l’émergence du chanteur Grégoire, qui totalise 2 millions d’albums vendus. La plateforme fédère progressivement plus de 400 000 membres et révèle d’autres talents comme Joyce Jonathan, démontrant l’efficacité du modèle participatif dans la découverte d’artistes.

En 2013, Michael Goldman diversifie son approche en lançant Tipeee, inspiré du modèle américain Patreon. Cette nouvelle plateforme digitale permet de soutenir mensuellement plus de 1000 créateurs en ligne, allant des artistes de rue aux dessinateurs, en redistribuant plus de 500 000 euros. Le projet connaît un rayonnement international, consolidant la réputation d’innovateur du fils Goldman.

Michael Goldman directeur de la Star Academy et sa vie privée

Son rôle à la tête de la Star Academy depuis 2022

Le 15 octobre 2022, Michael Goldman entame un nouveau chapitre professionnel en devenant directeur de la Star Academy dans sa version renouvelée sur TF1. Reconduit le 27 juin 2024, il supervise la professionnalisation des jeunes talents au château de Dammarie-les-Lys et participe activement aux castings de sélection pendant des mois.

Son investissement émotionnel dans l’émission musicale se révèle lors de la finale du 3 février, quand les élèves interprètent « Famille » de Jean-Jacques Goldman. Cette séquence le bouleverse aux larmes, témoignant de l’attachement particulier qu’il porte à l’héritage paternel tout en construisant sa propre légitimité dans le télé-crochet.

Vie personnelle et relation familiale discrète

Sur le plan personnel, Michael Goldman cultive la discrétion qui caractérise la famille Goldman. Père de deux enfants, il partage sa vie avec Lucie Bernardoni depuis 2024. Ses comptes Instagram et Twitter demeurent privés, reflétant sa volonté de préserver son intimité familiale.

Sa relation avec Jean-Jacques Goldman reste empreinte de respect et d’humilité. En 2011, il confiait : « Je sais que je ne ferai pas mieux que lui. Je ne vais pas devenir la personnalité préférée des Français ! » Cette déclaration illustre parfaitement sa philosophie personnelle, privilégiant l’épanouissement authentique à la recherche de notoriété.