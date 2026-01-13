Marie-Sophie Lacarrau : âge, taille, compagnon et enfants de la présentatrice TF1

Depuis janvier 2021, Marie-Sophie Lacarrau incarne le visage du journal de 13 heures sur TF1, reprenant le flambeau de Jean-Pierre Pernaut après plus de trois décennies de règne. Cette journaliste au parcours remarquable a su conquérir le cœur des téléspectateurs par son authenticité et son professionnalisme. Au-delà de ses talents de présentatrice reconnue, le public s’interroge souvent sur sa vie privée, notamment son âge, sa taille physique, son compagnon Pierre Bascoul et leurs deux enfants. Cet article dévoile les facettes personnelles et professionnelles de cette figure emblématique du paysage médiatique français.

Quelle est la taille de Marie-Sophie Lacarrau ?

Marie-Sophie Lacarrau mesure 1m63, une information souvent recherchée par les téléspectateurs. Cette donnée physique intrigue car la présentatrice du journal alterne entre une position assise derrière son bureau et des interventions debout lors des lancements de reportages. Cette variation rend difficile l’estimation de sa stature réelle uniquement en la regardant à l’antenne de TF1.

Sa taille ne constitue nullement un obstacle à son rayonnement télévisuel. Elle impose sa présence grâce à son professionnalisme et son charisme naturel. Son style vestimentaire soigné met parfaitement en valeur sa silhouette. Elle privilégie des robes coupe crayon longueur midi et des chemises cintrées qui lui vont à merveille. Les couleurs vives caractérisent sa garde-robe, apportant une touche de pétillance à l’écran.

La styliste Stéphanie Belle l’accompagne dans ses choix vestimentaires. Cette professionnelle sait adapter les tenues à sa morphologie pour un rendu télévisuel optimal. Le résultat permet à la journaliste de TF1 de combiner élégance et confort durant les longues heures de présentation.

Quel âge a Marie-Sophie Lacarrau et d’où vient-elle ?

Née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue dans l’Aveyron, Marie-Sophie Lacarrau a aujourd’hui 49 ans. Son signe astrologique Vierge reflète peut-être sa rigueur professionnelle et son sens du détail. Ses origines aveyronnaises ont profondément marqué sa personnalité et son attachement au terroir français.

Son enfance a été marquée par le divorce de ses parents alors qu’elle n’avait que deux ans. Fille d’une commerçante et d’un père délégué médical, elle a grandi à Perpignan en garde alternée, puis dans la région de Narbonne située dans l’Aude. Cette jeunesse partagée entre différentes villes du Sud a forgé son caractère.

L’Aveyron représente ses racines profondes. Elle passait toutes ses vacances à Morlhon, près de sa ville natale, où la famille de sa mère était installée. Ces séjours estivaux ont nourri son amour pour les régions françaises. Elle a poursuivi ses études à Toulouse après son baccalauréat, intégrant une classe d’Hypokhâgne avant d’obtenir une licence de lettres.

Elle a un demi-frère prénommé Malo, pilote et passionné de rallye raid. Leur père leur a transmis cette passion pour les raids en 4×4 dans le désert, une aventure qu’ils partagent encore aujourd’hui.

Qui est Pierre Bascoul, le mari de Marie-Sophie Lacarrau ?

Depuis 2006, Marie-Sophie Lacarrau partage sa vie avec Pierre Bascoul, directeur-fondateur de Nolita Prod. Cette société de production créée en 2009 s’est spécialisée dans les films institutionnels et publicitaires. Leur union a été célébrée le 12 août 2006 dans le petit village d’Auriac-sur-Vendinelle en Haute-Garonne. En août 2022, le couple a fêté son seizième anniversaire de mariage.

Leur rencontre s’est déroulée dans un contexte professionnel. Pierre Bascoul travaillait comme monteur-réalisateur pour Eurosport et montait les reportages que la journaliste tournait le week-end sur les circuits automobiles. Cette collaboration professionnelle a rapidement évolué vers une relation amoureuse durable.

Né le 4 janvier 1971, Pierre Bascoul a aujourd’hui 52 ans. Il compte quelques années d’écart avec son épouse. Son activité de producteur dans le domaine de l’audiovisuel l’amène à travailler sur des projets variés. Nolita Prod a notamment produit récemment le documentaire sur le rappeur Orelsan proposé par Prime Video, témoignant de la diversité de son catalogue.

Marie-Sophie Lacarrau et ses deux fils Malo et Tim

Le couple a eu deux garçons prénommés Malo et Tim, aujourd’hui âgés respectivement de 16 ans et 14 ans. La présentatrice évoque régulièrement la chance qu’elle a d’avoir un mari qui l’a toujours soutenue dans sa carrière exigeante. Ce soutien inconditionnel lui permet de concilier sa vie professionnelle intense et sa vie de mère.

Le changement de vie lié à l’arrivée sur TF1 a impacté toute la famille. Les garçons sont passés d’un village de mille habitants à une école de mille élèves. Cette transition a été difficile au départ, mais les enfants ont su s’adapter progressivement à leur nouvel environnement urbain.

Sa philosophie familiale reste simple et claire. Quand elle ne travaille pas, tout son temps est consacré à sa famille. Elle affirme que lorsqu’elle est avec ses enfants, il n’y a plus rien qui compte. Elle joue au foot avec eux, saute sur les lits et privilégie systématiquement sa vie de famille face aux sollicitations professionnelles.

En septembre 2021, elle a partagé un moment privilégié avec ses deux fils lors du match de l’équipe de France contre le Kazakhstan au Parc des Princes à Paris. Les Bleus avaient remporté la rencontre 8 à 0, offrant une belle soirée sportive à la famille.

Le parcours professionnel de Marie-Sophie Lacarrau jusqu’à TF1

Son parcours dans le journalisme a débuté après des études littéraires. Bachelière, elle a intégré une classe d’Hypokhâgne à Toulouse avant d’obtenir une licence de lettres. À 21 ans, elle entame sa carrière comme stagiaire dans la presse écrite au sein des rédactions du Midi Libre et du Villefranchois.

Sa transition vers la télévision s’effectue progressivement. Elle travaille pour LCI et M6 avant d’être recrutée par France 3 Quercy Rouergue. Elle devient reporter pour France 3 Midi Pyrénées, une expérience formatrice qui lui permet de couvrir l’actualité régionale. À 27 ans, elle présente son premier journal télévisé durant les vacances de Noël.

Jusqu’en 2010, elle assure en alternance la présentation des JT du 12/13 et du 19/20 sur France 3. Entre 2014 et 2016, elle occupe le poste de présentatrice remplaçante aux JT de 13h et 20h sur France 2. Elle hérite également de la présentation du magazine économique In situ sur France 3.

Son expérience chez Eurosport mérite d’être mentionnée. Elle commentait le championnat de France moto, domaine dans lequel elle reconnaît n’avoir eu aucune connaissance au départ. Elle appliquait la technique de la « toile cirée », laissant couler les remarques dans un milieu très masculin. En 2016, elle succède à Élise Lucet au JT de 13h sur France 2, consacrant sa position de journaliste de premier plan.

L’arrivée de Marie-Sophie Lacarrau sur TF1 et ses audiences

Le 17 septembre 2020, TF1 annonce officiellement que Marie-Sophie Lacarrau succédera à Jean-Pierre Pernaut à la tête du journal de 13 heures. Le 18 décembre 2020, lors de la dernière émission de son prédécesseur après plus de 33 ans au poste, elle se tient à ses côtés. Sa prise de fonction officielle intervient le 4 janvier 2021.

Les résultats d’audience ont rapidement confirmé le succès de sa nomination. Pour son premier mois en janvier 2021, elle rassemble 5,8 millions de téléspectateurs chaque midi, soit 43% de part d’audience. Ce score représente le meilleur résultat pour un mois de janvier depuis 2015.

En mai 2025, les performances restent excellentes. Le journal réunit près de 4,18 millions de personnes, soit 43,7% de part de marché. Sur un an, la progression est notable avec une hausse de 2,2 points de part d’audience. Elle conserve une avance de deux millions de téléspectateurs sur Julian Bugier qui anime le JT de France 2.

Elle devance largement la concurrence de France 2 avec 2,7 millions de téléspectateurs d’écart Elle maintient l’ADN du journal des régions cher à Jean-Pierre Pernaut Elle a introduit de nouveaux rendez-vous comme « La bonne idée » diffusée le vendredi Elle bénéficie d’une rémunération estimée autour de 30 000 euros mensuels contre 12 000 euros sur France 2

Jean-Pierre Pernaut avait prophétisé dans les couloirs de la chaîne : « Vous verrez, Marie-Sophie Lacarrau fera plus que moi« . Cette prédiction s’est révélée juste au vu des performances d’audience constantes.

La vie personnelle de Marie-Sophie Lacarrau entre Paris et Toulouse

La présentatrice partage son existence entre Paris pour son travail et la campagne toulousaine où elle se ressource régulièrement. Elle habite dans un village de mille habitants où elle retrouve l’énergie nécessaire à son métier exigeant. Cette vie loin de l’agitation urbaine lui permet d’échapper aux bruits de la ville pour entendre les oiseaux.

Elle garde sa maison en tête quand c’est trop gris à Paris. Elle ne se sent pas Parisienne et assume pleinement cette position. Elle réside dans la capitale uniquement pour son travail à TF1 mais revient dans sa région dès qu’elle en a la possibilité. Le vert lui manque, l’horizon lui manque profondément.

Elle se sent véritablement chez elle quand elle retourne en Aveyron où toute sa famille est restée. Cette région représente ses racines les plus profondes. Elle garde en mémoire la cuisine de sa famille aveyronnaise, chacun de ses oncles et tantes cultivant un potager. Elle trouvait que la vie là-bas était plus calme que la sienne, plus douce et paisible, des valeurs qu’elle tente de préserver malgré son rythme professionnel soutenu.