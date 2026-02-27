Mariage morganatique : définition et qu’est-ce qu’une épouse morganatique ?

Dans l’histoire des monarchies européennes, certaines unions matrimoniales occupent une place particulière. Le mariage morganatique représente une forme d’alliance singulière pratiquée au sein des familles royales et de la haute noblesse. Mais qu’est-ce qu’une épouse morganatique exactement ? Quels droits possédait-elle ? Cet article examine la définition historique de cette institution, le statut juridique spécifique de ces femmes, et illustre ces pratiques à travers le cas emblématique de Louis XIV et Madame de Maintenon. Une plongée fascinante dans une tradition matrimoniale aujourd’hui disparue.

Qu’est-ce qu’un mariage morganatique ? Origines et signification

Le mariage morganatique désigne l’union contractée entre un souverain, un prince, un comte ou tout autre noble avec une personne de rang social inférieur. Cette pratique trouve ses racines dans les coutumes germaniques anciennes et fut progressivement adoptée par diverses familles royales européennes aux siècles suivants.

L’étymologie du terme révèle toute sa richesse historique. Le mot provient du latin médiéval « morganatica », signifiant « femme qui reçoit un douaire ». Ce terme découle lui-même de formes plus anciennes comme « morganegyba » et « morgincap », désignant la donation faite par le mari à son épouse au lendemain des noces. Ces racines remontent au germanique, correspondant à l’allemand « Morgengabe », littéralement « don du matin ».

L’adjectif « morganatique » qualifie précisément le présent ou douaire offert à l’épouse le lendemain de la cérémonie nuptiale. Cette compensation remplaçait tous les droits sur les biens du mari qui lui étaient refusés en raison de sa condition inférieure. Malgré ces limitations, l’Église reconnaissait ce mariage comme le seul valable et excluait tout remariage. Les enfants issus de ces unions étaient considérés comme légitimes, bien que dépourvus de droits dynastiques.

Période Attestation 1609 Première attestation isolée : « conventions morganatiques » 1694 Apparition dans les dictionnaires de l’Académie française 1721 Réapparition du terme sous la forme « marganatique » 1835 Emploi pour désigner le couple morganatique (Balzac)

Le statut particulier de l’épouse morganatique dans l’Histoire

Les conséquences juridiques et sociales pour l’épouse morganatique s’avéraient drastiques. Elle se trouvait totalement exclue des prérogatives de caste et d’héritage de son époux. Cette femme ne devenait jamais reine et ne régnait pas, échappant ainsi aux obligations normalement dévolues à une souveraine.

Officiellement, elle ne bénéficiait d’aucun privilège lié à sa nouvelle position sociale. Ni princesse ni reine malgré son mariage, elle évoluait dans un statut intermédiaire particulièrement ambigu au sein de la cour.

Les descendants sans droits dynastiques

Les enfants nés de mariages morganatiques portaient la qualification de « non dynastes ». Ils ne pouvaient prétendre au trône et n’avaient aucun droit concernant le titre nobiliaire, la succession aux dignités, les fiefs ou les biens patrimoniaux de leur père.

Ces descendants pouvaient néanmoins créer des branches morganatiques, sortes de branches cadettes bâtardes. La Maison de Battenberg illustre parfaitement ce phénomène. Cette branche morganatique de la maison de Hesse compte des personnages notables comme Alice, qui épousa André de Grèce, prince de Grèce et du Danemark, dont descendit Philippe, époux de la reine Élisabeth d’Angleterre. Alexandre de Battenberg, premier prince de Bulgarie, en fit également partie.

Les différentes utilisations du terme

Le terme « morganatique » connaît plusieurs emplois dans la langue française. Il peut désigner :

Le mariage lui-même L’épouse par métonymie Le couple lié par cette union L’adverbe « morganatiquement » pour qualifier l’union

Louis XIV et Madame de Maintenon : le mariage morganatique le plus célèbre de France

Le mariage secret de 1683

Dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, Louis XIV, âgé de quarante-cinq ans et veuf de Marie-Thérèse d’Autriche depuis le 30 juillet 1683, épousa secrètement Françoise d’Aubigné, Madame de Maintenon, âgée de quarante-huit ans. La cérémonie se déroula dans l’ancienne chapelle du château de Versailles, car la chapelle Royale actuelle ne fut commandée par le roi qu’en 1710.

Seuls quatre témoins assistèrent à cette union secrète, bénéficiant du soutien de l’Église catholique de France. Respectant la coutume de l’époque, les fiançailles précédèrent le mariage, célébrées le 9 octobre pour une union le lendemain.

La cour n’était pas dupe de ce mariage mais rien ne fut officialisé. Les courtisans surnommèrent l’épouse « Madame de Maintenant ». Bien qu’elle fût traitée et considérée comme la reine à Versailles, leur union ne fut jamais rendue officielle publiquement.

Louis XIV lui-même affirma qu’à quarante-quatre ans, il avait enfin le droit à un mariage d’amour, contrairement à son premier mariage politique. Sur son lit de mort, il confia qu’il n’avait « jamais aimé qu’elle », selon les propos rapportés par Maintenon.

Le parcours de Françoise d’Aubigné jusqu’au mariage royal

Françoise d’Aubigné était veuve du poète burlesque Scarron et née d’un mariage modeste. En 1669, elle devint la gouvernante des enfants que le roi avait eus avec sa célèbre favorite, Madame de Montespan. Dans son hôtel particulier proche de Paris, Françoise élevait en cachette les enfants illégitimes du Roi, enfants adultérins dont le nom de la mère demeurait officiellement inconnu.

Le roi, en père affectueux, rendait régulièrement visite à sa progéniture. Il découvrit progressivement les qualités remarquables de Françoise, admirant l’attention maternelle qu’elle prodiguait à ses enfants et ses qualités d’esprit. Après la légitimation des bâtards royaux en 1673, Françoise revint à la cour de France.

Ses liens grandissants avec le Roi Soleil suscitèrent la jalousie croissante de Madame de Montespan, favorite déclinante. Face aux attaques répétées, Françoise demanda même à démissionner. Louis XIV la gratifia alors de 10 000 écus pour qu’elle reste.

Les événements qui ont fait basculer les sentiments du roi

Plusieurs événements marquèrent l’évolution des sentiments de Louis XIV pour Françoise. En 1672, il fut frappé par la douleur éprouvée par Madame de Maintenon à la mort de la fille aînée de trois ans qu’il avait eue avec Madame de Montespan. Françoise apparut beaucoup plus attristée que la propre mère de l’enfant.

Il admira également la dévotion extraordinaire de Madame de Maintenon lorsque le duc du Maine, fils illégitime du roi et de Montespan, tomba gravement malade. Françoise n’hésita pas à parcourir des kilomètres et à franchir le col du Tourmalet jusqu’à Barèges dans les Pyrénées pour le faire soigner. Cette preuve de grandeur d’âme accrut considérablement la faveur royale.

Le 8 janvier 1680, Louis XIV nomma Madame de Maintenon seconde dame d’atours de la dauphine Marie-Anne de Bavière, une position créée spécialement pour elle qui la ramena à la cour.

Parallèlement, le Roi se lassait du caractère incontrôlable de Madame de Montespan, impliquée dans l’affaire des poisons, notamment l’empoisonnement supposé de la nouvelle favorite Marie de Fontanges. Après la mort de Fontanges en juin 1681 et surtout après le décès de la reine Marie-Thérèse le 30 juillet 1683, Louis XIV, libre, renforça sa relation avec Madame de Maintenon. Au moment du mariage, cela faisait déjà une dizaine d’années qu’ils se connaissaient intimement.

La vie conjugale et l’influence de l’épouse morganatique

Louis XIV trouva réellement une vie rangée avec Madame de Maintenon, délaissant le faste dans lequel il vivait avec ses maîtresses précédentes. Tellement épris d’elle, il voulait sa présence absolument partout à ses côtés, chaque heure du jour et de la nuit.

Cette possessivité pesait lourdement à Madame de Maintenon. Ses seuls moments de tranquillité se trouvaient parfois à Saint-Cyr, au bout de Versailles, établissement qu’elle avait fondé. D’une grande influence sur Louis XIV qui souhaitait une fin de vie plus pieuse et moins pécheresse, l’épouse morganatique du Roi participa à l’image rigoureuse et parfois ennuyeuse donnée à la fin de règne du souverain.

À la mort de Louis XIV le 1er septembre 1715, Madame de Maintenon se retira à Saint-Cyr dans la Maison royale de Saint-Louis, pensionnat pour jeunes filles nobles sans argent qu’elle avait créé en 1686. Elle y mourut le 15 avril 1719 à l’âge de quatre-vingt-trois ans et y fut enterrée, terminant ainsi une existence extraordinaire marquée par l’amour d’un roi.