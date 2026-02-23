Marc Touati : biographie, carrière d’économiste et vie privée

Marc Touati s’impose comme une figure majeure de l’économie française, reconnu pour ses analyses pointues et sa capacité pédagogique. Économiste de renom, auteur prolifique et expert médiatique très sollicité, il influence profondément le débat économique national et international. Cet article visite son parcours académique et professionnel, son activité entrepreneuriale avec ACDEFI, ainsi que sa présence médiatique omniprésente. Il convient de préciser d’emblée qu’aucune information publique n’existe concernant sa vie privée et son épouse, l’économiste maintenant une stricte séparation entre sphères professionnelle et personnelle.

Formation académique et trajectoire professionnelle de Marc Touati

Né le 30 août 1970, Marc Touati détient un DEA Monnaie, Finance, Banque de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Sa carrière débute en 1994 comme enseignant-chercheur au sein de cette même institution prestigieuse. Dès janvier 1995, il rejoint les Études Économiques des Banques Populaires, dont il prend la direction à l’été 1997.

De juin 1997 à janvier 2007, Marc Touati dirige la recherche économique et financière des groupes Banques Populaires et Natixis. Cette période consolide sa réputation d’analyste rigoureux. Entre janvier 2008 et juin 2012, il occupe le poste de Directeur Général chargé de la Recherche Économique et Financière chez Global Equities.

Parallèlement, depuis 2001, il enseigne comme maître de conférences à Sciences Po Paris. Ses interventions s’étendent à l’Institut de Haute Finance et diverses Grandes Écoles françaises. Son inscription au Who’s Who in France depuis 2000 témoigne de sa reconnaissance institutionnelle. En décembre 2024, sa nomination comme Conseiller économique d’eToro illustre la continuité de son expertise reconnue mondialement.

ACDEFI et l’expertise entrepreneuriale de l’économiste

Le 19 juin 2007, Marc Touati fonde ACDEFI, dont il devient Président. Ce cabinet représente le premier conseil et formation économique et financier indépendant en France. Positionné au service des entreprises et professionnels, ACDEFI compte désormais plus de 1300 clients fidèles.

ACDEFI s’est imposé comme une référence incontournable en France et en Europe. Marc Touati assure la rédaction en chef des publications du cabinet, notamment « Economie et Stratégie » et « Good Morning Eco ». Depuis 2007, il détient le statut d’expert APM, dispensant des conférences pour les chefs d’entreprise adhérents à l’Association Progrès du Management.

Son activité de conférencier atteint des sommets impressionnants :

Environ 120 à 200 conférences annuelles à travers le monde

Des présentations pour des clients d’entreprises françaises et internationales

Des interventions régulières auprès d’institutions financières majeures

Ses déplacements constants à Paris, en France et à l’étranger reflètent une demande internationale soutenue. Des structures comme les Fédérations du Bâtiment sollicitent ses services via des agences spécialisées telles que Premium Communication.

Vie privée et informations personnelles

Aucune information publique n’existe concernant l’épouse de Marc Touati ou sa vie conjugale. L’économiste maintient une séparation stricte entre sa vie professionnelle très médiatisée et sa vie privée qu’il préserve soigneusement. Cette discrétion constitue une démarche volontaire et légitime, comparable à celle adoptée par d’autres personnalités publiques comme Magi Sadeq, l’épouse discrète du footballeur Mohamed Salah, souhaitant protéger leur entourage familial.

Dans ses nombreuses interventions médiatiques, interviews et conférences, Marc Touati se concentre exclusivement sur des sujets économiques. Aucune de ses publications, livres ou chroniques ne contient d’éléments biographiques personnels concernant sa situation familiale. Les informations disponibles se limitent strictement à sa date de naissance, son parcours académique et professionnel exceptionnel.

Cette absence d’information ne reflète aucunement un manque de transparence mais simplement le choix de préserver sa sphère intime. La notoriété de Marc Touati repose entièrement sur son expertise économique, ses analyses pertinentes et sa capacité pédagogique reconnue, indépendamment de toute considération personnelle.