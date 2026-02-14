Laura Laune révèle avoir été victime de violences de son mari

Laura Laune, l’humoriste belge révélée en 2017 lors de sa victoire à La France a un incroyable talent, a conquis le public avec son style sans filtre. Au-delà de son succès professionnel fulgurant, elle a traversé des épreuves personnelles douloureuses, notamment des violences conjugales infligées par un ex-compagnon. Dans son spectacle Glory Alleluia, elle a choisi de témoigner publiquement de cette emprise psychologique pour briser le silence. Sa vie privée reste discrète, et contrairement aux rumeurs, aucune relation sentimentale ne la lie à Jérémy Ferrari, son producteur.

Les violences conjugales vécues par Laura Laune : témoignage sans filtre

L’humoriste a subi des violences conjugales et une emprise psychologique dévastatrice de la part d’un ex-petit ami durant sa première tournée. Cette période sombre contraste cruellement avec l’ascension de sa carrière professionnelle. L’anecdote la plus marquante remonte au soir de sa victoire à La France a un incroyable talent en 2017. Alors que les caméras s’éteignaient et que l’équipe souhaitait célébrer ce moment, son compagnon lui a imposé de rentrer immédiatement. Elle s’est exécutée sans questionner cette demande, privée de la joie légitime de fêter sa réussite.

À l’époque, Laura Laune ne percevait pas l’anormalité de cette situation. Elle se montrait en empathie avec son agresseur, victime d’une emprise psychologique insidieuse. Le poids de la culpabilité s’est révélé particulièrement difficile à porter face aux remarques blessantes de son entourage. Certains proches suggéraient qu’elle cherchait cette situation en restant, amplifiant son sentiment de honte. La prise de conscience est survenue grâce aux témoignages d’autres victimes ayant vécu des expériences similaires. Ces récits ont été libérateurs et lui ont permis de comprendre le mécanisme de l’emprise.

Sur scène, dans Glory Alleluia, elle aborde frontalement ce vécu traumatisant. Cette démarche ne constitue pas une thérapie personnelle, contrairement aux apparences. Elle explique qu’évoquer ces violences chaque soir ne la soulage pas nécessairement. Son objectif premier consiste à aider d’autres victimes à identifier leur situation et à se libérer. De nombreuses femmes la rencontrent après ses spectacles pour partager leurs histoires et la remercier d’avoir brisé le silence sur cette réalité douloureuse.

Le syndrome d’Asperger de l’humoriste : un diagnostic tardif qui explique beaucoup

Il y a quatre ans, Laura Laune a révélé publiquement avoir reçu un diagnostic de trouble autistique, précisément le syndrome d’Asperger. Un proche lui avait suggéré qu’elle présentait des traits caractéristiques et qu’une consultation spécialisée serait bénéfique. Elle a d’abord refusé cette idée en raison des clichés tenaces associés à l’autisme dans l’imaginaire collectif.

Pour expliquer cette condition au grand public, l’humoriste utilise une métaphore éclairante : vivre dans un pays étranger dont on ne maîtrise ni la langue ni la culture. Chaque interaction sociale nécessite un effort de décodage constant des codes sociaux implicites. Ce handicap invisible génère un décalage permanent dans les relations humaines, source d’incompréhensions mutuelles.

Chaque sortie de chez elle constitue une véritable épreuve physique et mentale. Les situations du quotidien deviennent complexes et génèrent une fatigue intense nécessitant de longues périodes de récupération. Ce diagnostic lui a permis de mettre des mots sur un ressenti présent depuis l’enfance : ce sentiment d’être différente, de ne pas comprendre spontanément les règles implicites régissant les interactions sociales. Cette révélation a apporté une forme de liberté en expliquant ses difficultés relationnelles.

La rencontre avec Jérémy Ferrari : producteur et non compagnon

Contrairement aux rumeurs persistantes, Laura Laune et Jérémy Ferrari ne sont pas en couple. Cette confusion entretenue depuis plusieurs années a nécessité de nombreux démentis publics. Jérémy Ferrari est exclusivement son producteur depuis qu’il l’a découverte lors d’un festival. Séduit par son humour noir proche du sien, il lui a proposé de la produire professionnellement.

Leur collaboration a débuté deux ans avant sa participation télévisée à La France a un incroyable talent en 2017. Ferrari avait d’ailleurs hésité à accepter cette proposition, craignant un échec public pour son artiste. L’émission l’a finalement propulsée vers une notoriété nationale.

L’humoriste a dû démentir publiquement les insinuations selon lesquelles elle aurait obtenu sa production grâce à une relation intime avec Ferrari. Elle affirme avoir tellement travaillé pour réussir qu’elle ne doute pas de sa légitimité professionnelle. Leur relation demeure strictement professionnelle, comparable à celle de collègues travaillant sur des projets communs. Ensemble, ils co-écrivent les textes de ses spectacles, alliance créative fructueuse. Aujourd’hui, aucune information n’est disponible concernant un mari actuel, l’artiste préférant protéger sa vie privée des regards indiscrets.