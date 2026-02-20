Jimmy Mohamed : qui est sa femme, origines et tout savoir sur le docteur

Jimmy Mohamed s’est imposé comme une figure incontournable du paysage médiatique français grâce à ses interventions pédagogiques sur la santé. Derrière ce médecin médiatique se cache une vie privée soigneusement préservée, notamment son union avec Souailla Mohamed. Cet article étudie leur parcours commun, les origines familiales du docteur et les multiples facettes de leur vie de couple marquée par une discrétion rare dans le milieu de la télévision.

Souailla Mohamed, sage-femme et entrepreneuse engagée

L’épouse de Jimmy Mohamed incarne une professionnelle accomplie dans le domaine de la santé des femmes. Diplômée sage-femme en 2012, Souailla Mohamed a exercé durant plusieurs années en milieu hospitalier, notamment à la maternité des Lilas avant sa fermeture définitive. Son parcours l’a conduite à travailler également en cabinet libéral, développant une approche globale du soin maternel.

Sa spécialisation en nutrition lui permet d’apporter une dimension supplémentaire à son expertise. Elle applique d’ailleurs ses connaissances au quotidien en préparant les repas pour sa famille. En 2021-2022, elle franchit une nouvelle étape professionnelle en fondant Louvz, une marque de produits bio et vegan destinés aux femmes enceintes et jeunes mamans. Cette gamme écoresponsable exclut tout ingrédient controversé.

« Sage-femme un jour sage-femme toujours », affirme-t-elle pour justifier cette reconversion entrepreneuriale. Cette activité constitue désormais son occupation principale, même si elle n’exerce plus activement en maternité. Son engagement philanthropique se manifeste par sa participation à des événements caritatifs centrés sur la santé reproductive et le bien-être des femmes et des enfants.

Une histoire d’amour née sur les bancs de la faculté

Le couple s’est formé durant les études de médecine à l’université Paris Diderot. Tous deux originaires du XXe arrondissement parisien, Souailla et Jimmy Mohamed ont grandi à proximité sans jamais se croiser durant leur enfance. C’est dans l’amphithéâtre de la faculté que leurs chemins se sont finalement croisés.

Leur mariage célébré au début des années 2010 a uni deux jeunes gens de 25 ans. La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité, respectant les traditions de leurs cultures respectives. Famille proche, amis et quelques personnalités du monde médical et des médias ont assisté aux rituels traditionnels marquant cette union.

Depuis plus de dix ans, leur relation se caractérise par une complicité et un soutien mutuel constants. Le couple cultive une discrétion remarquable concernant sa vie privée. Quelques apparitions publiques comme à Roland-Garros, où ils ont été aperçus bras dessus bras dessous, offrent de rares aperçus de leur complicité. En juillet 2023, Jimmy Mohamed a publié une story éphémère depuis l’Algérie au Cap Ivi, accompagnée du message : « Avec celle qui est avec moi dans les coulisses et dans la vie. »

Étape Période Événement Rencontre Années 2000 Université Paris Diderot Mariage Début 2010 Union à 25 ans Premier enfant 2013 Naissance du premier fils Déménagement Années 2010 Installation dans les Yvelines

Les origines familiales de Jimmy Mohamed

Les parents du médecin ont transmis des valeurs qui ont profondément influencé sa vocation pour la médecine. Son enfance dans le XXe arrondissement de Paris l’a immergé dans un environnement culturel riche et diversifié. L’héritage familial a façonné son approche de la communication médicale et sa volonté de rendre la santé accessible.

Concernant Souailla Mohamed, certaines sources mentionnent des origines marocaines, bien que cette information demeure peu documentée. Elle aurait grandi à Paris, partageant avec son mari un ancrage dans la capitale française. Leurs racines respectives ont enrichi leur vie de couple et leurs traditions familiales.

Le mariage du couple illustre cette fusion culturelle, intégrant des rituels traditionnels provenant de leurs héritages respectifs. Cette dimension multiculturelle transparaît dans l’éducation qu’ils transmettent à leurs trois fils, cultivant le respect des traditions tout en préservant une discrétion absolue sur ces aspects intimes.

Vie de famille dans les Yvelines et éducation des enfants

Le couple a fondé une famille avec trois garçons nés entre 2013 et 2019, aujourd’hui âgés de 5 à 11 ans. À l’image de certaines épouses de personnalités publiques, Souailla Mohamed préserve jalousement l’intimité familiale. Leur installation dans les Yvelines découle d’une volonté d’offrir un cadre de vie préservé, loin du bruit, des voitures et de l’insécurité parisienne.

Le quotidien du médecin s’organise autour de ses enfants. Il prépare le petit déjeuner familial, habille les garçons et les accompagne à l’école quand son emploi du temps le permet. Après ses consultations jusqu’à 14 heures, il privilégie les soirées en famille pour le dîner, le coucher et l’aide aux devoirs. Le week-end reste entièrement consacré à ses proches.

Une règle stricte régit l’usage des écrans : aucun écran les jours d’école, ni le matin ni le soir. Les enfants peuvent accéder aux programmes familiaux le mercredi, vendredi soir et samedi soir uniquement. Jimmy Mohamed reste inflexible sur la protection de leur vie privée : « Je ne montrerai jamais mes enfants sur les réseaux sociaux. Derrière, ma vie personnelle doit rester personnelle. »

La présence digitale active de Souailla Mohamed

Sur Instagram, l’épouse du docteur rassemble entre 30 000 et 50 000 abonnés selon les sources. Son compte diffuse régulièrement des conseils en santé féminine : beauté, contraception, cycle menstruel, fertilité et alimentation. Son approche pédagogique directe, dénuée de culpabilisation, séduit une communauté fidèle de jeunes mamans et femmes enceintes.

Sa biographie Instagram évoque pudiquement sa famille par une série de cœurs : trois bleus et un blanc symbolisant ses trois fils et son mari. Contrairement à Jimmy Mohamed, elle partage des photos de vacances et des moments de couple, se montrant plus démonstrative sur les réseaux sociaux.

Ses interventions sur RTL lui ont permis de partager son expertise de sage-femme auprès d’un public radiophonique. Elle sensibilise activement sur les enjeux de la santé reproductive, produisant des contenus pensés pour et par les femmes. Son expérience de terrain nourrit des publications pratiques et accessibles.

Conseils santé personnalisés pour les futures mamans

Information sur le cycle menstruel et la fertilité

Recommandations nutritionnelles adaptées à la grossesse

Expertise en contraception et bien-être féminin

Jimmy Mohamed reconnaît volontiers le rôle essentiel de son épouse, la décrivant comme « la meilleure conseillère » qui lui permet de garder les pieds sur terre malgré sa notoriété médiatique. Cette complémentarité professionnelle et personnelle forge un partenariat solide, alliant carrières dans la santé et équilibre familial préservé.