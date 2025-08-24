Jarry : découvrez l’origine touchante de son nom de scène et sa biographie complète

Anthony Lambert, plus connu sous le pseudonyme Jarry, s’impose aujourd’hui comme l’un des humoristes les plus appréciés du paysage audiovisuel français. Né le 5 août 1977 à Angers, cet animateur et comédien de 46 ans anime désormais les plateaux de France 2 et captive le public par son talent sur scène. Derrière ce nom artistique se cache une histoire profondément touchante, un geste d’amour filial qui révèle la personnalité généreuse de l’artiste.

L’histoire touchante derrière le pseudonyme Jarry

Le geste d’amour envers sa mère

L’origine du nom de scène de Jarry puise ses racines dans un moment d’émotion partagé avec sa mère. À l’âge de 16 ans, alors qu’Anthony Lambert faisait la vaisselle aux côtés de sa maman, celle-ci lui confia sa tristesse profonde. Elle redoutait que son nom de famille Jarry disparaisse définitivement avec elle. Cette confidence bouleversa le jeune homme, déjà passionné de théâtre au lycée.

La surprise au théâtre

Anthony décida secrètement d’adopter ce pseudonyme pour sa première représentation théâtrale. Lors de la pièce « George Dandin ou le mari confondu » de Molière, sa mère remarqua qu’un acteur portait le nom Jarry sans réaliser immédiatement qu’il s’agissait de son propre fils. Cette surprise magistrale illustre parfaitement la philosophie du comédien : « un bon fils doit toujours faire plaisir à sa maman ».

Des origines modestes aux débuts artistiques

Enfance à Rablay-sur-Layon

Jarry grandit dans une famille d’ouvriers à Rablay-sur-Layon, petit village de 600 habitants près d’Angers. Né prématuré suite à un accident de voiture, il évoluait entre des parents viticulteurs du côté maternel et fondeurs du côté paternel. Contrairement à ses frères destinés aux vignes, Anthony se distinguait par son tempérament artistique et son allure soignée.

Passion précoce et complicité maternelle

Très jeune, le futur humoriste développa une passion pour la danse et la comédie. Sa mère devint sa précieuse alliée, l’aidant à sécher discrètement les cours de judo imposés par son père pour rejoindre les cours de modern-jazz. Cette complicité dura jusqu’à ses 12 ans. À 22 ans, il quitta sa région natale pour conquérir Paris et intégrer la compagnie « Entrées de Jeu ».

Vie privée et paternité : un parcours semé d’embûches

Coming-out tardif et difficile

Jarry découvrit son homosexualité tardivement, à 27 ans, bouleversant ses projets matrimoniaux. Cette révélation fut particulièrement douloureuse car il ne souhaitait pas être homosexuel et craignait de ne jamais devenir papa. Son coming-out représenta une période extrêmement violente et difficile à traverser.

Famille et protection

Aujourd’hui, Jarry vit discrètement avec son compagnon et leurs jumeaux Vic et Tim, nés en juin 2016 grâce à une GPA réalisée aux États-Unis. Devenir père l’a profondément transformé. Malheureusement, il subit régulièrement des menaces homophobes et de mort, justifiant sa discrétion concernant sa vie privée pour protéger sa famille. Julie Hammett partage également cette volonté de préserver sa famille des regards indiscrets.