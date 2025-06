J’ai une compagne » : Alex Vizorek se confie sur sa vie privée et son couple sans enfant

Alex Vizorek, célèbre humoriste belge de 42 ans, s’est fait connaître du grand public français grâce à ses interventions percutantes sur France Inter et France 2. Généralement discret concernant son intimité, l’artiste a néanmoins levé le voile sur certains aspects de sa vie amoureuse et familiale lors d’interviews médiatiques. Contrairement à de nombreuses personnalités du monde du spectacle, le comique belge revendique un mode de vie peu conventionnel, notamment dans sa relation de couple. Il assume pleinement son choix de ne pas avoir d’enfants et révèle sans détour sa préférence pour les femmes mûres entre 40 et 50 ans. Ces confidences rares offrent un éclairage captivant sur la philosophie de vie de cet homme de scène aux multiples talents.

Un couple épanoui loin des conventions

Loin des schémas traditionnels, Alex Vizorek entretient une relation amoureuse atypique en vivant séparément de sa compagne. Cette organisation peu commune semble parfaitement lui convenir, comme il l’explique avec franchise : « si un jour on venait à se séparer, ce que je ne souhaite absolument pas, ce sera juste la triste loi de l’existence. On continuera chacun de son côté et voilà ». Le chroniqueur radio affiche une vision pragmatique de l’amour, refusant catégoriquement l’institution du mariage qu’il considère incompatible avec sa philosophie personnelle. « Je n’aime pas mentir et quand vous dites à la personne qui vous marie : ‘Je te promets de t’aimer jusqu’à la fin de ma vie’, moi je n’ai pas du tout envie de promettre ça. J’espère mais je ne promets pas », confie-t-il. Bien que certaines personnalités comme Michèle Torr affichent leur vie amoureuse, l’animateur de télévision préserve l’identité de sa partenaire, tout en comprenant l’intérêt du public pour sa vie privée.

Un choix assumé : vivre sans enfant

Concernant la paternité, la position de l’humoriste est sans équivoque : il n’a jamais souhaité devenir père. Il justifie cette décision par une « peur panique des responsabilités » qu’implique l’éducation d’un enfant. Cette thématique lui a d’ailleurs inspiré un sketch provocateur où il interroge avec humour : « Faut-il faire des enfants ou plutôt être heureux toute sa vie ? ». Par ce questionnement, le comique belge souhaite normaliser ce choix de vie encore souvent jugé, estimant important de témoigner que vivre sans descendance constitue une option légitime. Son emploi du temps professionnel extrêmement chargé, qui lui laisse « quasiment jamais deux jours off d’affilée », renforce cette orientation personnelle privilégiant liberté et épanouissement individuel.

Ses activités professionnelles prenantes

Chroniques régulières sur France Inter

Apparitions télévisées sur France 2

Spectacles sur scène

Interventions médiatiques diverses

Sa préférence assumée pour les femmes mûres

Dans ses rares confidences sur sa vie sentimentale, l’artiste affirme sans détour son attirance pour les femmes entre 40 et 50 ans. Il estime que « les femmes sont beaucoup plus intéressantes à 40 ans qu’à 23, même s’il y a des exceptions ». Se positionnant comme « l’opposé de Yann Moix » qui avait déclaré ne pouvoir aimer des femmes de plus de 50 ans, Alex Vizorek exprime son admiration pour le couple Macron, tout en précisant : « Je ne me comparerai pas, je n’ai jamais fait vingt-trois ans d’écart ! ». Pendant son temps libre, le chroniqueur de radio cultive des loisirs raffinés comme les expositions artistiques et les projections de films classiques au Quartier latin. Côté santé, l’humoriste vit depuis sa naissance avec une anosmie, absence d’odorat découverte par ses parents quand il avait 7 ans, particularité qui a certainement influencé sa perception singulière du monde.