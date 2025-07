HPI : Audrey Fleurot était-elle vraiment enceinte pendant le tournage de Morgane Alvaro ?

La série HPI (Haut Potentiel Intellectuel) captive les téléspectateurs depuis son lancement sur TF1. Dans la saison 4, un rebondissement majeur secoue l’intrigue : le personnage de Morgane Alvaro, l’enquêtrice atypique au QI exceptionnel, apparaît enceinte. Cette grossesse inattendue a immédiatement suscité des interrogations chez les fans qui se demandent si Audrey Fleurot, l’actrice qui incarne brillamment ce rôle, attendait réellement un enfant pendant le tournage. Cet élément scénaristique bouleverse non seulement la vie de cette consultante policière, mais aussi la dynamique de toute la série télévisée.

La vérité sur la grossesse de Morgane Alvaro dans HPI : fausse apparence, vraie intrigue

Non, Audrey Fleurot n’était pas vraiment enceinte pendant le tournage de la saison 4 de HPI. L’actrice a utilisé un faux ventre pour donner vie à cette nouvelle dimension du personnage de Morgane. Lors du Festival Séries Mania, elle a confirmé avec son humour caractéristique : « Non, j’étais enceinte et j’ai accouché hier ! Bien sûr que j’avais un faux ventre ! » Cette prothèse abdominale devient progressivement plus imposante au fil des épisodes, particulièrement à partir du cinquième. Dans la fiction, Morgane découvre sa grossesse tardivement, à 16 semaines. Trois hommes peuvent potentiellement être le père du bébé : Timothée Guichard, David Diallo et le commandant Adam Karadec, créant ainsi un mystère captivant dans l’émission. Cette intrigue ajoute une nouvelle couche de complexité aux enquêtes policières habituelles de la série.

Les défis du faux ventre : quand Audrey Fleurot joue une Morgane enceinte

Porter un ventre de grossesse factice pendant les longues journées de tournage représentait un véritable challenge pour l’interprète. Audrey Fleurot a décrit cette expérience comme « une vraie galère », avouant être « assez contente quand je retire tout le soir ». Le processus de transformation était particulièrement laborieux : « Entre les faux ongles, les faux cils, les rajouts de cheveux, le faux ventre, les escalopes dans le soutien-gorge pour que ça corresponde au ventre, c’est toute une organisation. En fin de journée, j’ai l’impression d’enlever 12 000 trucs qui ne sont pas à moi. » Malgré sa condition, l’excentrique Morgane conserve son style vestimentaire flamboyant, comme le souligne l’actrice : « Elle fait un peu sa Rihanna avec le ventre apparent. Ça a un effet libérateur. Elle est enceinte mais elle ne va absolument rien changer à la manière dont elle s’habille. » Un choix qui reflète parfaitement la personnalité de cette mère de famille peu conventionnelle dans la série.

Quand fiction et réalité se mêlent : les parallèles entre Audrey Fleurot et Morgane Alvaro

Des similitudes existent entre la vie personnelle d’Audrey Fleurot et son personnage. L’actrice est mère d’un fils nommé Lou, né en 2015 avec son compagnon Djibril Glissant. Une anecdote touchante révèle que Lou a visité le plateau de tournage et s’est amusé à appuyer sur le faux ventre de sa mère, lui demandant même un petit frère ou une petite sœur. Audrey a répondu avec humour qu’elle était « périmée ». L’actrice a également remarqué des parallèles entre sa propre expérience de la maternité et celle de son personnage : « Quand j’étais enceinte, je l’ai su tard et j’ai continué à beaucoup travailler. Il y a des similitudes avec Morgane, qui n’a pas le temps de se regarder le ventre. Je suis aussi un peu hyperactive et je vois très bien ce que c’est que de bosser et de ne pas être à l’écoute de son corps. » Ces échos entre fiction et réalité enrichissent indéniablement son interprétation.