Hongrie : comment le gouvernement Orbán étouffe progressivement la liberté de la presse

En Hongrie, le panorama médiatique a radicalement changé depuis l’arrivée au pouvoir de Viktor Orbán en 2010. Ce pays, autrefois 25ème au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières, a dégringolé à la 68ème position sur 180 nations. Cette chute vertigineuse illustre parfaitement l’érosion progressive des libertés journalistiques sous le régime actuel.

L’arsenal législatif contre les médias indépendants

Le gouvernement hongrois a récemment présenté un projet de loi controversé, officiellement destiné à « garantir la transparence de la vie publique ». Cette législation, sous couvert de protéger la souveraineté nationale contre des influences étrangères, cible spécifiquement les médias, ONG et individus recevant des financements internationaux. Les sanctions prévues sont particulièrement sévères : amendes financières conséquentes et interdiction de recevoir des dons essentiels à leur survie.

Initialement programmé pour un vote rapide, ce texte a finalement été repoussé à l’automne 2025. Ce délai n’a pourtant pas apaisé les inquiétudes des professionnels de l’information. « Ils n’ont pas retiré le texte. Leur but reste inchangé : faire taire ou discréditer certains médias », confie un rédacteur en chef d’un média dans la ligne de mire du pouvoir.

Cette nouvelle loi présente plusieurs caractéristiques inquiétantes :

Des critères délibérément flous pour définir une « menace à la souveraineté »

Un mécanisme d’asphyxie économique visant les médias critiques

Une stratégie d’intimidation permanente créant un climat d’autocensure

Une similitude troublante avec la législation russe sur les « agents de l’étranger »

Les principales cibles de la répression médiatique

Trois médias indépendants se retrouvent particulièrement menacés par cette offensive gouvernementale. Le premier, un site d’information fondé en 2013, s’est forgé une solide réputation grâce à ses enquêtes percutantes qui ont parfois provoqué des démissions au sein même du pouvoir. Un autre média en ligne, parmi les plus consultés du pays, est né en 2021 suite à des pressions politiques sur une rédaction préexistante. Financé par la publicité et les abonnements, il maintient son indépendance face aux intimidations.

Une chaîne YouTube créée en 2018 complète ce trio de résistants. Dirigée par un ancien comédien, elle dépend largement des micro-dons de dizaines de milliers de sympathisants hongrois – contributions qui pourraient être interdites par la nouvelle législation. L’ironie de la situation n’échappe pas à son fondateur : « Des fonds européens, provenant d’une Union dont la Hongrie est membre depuis 2004, sont désormais considérés comme une menace étrangère. C’est absurde. »

Média Création Financement Menaces spécifiques Site d’investigation 2013 Dons et partenariats Amendes et interdiction de dons Plateforme d’information 2021 Publicité et abonnements Pression financière systématique Chaîne YouTube 2018 Micro-dons et fonds européens Risque de fermeture immédiate

Résistance citoyenne et perspectives d’avenir

Face à cette menace grandissante, la société civile hongroise se mobilise activement. Des manifestations régulières à Budapest témoignent d’une prise de conscience collective face à ce que beaucoup perçoivent comme une attaque frontale contre les fondements démocratiques. Les citoyens, aux côtés des journalistes, dénoncent une stratégie sournoise visant à asphyxier économiquement les voix critiques tout en les discréditant auprès de l’opinion.

Pour les professionnels de l’information, le combat quotidien est éprouvant mais essentiel. « On ne peut bannir la vérité, mais le pouvoir essaie de la rendre inaudible », résume un journaliste hongrois. Cette bataille pour l’information libre dépasse largement les frontières nationales et rappelle que la liberté de la presse reste un acquis fragile, même au cœur de l’Europe.

Le report du vote à l’automne 2025 offre un répit temporaire, mais l’avenir des médias indépendants hongrois demeure incertain. Leur survie dépendra de leur capacité à mobiliser, innover et résister, avec l’appui des institutions européennes et de la communauté internationale. La presse libre en Hongrie traverse peut-être sa période la plus sombre, mais les voix qui défendent le droit à l’information continuent de se faire entendre, malgré les pressions croissantes du régime d’Orbán.