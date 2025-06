Henry-Jean Servat dévoile sa vie privée : biographie d’un journaliste et écrivain

Figure emblématique du journalisme français, Henry-Jean Servat a construit sa carrière sur ses relations privilégiées avec les stars du cinéma. Chroniqueur à Télématin pendant plus de treize ans, ce passionné de culture et de spectacle a partagé son amour pour le septième art à travers ses reportages et ses livres. Homme aux multiples facettes, il dévoile aujourd’hui les coulisses de sa vie privée et professionnelle, marquée par des amitiés célèbres et des engagements profonds pour des causes qui lui tiennent à cœur.

Le parcours professionnel d’Henry-Jean Servat : du Midi Libre à Télématin

Né le 9 mars 1949 à Montpellier dans une famille d’industriels, Henry-Jean Servat s’est forgé un solide bagage intellectuel. Titulaire d’un doctorat en lettres et diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, il a également étudié à l’université du Massachusetts. Sa passion pour le cinéma s’est manifestée dès ses débuts, consacrant son mémoire de fin d’études à Marilyn Monroe.

Sa carrière de journaliste a débuté au Midi Libre avant de rejoindre Libération comme critique de théâtre et cinéma. C’est à Paris Match qu’il s’est véritablement imposé, y travaillant comme grand reporter pendant plus de deux décennies. Le grand public le découvre pleinement avec sa chronique « Carré VIP » dans l’émission matinale de France 2, où il officie de 2006 à 2019.

Son départ de Télématin s’est soldé par un litige retentissant avec France Télévisions. Après 680 CDD, il obtient 134 000 euros d’indemnités pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », sa retraite actuelle s’élevant à 5 000 euros mensuels.

Les amitiés célèbres d’Henry-Jean Servat : de Brigitte Bardot à Mylène Demongeot

L’amitié entre Henry-Jean Servat et Mylène Demongeot a duré quatre décennies, jusqu’au décès de l’actrice le 1er décembre 2022 à l’âge de 87 ans. Ils s’étaient rencontrés lors de l’inauguration d’une discothèque montpelliéraine et maintenaient un contact étroit, s’appelant « deux à trois fois par semaine ».

Le journaliste évoquait souvent la vie de Mylène en Mayenne, où elle résidait entourée d’animaux dans ce qu’il qualifiait affectueusement « d’arche de Noé ». Il a également soutenu l’actrice lorsqu’elle a été victime d’une escroquerie lui coûtant deux millions d’euros.

Sa relation avec Brigitte Bardot est tout aussi notable, devenant son biographe attitré et commissaire d’une exposition qui lui fut consacrée à Boulogne-Billancourt en 2009.

Les engagements et la vie personnelle d’Henry-Jean Servat

Un défenseur de la cause animale

Fervent défenseur de la protection animale, Henry-Jean Servat s’engage activement à travers plusieurs structures :

Membre du Parti animaliste, candidat aux élections européennes de 2019

Parrain de la Fondation Brigitte Bardot

Soutien aux manifestations contre la maltraitance animale

Malgré son désintérêt affiché pour la politique traditionnelle, il s’est porté candidat aux municipales de Nice en 2020 sur la liste de Christian Estrosi. Ce paradoxe illustre sa personnalité complexe, toujours prête à défendre ses convictions.

Dans l’intimité, Henry-Jean Servat demeure exclusivement tourné vers le monde du spectacle : « Je n’aime que les acteurs et actrices de cinéma et de théâtre ». Cette passion exclusive nourrit sa plume d’écrivain, lui permettant de signer de nombreuses biographies de stars françaises et internationales qui font aujourd’hui référence dans le monde de la culture.