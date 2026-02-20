François Ruffin : sa vie privée, son couple et les confidences de son ex-compagne

François Ruffin incarne une figure politique qui cultive le paradoxe. Député de la Somme depuis 2017, fondateur du journal Fakir, réalisateur du documentaire Merci Patron !, il défend ardemment les causes populaires tout en protégeant farouchement son intimité. Pourtant, la publication du livre L’Amour et la Révolution par Johanna Silva, son ancienne compagne, a révélé les coulisses d’une relation où se mêlaient engagement politique et domination affective. Ce témoignage éclaire les zones d’ombre d’un militant dont la vie privée reste généralement inaccessible aux médias.

Johanna Silva, l’ex-compagne qui brise le silence

Johanna Silva entre dans la vie de François Ruffin en 2013, fraîchement diplômée de Sciences-Po Lille. Elle a 25 ans, lui en a 37 ou 38. Leur rencontre marque le début d’une collaboration intense qui durera cinq années. Cette jeune femme investie assume rapidement des responsabilités multiples auprès du député. Elle devient maîtresse d’ouvrage au journal Fakir, que Ruffin a fondé en 1999. Elle produit également le documentaire césarisé Merci Patron !, un succès retentissant pour la gauche militante. Son engagement ne s’arrête pas là.

Silva organise le mouvement Nuit debout, puis devient la première assistante parlementaire de François Ruffin après son élection à l’Assemblée nationale. Le député la salue publiquement comme son « bras droit » et sa « compagne de route », déclarant avec confiance : « L’intendance suivra. C’est-à-dire Johanna. » Cette formule résume parfaitement le rôle central qu’elle occupe dans l’ombre du militant. Silva gère l’ensemble des aspects logistiques : recherche de salles, acheminement du matériel sono, animation des discussions, récupération du micro lors des événements politiques.

Mais son implication dépasse largement la sphère professionnelle. Elle prend en charge des éléments très personnels de la vie du député : sa déclaration d’intérêts et d’activités, sa déclaration de patrimoine, ses impôts. Un paradoxe révélateur s’installe progressivement. Silva connaît mieux que François sa propre situation administrative, signe d’une fusion totale entre vie privée et engagement révolutionnaire.

Une relation marquée par l’emprise et le déséquilibre

Dans son livre, Johanna Silva évoque une relation qu’elle qualifie rétrospectivement d’emprise, sans néanmoins employer directement ce terme dans son récit. Elle préfère laisser les lecteurs juger par eux-mêmes. La réception de l’ouvrage confirme pourtant cette analyse. Toutes les femmes ayant lu L’Amour et la Révolution ont immédiatement utilisé les mots « emprise » et « toxique ». Les hommes, eux, y voient plutôt un « salaud de mec tristement ordinaire ».

Des proches avaient repéré des signaux d’alerte, ces fameux red flags indiquant que cette relation n’était pas saine. Silva admet qu’elle-même laissait passer ces avertissements, trouvant encore aujourd’hui des excuses. À l’époque, elle n’avait pas encore intégré le féminisme ni établi ses « lignes rouges » pour identifier ce qui était inacceptable. Elle nourrissait un fantasme romantique : devenir un couple Sartre-Beauvoir, « beau et puissant ».

La réalité s’avère plus complexe. Silva décrit François comme « parfois tendre, d’autres fois distant ». Il « n’a jamais été clair » et « n’a pas pris en compte ma souffrance ». Elle explique : « je souffrais, mais c’était beau, c’était beau comme je l’aimais. » Cette ambivalence caractérise une relation hétéro-patriarcale renforçant la hiérarchie et l’exploitation. L’entremêlement de l’intime et du professionnel ajoute une dimension de domination supplémentaire par rapport aux relations avec les collaborateurs masculins de Ruffin.

Silva décrit également une culture masculine dominante : « Cette culture de la vanne bien placée, des rires gras, des piques incessantes, ne faisait aucune place à un partage sincère d’émotions. » Elle témoigne : « Pour la première fois, je sentais la domination masculine. Le féminisme m’était entré dans le corps. »

Le livre révélateur « L’Amour et la Révolution »

En mars 2024, Johanna Silva publie L’Amour et la Révolution aux éditions Textuel. L’ouvrage compte 288 pages et coûte 21,50 euros. Elle commence à écrire le 20 janvier 2022, après plus de trois ans à traîner « un boulet de tristesse et de doutes » depuis qu’elle avait quitté François. L’écriture devient pour elle une thérapie, un processus de reconquête de soi. Elle explique : « Je me rends compte maintenant, sans jugement ni regret comme j’étais encore bloquée dans l’enfance. En écrivant je cessais de me battre contre moi et j’ouvrais enfin les yeux. »

Dans son récit, Silva évoque son épuisement à gérer la vie du quadragénaire, des plannings aux « bobos et égos dans un milieu de mâles dominants ». Cette description révèle les coulisses du monde politique, où les rapports de pouvoir s’exercent aussi dans l’intimité des relations amoureuses. Par décence, elle fait lire le manuscrit à François Ruffin avant publication. Il formule dix remarques, dont elle prend en compte la moitié.

Un passage particulier retient l’attention. Ruffin voulait faire supprimer un moment où Silva raconte s’être fait « défoncer verbalement » par François tandis que tout le monde regardait ses chaussures. Ce détail illustre les violences psychologiques qu’elle a subies, ces situations humiliantes devant le collectif militant. La phrase de conclusion du livre résume son message : « Il faut que dans nos révolutions, l’amour prenne toute sa place. »

Une rupture difficile et une reconstruction loin de Paris

La rupture intervient en 2019, après l’organisation de la manifestation « La Fête à Macron » en mai 2018. Silva sort de cette union « épuisée et malheureuse ». Elle explique leurs divergences : « Nous n’avions pas la même vision de la politique. François voyait parfois les gens uniquement comme des moyens, tandis que je m’efforçais de toujours considérer chacun comme une fin. » Cette différence fondamentale révèle deux conceptions de l’engagement : l’une stratégique, l’autre humaniste.

Silva quitte son poste d’assistante parlementaire et déménage à Marseille, loin de l’ombre de son ex-compagnon et de Montreuil. Ce changement géographique symbolise une reconstruction personnelle. Dans le Sud, elle affirme sa conscience féministe, notamment à travers le groupe de musique féminin les Oiseaux. Sans l’avoir prévu ni formulé, ce collectif fonctionne comme un groupe de parole non mixte, expérimentant « les joies » de cet espace protégé.

Sa découverte du mouvement MeToo transforme sa compréhension des violences qu’elle a subies. Anne-Charlène Bezzina, maîtresse de conférences en droit public, fait partie des voix qui contribuent à cette prise de conscience collective. Silva lit également Le Consentement de Vanessa Springora et la bande dessinée de Liv Strömquist Les sentiments du prince Charles, qui l’a fait pleurer.

Silva plaide pour une révolution culturelle. Elle appelle à nommer et décrire les violences psychologiques, encore trop floues : « Il faut continuer ces récits MeToo, notamment lié à toutes les nuances de l’emprise, afin de trouver les mots pour pouvoir correctement décrire les choses. C’est une guerre culturelle. » Elle trouve aujourd’hui une nouvelle indépendance et une joie de vivre à Marseille, loin du tumulte parisien.

François Ruffin, un homme discret sur sa vie privée

François Ruffin défend sa vie privée « bec et ongles » et n’aborde jamais officiellement le sujet de ses relations sentimentales. Cette discrétion contraste avec son engagement médiatique sur les questions sociales. Il est père de deux enfants, Ambre et Joseph, âgés de 12 et 11 ans selon des informations de 2019. Séparé de leur mère, il voit ses enfants en garde alternée. Dans un entretien accordé à Closer en 2017, il déclarait que son « héroïsme, entre guillemets, est dans le fait d’être père ».

Né le 18 octobre 1975 à Calais, François Ruffin est fils d’un cadre de Bonduelle. Sa sœur s’est reconvertie dans l’économie sociale et solidaire, prolongeant à sa manière les valeurs familiales d’engagement. Une anecdote révélatrice : le Calaisien a étudié dans le même lycée qu’Emmanuel Macron. Il précise par contre qu’ils n’étaient « pas du même milieu ». Sa sœur était proche du futur Président, mais le député s’empresse d’ajouter que même s’ils étaient bons amis, « les points d’accord n’étaient pas nombreux » entre les deux élèves.

Cette origine familiale relativement aisée n’empêche pas Ruffin de construire une carrière politique ancrée dans la défense des classes populaires. Fondateur du journal Fakir en 1999, réalisateur du documentaire Merci Patron ! césarisé en 2016-2017, il conquiert un siège de député lors des élections législatives de 2017. Son parcours illustre la complexité des trajectoires militantes, où engagement révolutionnaire et rapports de pouvoir personnels peuvent coexister sans se contredire nécessairement aux yeux de celui qui les incarne.