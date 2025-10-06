Florent Manaudou et Elsa Bois officialisent leur couple après des mois de discrétion

Le couple Florent Manaudou et Elsa Bois fait désormais parler de lui bien au-delà des plateaux de télévision. Née de leur participation à la 14e saison de Danse avec les stars en 2025, leur relation a longtemps été l’objet de rumeurs et de spéculations. Après des mois de démentis officiels, le nageur olympique et la danseuse professionnelle ont progressivement laissé transparaître leur complicité lors d’apparitions publiques répétées. Leur parcours dans l’émission les avait menés jusqu’en finale, où ils avaient été battus par le duo Lénie et Jordan Mouillerac. Malgré la fin de la compétition diffusée le 18 avril 2025, les deux partenaires de danse continuent de se fréquenter assidûment, alimentant les interrogations du public et des médias sur la nature exacte de leur relation.

De la complicité télévisée aux premières confirmations publiques

Les démentis initiaux pendant l’émission

Durant le tournage de Danse avec les stars, Florent Manaudou et Elsa Bois ont catégoriquement démenti toute relation amoureuse. La danseuse professionnelle avait déclaré : « Beaucoup de bruit pour pas grand-chose… Avec Florent, on partage une belle aventure sur DALS, mais rien de plus. Merci de respecter nos vies privées et d’arrêter les spéculations inutiles. » Le champion de natation avait également nié ces rumeurs persistantes : « Ce n’est pas du tout le cas. DALS est une émission où on doit danser très proche, on passe beaucoup de temps ensemble. » Ces démentis s’expliquaient en partie par le cyberharcèlement dont était victime Elsa Bois, régulièrement accusée par les internautes de se mettre en couple à chaque nouvelle saison de l’émission. Cette pression médiatique et ces attaques répétées sur les réseaux sociaux avaient poussé les deux partenaires à maintenir une distance officielle, tout en développant une évidente complicité sur le parquet.

Les premiers indices après la finale

Depuis la fin de l’émission, Florent Manaudou et Elsa Bois multiplient les sorties communes qui interpellent leurs fans. Le couple a été aperçu lors des championnats de France de natation à Montpellier le 18 juin, dans différents galas de danse, aux Folies Gruss Estivales, ainsi qu’aux championnats de France de danse pour encourager Lilou, la petite sœur d’Elsa. Ces apparitions répétées dans des événements sportifs et artistiques ont naturellement alimenté les spéculations sur leur relation. Leur présence systématique lors d’événements importants pour l’un ou l’autre suggérait une proximité dépassant le simple cadre professionnel. Les médias spécialisés commençaient à documenter leurs déplacements communs, renforçant l’hypothèse d’une histoire d’amour naissante entre le nageur et la danseuse.

L’officialisation progressive à travers gestes tendres et indices numériques

Le baiser de Marseille qui confirme tout

Le 5 juillet 2025, lors de l’événement Red Bull Dance Your Style à Marseille, une séquence décisive a été captée par les caméras. Une vidéo postée sur X quatre jours plus tard révélait Florent Manaudou et Elsa Bois dans les tribunes, se tenant la main tendrement, se caressant le bras avec délicatesse et échangeant un baiser discret mais visible. Ces gestes d’affection publics ont immédiatement fait le buzz sur les réseaux sociaux et ont été perçus par le public comme une quasi-officialisation de leur couple. Cette séquence spontanée, captée dans un moment d’intimité relative, contrastait fortement avec leurs démentis précédents. Les internautes et les médias y ont vu la confirmation de ce que beaucoup soupçonnaient depuis la fin de l’émission. Pour éviter les erreurs fatales qui peuvent nuire à une relation naissante, le couple semble avoir choisi la discrétion progressive plutôt que l’exposition médiatique immédiate.

Les révélations du magazine Voici et les indices Instagram

Le magazine Voici a confirmé dès mars 2025 que les deux partenaires étaient effectivement ensemble, révélant des détails exclusifs sur leur intimité. Selon ces informations, après le dernier prime diffusé le 28 février, Elsa Bois avait discrètement rejoint Florent Manaudou dans son appartement où elle avait passé la nuit avant le départ du nageur pour Marseille. Cette révélation apportait un éclairage nouveau sur la chronologie de leur relation. Le 24 juillet 2025, à l’occasion de son 25e anniversaire, Elsa a publié des photos sur Instagram, dont une la montrant au bord d’une piscine que les fans ont immédiatement reconnue comme étant celle de Florent à Antibes. L’échange d’émojis complices dans les commentaires, avec des symboles de gâteau d’anniversaire et des mains formant un cœur, a renforcé les certitudes sur leur relation amoureuse.