Florence Foresti : son évolution physique en images

Depuis plus de vingt ans, Florence Foresti s’impose comme l’une des humoristes les plus appréciées du paysage français. Celle qui vient de franchir le cap des 50 ans en novembre 2023 n’a jamais caché ses complexes physiques, mais refuse catégoriquement la chirurgie esthétique. Dans ses spectacles, notamment Boys Boys Boys actuellement en tournée, elle aborde avec autodérision le passage du temps et ses effets sur le corps. Son franc-parler et sa capacité à transformer ses failles en matière comique font d’elle une artiste singulière qui assume pleinement son apparence naturelle.

Son rapport assumé à ses complexes physiques

Lors de son passage dans l’émission Salut les Terriens en mars 2017, Florence Foresti a livré une confession touchante sur son plus grand complexe : son nez. Lorsque Thierry Ardisson lui a demandé pourquoi elle n’avait pas envisagé une rhinoplastie, l’artiste a expliqué qu’elle était trop « douillette » pour franchir ce cap. Elle avait déjà subi une opération de la cloison nasale qui lui avait causé d’importantes souffrances. Le médecin l’avait alors prévenue qu’une intervention purement esthétique serait trente fois plus douloureuse. Face à cette perspective, elle a décidé de renoncer définitivement.

Dans ses confidences au Journal du dimanche, la comédienne a révélé une évolution significative dans l’acceptation de son physique. Elle supporte mieux son apparence aujourd’hui qu’à 20 ans et en est même fière. Cette transformation s’explique par l’habitude de vivre avec ses particularités physiques. Puisque son visage ne changera pas, elle préfère le glorifier plutôt que de le dissimuler. Malgré tout, elle avoue bloquer sur certains aspects et n’apprécie pas de se voir à l’écran.

Son discours sur l’acceptation de ses défauts témoigne d’une maturité rare dans le milieu du spectacle. Elle assume totalement son nez, son menton et toutes ces caractéristiques qui font son identité visuelle. Pour elle, il existe un aspect libérateur dans le fait d’accepter ce qui pourrait être considéré comme disgracieux. Elle n’a jamais cherché à paraître plus jeune ou plus jolie, préférant rester fidèle à elle-même.

La cinquantaine abordée avec autodérision dans ses spectacles

Avec Boys Boys Boys, son spectacle lancé en 2023, Florence Foresti traite sans tabous le passage à la cinquantaine. Elle y aborde notamment la question de la chirurgie esthétique et des transformations du corps avec l’âge. Son humour corrosif et sa capacité à rire d’elle-même transforment ces sujets sensibles en moments hilarants pour le public.

L’humoriste raconte avec beaucoup de dérision le temps passé dans sa salle de bain qui s’allonge inexorablement avec les années. Elle déclare assurer les travaux du chantier jusqu’à midi minimum pour ne pas se faire peur le matin. Cette image traduit avec justesse les préoccupations liées à l’apparence physique que beaucoup de femmes partagent en vieillissant.

Le succès de cette tournée confirme l’engouement du public pour son approche directe. Elle s’est produite à l’Arena du Mans en mars 2023 devant 4300 spectateurs à guichets fermés. En décembre 2023, elle a enchaîné deux dates à l’Arena du pays d’Aix. L’inauguration de la LDLC Arena de Lyon le 28 novembre 2023 devant 9500 spectateurs constitue un moment fort de cette tournée.

Cette manière d’aborder les épreuves liées à l’âge s’inscrit dans la continuité de son parcours artistique. Son spectacle Madame Foresti en 2014 traitait déjà du passage à la quarantaine. Son style, caractérisé par le franc-parler et l’autodérision, rappelle celui de Muriel Robin, son modèle.

Son compagnon Alexandre Kominek évoque leur relation

Alexandre Kominek partage la vie de Florence Foresti depuis environ cinq ans. Il s’est confié publiquement sur les débuts de leur relation et les difficultés qu’il a rencontrées pour accepter ses sentiments. Leurs conversations nocturnes lorsqu’il rentre tard témoignent d’une complicité particulière dans le couple.

Kominek se décrit lui-même comme un ancien homme en surpoids et a partagé son propre rapport au corps. Cette expérience commune des complexes physiques crée une compréhension mutuelle concernant les questions d’image. Cette sensibilité partagée renforce probablement leur relation.

L’artiste est également mère de Toni, une adolescente de 15 ans. Malgré sa place dans le top 50 des personnalités préférées des Français, elle protège jalousement sa vie privée. Cette stabilité affective contribue vraisemblablement à son bien-être et à son acceptation sereine de son apparence naturelle.