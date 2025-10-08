Florence Foresti en couple avec Alexandre Kominek : confidences sur leur différence d’âge

Florence Foresti et Alexandre Kominek forment un couple qui suscite de nombreuses réactions depuis leur officialisation en 2022. L’humoriste de 51 ans et son compagnon de 35 ans affichent fièrement leurs 16 ans d’écart, malgré les critiques sur leur différence d’âge. Les deux artistes se confient désormais publiquement sur leur relation amoureuse, livrant des confidences touchantes qui témoignent de leur complicité. Leur histoire d’amour fait régulièrement la une des médias, entre soutiens et jugements du public.

Une histoire d’amour officialisée malgré les critiques

Le couple Florence Foresti-Alexandre Kominek s’est formé il y a trois ans et demi, mais leur relation s’est officialisée en 2022. Leur première apparition publique a eu lieu à Roland-Garros le 30 mai 2022, où les deux humoristes ont affiché leur complicité dans les gradins. Quelques semaines plus tard, le 27 juin 2022, ils se montraient ensemble au théâtre Marigny pour la 100e représentation du spectacle de Vincent Dedienne.

Plus récemment, en septembre 2025, Florence Foresti et Alexandre Kominek ont confirmé leur amour au Festival du cinéma américain de Deauville. Lors de la première du film « Nouvelle Vague », ils ont posé et se sont embrassés devant les photographes, officialisant définitivement leur relation.

Cette exposition médiatique génère de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Les internautes multiplient les commentaires désobligeants : « Elle le paie, non ? », « Quand un gigolo rencontre une cougar » ou encore « C’est sa mère ? ». Certains accusent l’humoriste suisse de profiter de la célébrité de sa compagne pour faire avancer sa carrière. Heureusement, le couple bénéficie également du soutien de fans qui défendent leur union.

Les déclarations touchantes d’Alexandre Kominek sur sa compagne

Alexandre Kominek s’est livré pour la première fois sur leur relation dans l’émission « Quelle Époque ! » sur France 2 en février 2024. Face à Léa Salamé et Christophe Dechavanne, l’artiste a déclaré avec simplicité : « C’est ma meuf en fait ». Ses confidences révèlent l’admiration qu’il porte à Florence Foresti.

« C’est une personne que j’ai rencontrée il y a trois ans et demi maintenant. Et qui est exceptionnelle », confie-t-il. L’humoriste suisse poursuit ses éloges : « En termes de travail, de créativité, de rires, de générosité, de simplicité… C’est vraiment la personne la plus extraordinaire du monde. »

Alexandre Kominek, âgé de 35 ans, s’est imposé comme une figure du stand-up français. Originaire de Suisse, il a d’abord étudié le droit avant de se tourner vers les études artistiques. Sa carrière l’a mené des petites scènes parisiennes aux plateaux télé. Il fait partie de l’équipe de « La Bande Originale » de Nagui sur France Inter et présente son spectacle « Bâtard Sensible » à l’Européen. Il a également participé à la cinquième saison de « LOL : Qui rit, sort ! » et prépare une série pour Netflix.

L’artiste traverse actuellement une période difficile avec un double deuil, ayant perdu deux amis proches. Il a également rendu hommage à l’humoriste Bun Hay Mean, décédé tragiquement en juillet 2025.

Florence Foresti assume leur écart d’âge face aux jugements

Dans l’émission « 50’Inside », Florence Foresti se montre détendue face aux critiques. À la question sur sa rencontre amoureuse, elle ironise : « Je l’ai payé. Comme j’ai un gros pouvoir d’achat, je me suis dit ‘écoute, s’il faut lâcher un petit billet, lâche un petit billet Forest' ». La comédienne confie être « très très heureuse » avec Alexandre.

L’artiste évoque sans complexe les remarques désobligeantes qu’ils essuient régulièrement. « On se prend des ‘C’est votre fils ?’, Ça peut… Ça m’est arrivé dans la vie », raconte-t-elle avec humour. Pour Florence Foresti, « l’écart d’âge c’est presque la norme » et elle observe avoir « beaucoup de collègues femmes, comédiennes ou autre qui sont comme moi avec des hommes plus jeunes ».

La star estime que « le regard de la société aujourd’hui serait plus sévère avec un homme un peu âgé avec une jeune fille que l’inverse ». Cette philosophie l’aide à relativiser les critiques.

Sa période de célibat après sa rupture avec Xavier Maingon en 2020

Ses doutes sur sa capacité à séduire après quarante ans

Sa renaissance amoureuse qui lui donne l’impression de « recommencer à zéro »

Son sentiment de retrouver ses « 16 ans » quand l’amour arrive dans sa vie

Cette renaissance amoureuse contraste avec ses interrogations passées sur sa vie sexuelle et sentimentale. Florence Foresti a retrouvé confiance en elle grâce à cette relation épanouissante qui transcende les conventions sociales.