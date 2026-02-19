Fabien Haimovici en couple : révélations sur sa vie privée dans N’oubliez pas les paroles

Membre incontournable de N’oubliez pas les paroles depuis 2014, Fabien Haimovici intéresse autant par son talent musical que par le mystère entourant sa vie privée. Le choriste et musicien fait régulièrement l’objet de taquineries sur le plateau de France 2, notamment de la part de Nagui et Magali Ripoll. Entre déclarations contradictoires et moments d’embarras face aux questions indiscrètes, la situation sentimentale du chanteur suscite la curiosité du public. Plusieurs séquences télévisées ont alimenté les spéculations sur son statut amoureux, créant un véritable feuilleton autour de sa vie personnelle. Ces échanges complices font désormais partie intégrante de la dynamique du jeu musical.

Les révélations contradictoires sur sa situation amoureuse

Le 14 février 2022, lors d’un épisode spécial Saint-Valentin, l’animateur Nagui questionne directement le musicien sur sa vie sentimentale. Fabien déclare alors que l’amour l’a parfois déçu et répond négativement lorsqu’on lui demande s’il est amoureux. Interrogé sur son statut de cœur à prendre, il répond également par la négative. Cette double réponse surprend Magali Ripoll qui réagit vivement, laissant entendre qu’il manque de délicatesse envers une certaine personne. L’animateur conclut en affirmant que Fabien Haimovici cache une relation mais refuse de l’admettre publiquement.

Le 24 mars 2022, lors d’une discussion avec une candidate souhaitant se marier au Cap-Ferret, le choriste évoque un éventuel mariage personnel. Face à l’insistance de Nagui sur son âge approchant la soixantaine et la nécessité de s’engager, il détourne la conversation en plaisantant sur des noces avec Christian, le guitariste de l’émission. Magali ajoute avec humour qu’elle connaît personnellement une femme beaucoup plus jeune dans la vie de Fabien. Exaspéré par ces taquineries répétées, le chanteur affirme catégoriquement qu’il n’y a personne dans sa vie et souhaite que cela perdure. Cette déclaration tranche avec les sous-entendus précédents, ajoutant à la confusion générale.

Les allusions récurrentes au mariage dans l’émission

En décembre 2023, la candidate Vanina, officiante de cérémonies laïques, présente son métier sur le plateau. Fabien pose plusieurs questions sur cette profession, ce qui pousse immédiatement Nagui à le taquiner sur un potentiel projet de mariage. Malgré les encouragements du public et l’insistance de l’animateur, le musicien reste silencieux. Cette réaction alimente encore davantage les spéculations sur sa vie privée et son éventuel désir de convoler en justes noces.

Ces moments récurrents autour du thème du mariage révèlent une stratégie d’évitement de la part du choriste. Fabien utilise généralement l’humour ou le silence pour échapper aux questions embarrassantes. En avril 2024, Nagui fait également une allusion troublante concernant une candidate et son habillement avant l’émission, soulevant des interrogations sur la réaction possible de Mélanie Page, l’épouse de l’animateur. Ces taquineries font désormais partie intégrante de l’émission, créant une complicité particulière avec les téléspectateurs de France 2.

Son image de séducteur auprès des candidates

En décembre 2018, une candidate prénommée Samantha avoue ouvertement son attirance pour le chanteur de N’oubliez pas les paroles. Elle évoque son charme, son physique et son sourire avant de lui demander directement son numéro de téléphone plutôt que les paroles de la chanson. Cette anecdote contribue à forger sa réputation de séducteur au sein du jeu musical.

Le 15 février 2022, lors du passage du candidat Quentin annonçant son mariage prévu en septembre avec sa fiancée Kelly, Fabien tient des propos ambigus. Il suggère que des jeunes filles du groupe seraient malheureuses d’apprendre cette nouvelle. Nagui, étonné, cherche à comprendre si ces propos concernent les candidates ou le choriste lui-même. Voici les principales caractéristiques qui alimentent cette image séduisante :

Son charme naturel reconnu par plusieurs candidates

Sa présence scénique avec mon expérience de musicien et artiste

Son humour et sa complicité avec l’équipe

Les taquineries récurrentes sur sa vie amoureuse

Cette réputation contribue aux interrogations sur sa vie sentimentale réelle. Fabien entretient volontairement ou non ce mystère, oscillant entre célibat revendiqué et indices suggérant une relation secrète.