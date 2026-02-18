Épouse-moi mon pote : film, critique et casting de la comédie

Sortie dans les salles obscures en octobre 2017, cette comédie française marque le premier long métrage de Tarek Boudali, qui endosse simultanément les casquettes de réalisateur, scénariste et acteur principal. Aux côtés de Philippe Lacheau, il donne vie à une histoire déjantée : celle d’un étudiant marocain en situation irrégulière qui propose à son meilleur ami de contracter un mariage pour éviter l’expulsion du territoire. Malgré les polémiques qui ont précédé sa diffusion, le film a conquis plus de 2,4 millions de spectateurs. Plongeons dans l’univers de cette production qui a divisé la critique tout en séduisant le public français.

Synopsis et intrigue du film

Yassine débarque dans la capitale française avec un visa étudiant et le rêve de décrocher un diplôme d’architecture. Sa famille marocaine a économisé chaque centime pour financer ce projet ambitieux. Brillant et déterminé, le jeune homme semble promis à un avenir radieux. Pourtant, une soirée festive trop arrosée précédant son examen final va tout bouleverser.

Incapable de se réveiller à temps, il rate cette épreuve décisive et perd son titre de séjour. Devenu clandestin du jour au lendemain, il se retrouve confronté à la menace d’une expulsion. Une jeune femme lui propose de contracter un mariage blanc contre 15 000 euros, somme qu’il ne possède évidemment pas. Face à cette impasse, il se tourne vers Fred, son voisin et meilleur pote au chômage qui refuse obstinément de grandir.

L’idée germe alors d’utiliser la loi sur le mariage pour tous pour échapper à l’administration française. Fred accepte cette demande farfelue, pensant qu’il s’agit d’une simple formalité. Mais c’est sans compter sur Dussart, un inspecteur de l’immigration particulièrement tenace qui flaire les arrangements frauduleux. Pour donner le change et éviter les soupçons, les deux compères doivent simuler une vie amoureuse authentique et s’immerger dans le milieu gay parisien.

Parallèlement, Yassine ment à sa famille en prétendant avoir obtenu son diplôme et ses papiers. Il rompt avec sa copine, préférant fuir plutôt que d’affronter ses échecs. Cette comédie examine comment leur amitié sincère se trouve mise à rude épreuve par cette mascarade, tandis que chacun doit gérer ses propres complications sentimentales.

Réception critique et polémiques

Plusieurs semaines avant sa sortie en salles, la bande-annonce et l’affiche ont déclenché une vague de critiques acerbes. Des associations comme Act Up et le magazine Têtu ont vertement accusé la production d’homophobie. Le cinéma français possède effectivement un historique problématique dans sa représentation de l’homosexualité.

Les spectateurs découvrent dans le scénario une succession de clichés : sorties nocturnes dans le Marais, visite d’un sex-club, concours de danse exubérants, pratiques SM et défilés de tenues extravagantes. Les deux protagonistes se vautrent dans ces stéréotypes en croyant imiter un véritable couple gay, ce qui a fait grincer des dents.

Traitement jugé superficiel des personnages féminins

Mise en scène qualifiée de ringarde par certains médias

Début laborieux avec des blagues trop orientées sur l’humour homosexuel

Tarek Boudali s’est défendu en affirmant vouloir dédramatiser ces questions avec bienveillance, sans moralisation excessive. Plusieurs critiques ont reconnu que le résultat final s’avère moins lourd qu’anticipé, ni cynique ni malveillant. La note spectateurs sur une plateforme de référence atteint 2,9 sur 5 avec plus de 7000 évaluations.

De nombreux spectateurs ont défendu ce long métrage en invoquant le droit au rire et au second degré. Certains ont établi des comparaisons avec La Cage aux folles, soulignant qu’il aurait été impossible de produire ce classique dans le climat actuel. Le public a massivement soutenu cette comédie au box-office français.

Distribution et équipe du film

Le casting réunit Tarek Boudali dans le rôle de l’étudiant marocain Yassine. Selon plusieurs observateurs, l’acteur-réalisateur s’est attribué le personnage le plus conventionnel, un jeune homme qui ne remet jamais en question son hétérosexualité et reste fidèle aux espérances de sa famille. Philippe Lacheau incarne Fred, ce pote immature au chômage qui accepte cette proposition délirante.

Charlotte Gabris prête ses traits à Lisa Philippe Duquesne délivre une interprétation remarquée en inspecteur Dussart La youtubeuse Andy fait ses débuts devant la caméra

David Marsais, connu pour le Palmashow, fait également une apparition remarquée. Derrière la caméra, cette production Axel Films distribuée par StudioCanal marque les débuts en réalisation de Tarek Boudali, qui a coécrit le scénario avec Nadia Lakhdar. La bande originale porte la signature de Maxime Desprez et Michaël Tordjman, habitués à collaborer avec la Bande à Fifi après Alibi.com et les deux volets de Babysitting.

Ce projet inverse les rôles habituels puisque Philippe Lacheau, généralement à la réalisation, passe devant la caméra. Le succès commercial dépasse les 2,4 millions d’entrées, confirmant que les productions de cette équipe de comédiens révélée sur Canal+ fonctionnent toujours auprès du public français, indépendamment des avis de la critique professionnelle.

La musique propose des compositions originales comme « Raise Your Fist » et utilise des morceaux emblématiques tels que « I’m Coming Out » de Diana Ross. Le tournage s’ouvre sur une magnifique séquence marocaine montrant la famille de Yassine rassemblée avant son départ pour la France, illustrant l’investissement émotionnel dans ce projet d’études.