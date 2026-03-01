Cyril Lignac en couple : qui est Déborah, sa compagne et mère de son fils ?

Le chef cuisinier Cyril Lignac partage depuis plusieurs années sa vie avec Déborah, une femme discrète qui gère une boutique de bijoux. Leur rencontre s’est déroulée en 2019 à Saint-Tropez, où ils ont construit une histoire d’amour loin des projecteurs. En juin 2022, le couple a accueilli leur fils Léo, qui illumine désormais leur quotidien familial. Si le chef pâtissier reste pudique sur sa vie privée, quelques confidences et apparitions publiques révèlent l’équilibre qu’il a trouvé entre Paris et le sud de la France. Cet article visite l’identité de Déborah, leur vie familiale recomposée et le parcours amoureux du cuisinier avant cette union.

Déborah, la compagne discrète du chef étoilé

Déborah exerce la profession de gérante d’une boutique de bijoux et vivait à Saint-Tropez avant de croiser le chemin du célèbre cuisinier. Elle était déjà mère de trois filles issues d’une précédente union lorsqu’elle a rencontré Cyril Lignac en 2019. Leur histoire a débuté par une relation à distance, lui résidant à Paris tandis qu’elle restait installée dans le Var. Après plusieurs années de trajets réguliers entre les deux villes, le couple a finalement décidé d’emménager ensemble.

La compagne du chef cultive une discrétion remarquable et refuse de s’exposer dans les médias, contrairement à son compagnon omniprésent à la télévision. D’autres personnalités télévisées partagent cette volonté de protéger leur intimité. Le couple tient à préserver leur famille recomposée et leur fils des caméras et des projecteurs. Déborah a néanmoins été aperçue aux côtés de Cyril lors de rares événements publics : aux tribunes de Roland Garros en juin 2021, juin 2023 et durant l’été 2024, ainsi qu’au premier rang du défilé Etam lors de la Fashion Week parisienne en septembre 2023. Ces apparitions demeurent exceptionnelles dans leur vie conjugale.

Léo, le fils du couple et leur vie familiale à Saint-Tropez

Le 28 juin 2022, Déborah et Cyril Lignac ont accueilli Léo, premier enfant du chef et premier fils de la gérante de boutique. Dans le documentaire Cyril Lignac, Qu’est-ce qu’on va faire de toi, le pâtissier confie avoir « une famille : un enfant formidable, une femme exceptionnelle » et se déclare « un homme heureux et comblé ». Jean-Michel Lignac, son père, témoigne de sa surprise face à cette paternité tardive tout en se réjouissant de l’investissement de son fils auprès du petit garçon.

Le cuisinier souhaite transmettre sa passion pour l’équitation à Léo, un sport qu’il considère porteur d’humilité. La famille a élu domicile dans une somptueuse villa située sur les hauteurs de Saint-Tropez, dans le quartier prisé de Capon. Cette propriété, estimée à 5 millions d’euros, a nécessité 2 millions de travaux supplémentaires. Le chef partage désormais son temps entre cette résidence méridionale et la capitale, où se concentrent ses restaurants, pâtisseries et chocolateries. Il a également développé son activité dans le Var avec deux nouvelles pâtisseries et ouvert un établissement à Saint-Barthélémy.

Les relations amoureuses passées de Cyril Lignac avant Déborah

Laurence Mentil fut la première compagne connue du chef, avec qui il a partagé trois années à partir de 2005. Devenue directrice générale du Groupe Cyril Lignac, elle déclarait en 2017 former avec lui « un duo dans l’âme ». En 2020, elle comparait leur relation à celle d’un grand frère et d’une petite sœur, précisant qu’ils avaient refait leurs vies respectives.

Le chef cuisinier a ensuite enchaîné plusieurs relations avec des célébrités. Un retour de flamme avec Marie Drucker s’est officialisé en juin 2012, suivi d’une histoire avec Anne-Sophie Mignaux en 2015. De janvier à novembre 2016, il a partagé la vie de Sophie Marceau, rencontrée au Festival de Cannes l’année précédente. Sa relation avec Mélanie Doutey s’est déroulée d’avril à octobre 2017. Une certaine Marine, aperçue à Roland Garros, a précédé Déborah dans le cœur du pâtissier, qui a finalement trouvé la stabilité familiale auprès de sa compagne actuelle.