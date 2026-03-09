Comment obtenir une facture Airbnb avec TVA ?

Les utilisateurs de la plateforme de location saisonnière, voyageurs comme hôtes, doivent régulièrement obtenir des factures avec TVA pour répondre à leurs obligations comptables et fiscales. Plusieurs types de documents coexistent sur cette interface digitale, et la facture avec TVA concerne exclusivement les frais de service facturés par l’intermédiaire en ligne. Ce document revêt une importance capitale pour les déplacements professionnels, les remboursements d’entreprise et les déclarations fiscales. Cet article détaille les démarches précises pour récupérer ce justificatif selon votre profil d’utilisateur, tout en clarifiant les distinctions entre les différents documents disponibles.

Les différentes factures disponibles sur Airbnb

La plateforme propose plusieurs types de documents, et la facture avec TVA ne concerne que les frais de service prélevés par l’intermédiaire. Le reçu récapitule l’ensemble de la réservation avec les détails du séjour, mais ne possède aucune valeur légale de facture. Il mentionne les noms du propriétaire et du voyageur, l’adresse de l’hébergement, les dates, le prix total détaillé et le mode de paiement. Ce document sert uniquement de reconnaissance des frais engagés.

La facture TVA porte exclusivement sur les commissions et frais de service facturés au voyageur ou à l’hôte. Elle est officielle, téléchargeable au format PDF et ne peut être modifiée après émission. Cette pièce justificative s’avère indispensable pour les déclarations de TVA auprès du service des impôts. Par ailleurs, la facture de loyer TTC doit être fournie par le propriétaire lui-même, car la plateforme ne peut légalement facturer un montant qu’elle ne fait que transiter vers le compte bancaire de l’hôte. Distinguer ces documents reste essentiel pour respecter les obligations comptables et fiscales en vigueur. Si vous utilisez d’autres plateformes de réservation, vous pouvez consulter comment obtenir une facture sur Booking en quelques clics pour compléter vos démarches administratives.

Type de document Émetteur Valeur légale Reçu de réservation Plateforme Simple récapitulatif Facture TVA frais de service Plateforme Document officiel Facture de loyer TTC Hôte Document officiel

Procédure pour obtenir une facture avec TVA étant voyageur

La démarche pour récupérer la facture avec TVA des frais de service depuis un compte voyageur nécessite quelques étapes précises. Connectez-vous à votre compte depuis un navigateur web plutôt que depuis l’application mobile, car certaines fonctionnalités restent indisponibles sur smartphone. Rendez-vous ensuite dans la section Voyages ou Mes voyages, puis sélectionnez la réservation concernée par votre recherche.

Cliquez sur Voir le reçu ou Voir la facture, puis descendez jusqu’en bas de la page affichée. Un lien intitulé Accédez à la section Détails du paiement pour afficher la facture avec TVA permet d’accéder au document officiel. Cette facture affiche la base hors TVA des frais de service, le taux de TVA applicable selon le pays, le montant de TVA et le total TTC.

Étape Action à réaliser 1 Connexion via navigateur web 2 Accès à la section Voyages 3 Sélection de la réservation 4 Clic sur Voir le reçu 5 Téléchargement du PDF avec TVA

Le document se télécharge automatiquement au format PDF et peut être conservé pour la comptabilité professionnelle et les remboursements d’entreprise.

Démarches pour récupérer une facture avec TVA en tant qu’hôte

Les propriétaires doivent également récupérer leurs factures avec TVA pour les commissions prélevées par l’intermédiaire digital. Connectez-vous à votre compte puis accédez à la rubrique Réservations ou Annonces. Cliquez ensuite sur Mes réservations et cherchez la réservation concernée dans les séjours en cours ou terminés, selon la date de la prestation.

Cliquez sur les trois points situés à côté de la réservation, puis sélectionnez Factures avec TVA ou Voir les factures avec TVA. Vous pouvez télécharger plusieurs factures simultanément en choisissant Télécharger les factures avec TVA depuis la section Réservations. Sélectionnez le format de fichier souhaité, CSV ou PDF, et choisissez le mois concerné par votre recherche.

Connexion au compte hôte via navigateur

Accès à la section Réservations

Sélection des factures concernées

Ajouter votre numéro de TVA dans votre profil permet de faire apparaître automatiquement cette information sur toutes les factures générées. Cette configuration facilite grandement la gestion comptable et assure la conformité réglementaire de vos documents officiels.

Format Usage recommandé PDF Archivage et justificatifs CSV Intégration comptable

Configuration du numéro de TVA pour les hôtes professionnels

Enregistrer votre numéro de TVA dans votre compte s’avère essentiel si vous êtes assujetti à cette taxe. Cette démarche permet d’obtenir automatiquement des factures conformes avec les mentions légales requises par la réglementation fiscale en vigueur. Connectez-vous à votre compte puis accédez à Paiements et versements dans les paramètres de votre profil d’hôte.

Sélectionnez le menu Taxes puis cliquez sur Ajouter un numéro de TVA. Le système demande les informations de vérification du numéro avant validation par les services de la plateforme. Ce numéro sera inclus dans toutes les factures TVA créées après son ajout dans votre profil professionnel.

Étape Détail de la configuration Accès Paiements et versements Menu Section Taxes Action Ajouter un numéro de TVA Validation Vérification automatique

Cette configuration s’avère particulièrement recommandée pour les propriétaires proposant des services parahôteliers ou ciblant les voyageurs professionnels en déplacement. Le numéro ne peut pas être ajouté rétroactivement aux factures déjà émises, ce qui justifie l’importance de cette démarche préventive dès le début de votre activité de location saisonnière.

Situation Obligation TVA Location simple Exonération possible Services parahôteliers TVA à 20% Frais de service plateforme TVA applicable

Les mentions obligatoires pour la conformité

Votre facture doit comporter plusieurs mentions obligatoires pour satisfaire aux exigences de la réglementation fiscale. Le numéro de réservation, la date d’émission, l’identité complète du voyageur et vos coordonnées avec le numéro SIRET constituent les éléments indispensables. L’adresse de l’hébergement, les dates de séjour, le nombre de nuitées et le détail des prix avec la TVA applicable doivent également figurer sur le document.

Identification complète des parties Détails de la prestation fournie Montants hors taxe et TTC

Pour les services complémentaires comme le ménage ou le parking, appliquez un taux de TVA à 20%, tandis que le loyer peut bénéficier d’un taux réduit à 10% sous certaines conditions. La taxe de séjour doit apparaître de façon claire et précise sur tous vos justificatifs de facturation.

Prestation Taux de TVA applicable Location hébergement 0% ou 10% Services annexes 20% Frais plateforme 20%