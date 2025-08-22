Chaîne LMtv Sarthe : programmes et informations sur la télévision locale du Mans

LMtv Sarthe incarne la télévision de proximité par excellence dans le département de la Sarthe. Cette chaîne locale, dont le slogan « Proximité, convivialité, information » résume parfaitement la philosophie, émet depuis 1994 pour informer les habitants du Mans et des communes environnantes. Initialement baptisée Canal 8 – Le Mans, elle a pris le nom de LMtv Sarthe en 2007, avant de devenir temporairement viàLMtv Sarthe puis de retrouver sa dénomination actuelle en 2023. Ces évolutions s’accompagnent de modifications régulières de l’identité visuelle et du logo, témoignant de la volonté d’adaptation aux attentes du public sarthois. La programmation diversifiée et les modalités de diffusion élargies constituent les deux piliers de cette télévision régionale qui rayonne désormais bien au-delà des frontières départementales.

Programmation et émissions phares de LMtv Sarthe

La grille des programmes de cette chaîne sarthoise s’articule autour d’« Au Quotidien », émission centrale diffusée en direct chaque mercredi et les autres jours de semaine de 18h30 à 19h. Cette émission propose un format complet incluant le journal de la rédaction, les prévisions météorologiques et un entretien avec une personnalité locale. Elle se prolonge jusqu’à 20h avec une émission thématique qui varie selon les jours.

L’émission hebdomadaire « Sarthez moi de là » constitue un autre pilier de la programmation, dédiée à la présentation des communes du département. L’exemple de Beaumont sur Sarthe, présentée par Lea Duval en mars, illustre parfaitement cette démarche de valorisation du patrimoine local. Pascal Mariette, expert patrimoine de la chaîne, y propose des balades découvertes, comme celle consacrée aux ponts de cette commune.

La programmation s’enrichit d’autres créations originales :

« 72 sports » pour l’actualité sportive départementale

pour l’actualité sportive départementale « L’infiltrée du dimanche » et « Cultur’elle » pour les rendez-vous culturels

pour les rendez-vous culturels « Les Sarthois du web » et « Dans les coulisses » pour découvrir les acteurs locaux

Les téléspectateurs peuvent également suivre des événements sportifs, des spectacles et concerts. Certains programmes restent accessibles en replay sur le site internet, bien que la chaîne ne dispose pas d’un service complet de rattrapage.

Diffusion et accessibilité de la chaîne locale

LMtv Sarthe diffuse sur le canal 33 de la TNT dans la Sarthe, le Maine, l’Anjou et la Touraine. Cette couverture géographique élargie témoigne de l’attractivité de cette télévision locale au-delà de son territoire d’origine.

La chaîne bénéficie d’une diffusion nationale grâce aux box internet des principaux opérateurs français. Les abonnés peuvent la retrouver sur des canaux dédiés :

Bouygues : canal 369 Orange : canal 346 Free : canal 947 SFR : canal 526

Cette présence sur les box internet marque un franc succès pour cette télévision de proximité implantée dans le centre-ville du Mans. Elle appartient au réseau de huit télévisions locales de l’Ouest, collaborant notamment avec Télénantes, TV Vendée, TVR Rennes, Tébéo, TébéSud, La Chaîne Normande et TV Tours Val de Loire. Ces partenariats s’étendent aux antennes régionales de France 3 et à France Musique.

La chaîne assure une couverture événementielle remarquable, comme lors du débat électoral organisé avec d’autres médias en juin 2020 à Sablé-sur-Sarthe, réunissant les candidats Marc Joulaud, Nicolas Leudière et Rémi Mareau. Cette émission spéciale, tournée dans les locaux des Nouvelles de Sablé, abordait des thèmes essentiels : santé, sécurité, environnement, transports, commerces et finances. Cette collaboration média rappelle les partenariats musicaux récents qui dynamisent le paysage audiovisuel.