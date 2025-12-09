Cars 4 : date de sortie et ce que l’on sait du nouveau film Disney Pixar

L’univers de Flash McQueen et de ses compagnons a conquis le cœur de millions de spectateurs depuis 2006. Cette franchise d’animation, qui a su transformer de simples bolides en héros attachants, compte déjà trois opus à son actif. Pourtant, depuis 2017, les fans attendent impatiemment de retrouver leurs automobiles favorites sur grand écran. Aucune confirmation officielle n’a été communiquée par les studios concernant un quatrième volet, mais plusieurs déclarations et indices récents laissent présager qu’une nouvelle aventure pourrait se profiler à l’horizon. Entre les déclarations énigmatiques de Jay Ward, directeur créatif de la saga, et les dates mystérieuses figurant sur le calendrier du studio d’animation, l’espoir renaît progressivement. Cet article cherche les informations disponibles sur la date de sortie potentielle et le contenu envisagé pour ce projet très attendu.

Quand pourrait sortir Cars 4 au cinéma ?

Les dates potentielles sur le calendrier de Pixar

Trois fenêtres de sortie sans titre figurent actuellement sur le planning officiel du studio : le 13 juin 2025, le 6 mars 2026 et le 19 juin 2026. Cette situation alimente naturellement les spéculations des passionnés d’animation. Un détail significatif mérite d’être souligné : les trois films précédents sont tous sortis durant le mois de juin, établissant une tradition bien ancrée. Cette constance dans la stratégie de distribution rend les créneaux de juin 2025 et juin 2026 particulièrement crédibles pour accueillir le retour de ces véhicules emblématiques sur les écrans.

Une date anniversaire symbolique

Le 19 juin 2026 revêt une dimension particulièrement significative pour la franchise. Cette échéance marquerait précisément le vingtième anniversaire du premier opus, lancé en 2006. Célébrer deux décennies d’existence avec un nouveau long-métrage constituerait un geste symbolique fort de la part des studios. Cette synchronisation temporelle offrirait l’opportunité de renouer avec la nostalgie des premiers spectateurs tout en attirant une nouvelle génération. L’impact commercial et émotionnel d’une telle coïncidence ne saurait être négligé par les équipes marketing.

Les rumeurs actuelles

Les corridors d’Hollywood bruissent de spéculations convergentes pointant vers une sortie entre 2025 et 2026. D’un autre côté, aucune annonce officielle ne vient confirmer ces hypothèses. La réalisation d’un film d’animation de cette envergure nécessite plusieurs années de production intensive. Jay Ward, figure centrale du développement de la saga, a récemment évoqué des projets visibles « dans quelques années », confortant cette fenêtre temporelle. Le délai de fabrication d’une telle œuvre, incluant l’écriture du scénario, la modélisation 3D et l’animation, justifie pleinement cette période d’attente.

Quel scénario et quels personnages pour ce nouveau film ?

La suite logique de Cars 3

Le troisième opus s’achevait sur une transition générationnelle marquante : Flash McQueen cédait sa place de coureur à Cruz Ramirez pour endosser le rôle de mentor. Cette conclusion ouvre naturellement la voie à de nouvelles dynamiques narratives. Brian Fee, réalisateur du précédent volet, avait d’ailleurs évoqué les multiples possibilités offertes par ce changement de perspective. L’histoire pourrait désormais se concentrer sur le parcours de Cruz sur la piste, avec le bolide rouge emblématique accompagnant ses progrès depuis les stands. Cette transmission de compétences entre générations constitue un thème universel particulièrement riche.

Owen Wilson reprenant son rôle vocal de Flash McQueen dans une dimension de conseiller Cristela Alonzo incarnant Cruz Ramirez comme nouvelle héroïne principale Larry the Cable Guy retrouvant Martin pour apporter la touche d’humour caractéristique Bonnie Hunt donnant vie à Sally Carrera, pilier émotionnel de Radiator Springs

De nouvelles directions possibles

Owen Wilson a récemment évoqué une orientation inattendue pour la franchise : l’exploration d’autres genres cinématographiques, notamment le thriller. Cette suggestion audacieuse n’est pas sans précédent. Le deuxième opus avait déjà démontré la capacité de la saga à se réinventer en proposant une intrigue d’espionnage mondial. Un récit mêlant compétition automobile et suspense pourrait séduire un public plus large. Francesco Bernoulli, Chick Hicks ou Doc Hudson pourraient faire leur retour, enrichissant la palette narrative disponible pour les scénaristes.

Pourquoi Disney et Pixar restent-ils silencieux sur Cars 4 ?

L’échec relatif de Cars 3 au box-office

L’absence de Flash McQueen depuis 2017 s’explique largement par les résultats commerciaux décevants du troisième volet. Avec 376 millions de dollars récoltés mondialement, le film accusait un recul significatif comparé aux 462 millions du premier opus et aux 560 millions du deuxième. Ce bilan financier mitigé avait naturellement refroidi les ardeurs des studios pour poursuivre immédiatement les aventures automobiles. La prudence s’imposait avant d’investir dans un nouveau projet d’envergure.

Une stratégie prudente mais prometteuse

Le silence actuel reflète probablement la méthode habituelle des studios d’animation, qui privilégient la qualité à la précipitation. La concentration sur d’autres productions majeures explique également cette discrétion. Pourtant, les déclarations de Jay Ward affirmant que « la franchise a une vie qui va continuer » insufflent un vent d’optimisme. Le sondage organisé lors de la convention D23 au Brésil en 2024, où le quatrième volet figurait parmi les projets les plus demandés, atteste l’attachement persistant du public. Cette démarche permettait d’évaluer l’appétence des spectateurs avant tout engagement financier majeur.