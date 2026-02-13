Capitales en C : liste complète des capitales du monde commençant par la lettre C

Les capitales commençant par la lettre C représentent des centres politiques, économiques et culturels majeurs répartis sur plusieurs continents. De l’Afrique à l’Asie, en passant par l’Europe et l’Amérique, ces villes incarnent la diversité géographique et historique de notre planète. Chaque capitale en C possède son identité propre, forgée par son histoire, sa culture et son développement. Certaines sont des métropoles modernes et dynamiques, tandis que d’autres conservent un patrimoine ancestral remarquable. Cette liste complète présente les principales capitales du monde dont le nom débute par la lettre C, en détaillant leurs caractéristiques démographiques, géographiques et culturelles.

Les capitales africaines en C

Le Caire constitue la capitale de l’Égypte et représente la plus grande métropole du continent africain. Avec environ 21 300 000 habitants dans son aire métropolitaine et une superficie de 3 085 km², cette ville millénaire s’impose comme un carrefour civilisationnel majeur. Située sur les rives du Nil, elle abrite des trésors archéologiques exceptionnels, notamment les pyramides de Gizeh et le Sphinx. Le Caire moderne combine tradition et modernité, accueillant des institutions gouvernementales, des universités prestigieuses et des centres économiques vitaux pour le pays.

La capitale égyptienne joue un rôle stratégique dans le monde arabe et méditerranéen depuis sa fondation au Xe siècle. Son patrimoine islamique remarquable, avec ses mosquées historiques et ses madrasas, témoigne d’une richesse culturelle incomparable. La ville concentre également l’essentiel des activités industrielles et commerciales égyptiennes, confirmant son statut de poumon économique du pays.

Conakry représente la capitale de la Guinée, avec environ 2 000 000 habitants et une superficie de 450 km². Installée sur la péninsule de Kaloum et l’île de Tombo, cette ville portuaire constitue le principal centre économique guinéen. Conakry abrite les institutions politiques du pays et concentre les activités commerciales liées à l’exportation des ressources naturelles, notamment la bauxite.

Cotonou est la capitale économique du Bénin, bien que Porto-Novo soit la capitale officielle. Avec environ 700 000 habitants, Cotonou représente le principal port du pays et son centre d’affaires. La ville dynamique accueille les ambassades, les grandes entreprises et constitue la porte d’entrée maritime du Bénin.

Les capitales européennes commençant par C

Copenhague est la capitale du Danemark, abritant environ 1 400 000 habitants dans son agglomération pour une superficie de 179 km². Cette ville scandinave incarne le modèle nordique de développement, combinant qualité de vie exceptionnelle, innovation technologique et conscience environnementale. Copenhague a pour particularité son architecture harmonieuse, mélangeant bâtiments historiques et créations contemporaines audacieuses.

La capitale danoise s’est positionnée comme une référence mondiale en matière de mobilité durable, avec ses nombreuses pistes cyclables et ses politiques écologiques ambitieuses. Le port de Nyhavn, avec ses maisons colorées emblématiques, symbolise le charme de cette ville où le design scandinave s’exprime dans tous les aspects de la vie quotidienne. Copenhague accueille également des institutions européennes et internationales importantes.

Capitale Pays Population Superficie Continent Le Caire Égypte 21 300 000 3 085 km² Afrique Copenhague Danemark 1 400 000 179 km² Europe Caracas Venezuela 3 000 000 433 km² Amérique du Sud Canberra Australie 460 000 814 km² Océanie

Les capitales américaines et asiatiques débutant par C

Caracas représente la capitale du Venezuela, avec environ 3 000 000 habitants et une superficie de 433 km². Nichée dans une vallée entourée de montagnes, cette ville sud-américaine concentre les principales institutions politiques et économiques vénézuéliennes. Caracas possède un patrimoine architectural colonial remarquable, notamment dans son centre historique.

Voici les principales caractéristiques des capitales en C d’Amérique :

Situation géographique stratégique favorisant les échanges commerciaux

favorisant les échanges commerciaux Concentration démographique importante attirant populations et investissements

Centres décisionnels regroupant institutions gouvernementales et diplomatiques

regroupant institutions gouvernementales et diplomatiques Pôles culturels majeurs préservant patrimoine et traditions locales

Canberra est la capitale de l’Australie depuis 1913, comptant environ 460 000 habitants sur 814 km². Ville planifiée située entre Sydney et Melbourne, Canberra incarne le compromis politique australien. Elle abrite le Parlement fédéral, la Haute Cour et de nombreuses institutions nationales, tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle avec ses espaces verts et ses lacs artificiels.

Ces capitales en C illustrent la diversité des modèles urbains et politiques à travers le monde. Chacune possède son identité unique, forgée par son histoire, sa géographie et les défis contemporains qu’elle affronte, tout en assumant son rôle central dans la gouvernance de son pays respectif.