Brigitte Macron : quelle taille et quels sont ses secrets minceur ?

Brigitte Macron, Première dame de France depuis 2017, ne cesse d’attirer l’attention par son allure svelte et dynamique. À 71 ans, l’épouse du président Emmanuel Macron affiche une silhouette élancée qui suscite l’admiration comme l’interrogation. Comment cette ancienne professeure de lettres maintient-elle une telle forme physique ? Quelle est sa taille exacte et quelles méthodes applique-elle pour conserver cette apparence énergique ? Entre discipline sportive rigoureuse et alimentation équilibrée, la Première dame cultive des habitudes de vie qui expliquent son apparence juvénile malgré les années.

Quelle est la taille réelle de Brigitte Macron ?

Les sources officielles indiquent que Brigitte Macron mesure 1m68, bien que certains médias mentionnent parfois 1m64. Cette stature correspond parfaitement à la moyenne des femmes françaises. Son poids avoisine les 57 kg, et elle porte une taille 36. Ces mensurations témoignent d’une silhouette particulièrement élancée pour son âge.

Les talons hauts constituent un élément incontournable de son style vestimentaire. Escarpins, bottines ou sandales à talons accompagnent systématiquement ses apparitions officielles à l’Élysée. Cette préférence n’est pas uniquement esthétique : les talons affinent sa silhouette et lui permettent d’atteindre presque la même hauteur que son mari, qui mesure 1m73. La Première dame porte rarement des tenues sans talons lors des événements protocolaires.

Sa silhouette athlétique, qualifiée de « taille de guêpe », met en valeur des jambes fuselées et fines. Karl Lagerfeld lui-même les décrivait comme « les plus belles de Paris ». Cette apparence juvénile contribue largement à projeter une image d’énergie et de modernité, malgré la différence d’âge de vingt-quatre ans avec Emmanuel Macron.

Caractéristique Mesure Taille 1m68 Poids estimé 57 kg Taille de vêtements 36 Taille d’Emmanuel Macron 1m73

Les secrets minceur et habitudes de vie de la Première dame

Le maintien de sa ligne repose sur une discipline sportive quotidienne impressionnante. Brigitte Macron débute chaque journée par une heure de vélo d’appartement. Cette routine matinale précède ses engagements officiels et témoigne d’une détermination sans faille.

Son programme sportif comprend également :

Trente minutes à une heure d’exercices quotidiens variés

Marche à pied et marche nordique pour étudier les lieux

Abdominaux ciblant particulièrement la sangle abdominale

Yoga et étirements pour la souplesse

Cardio-training régulier, parfois complété par boxe ou plongée

L’ancienne professeure s’entraîne sans coach ni instructeur, préférant gérer elle-même son programme. Contrairement à certaines personnalités confrontées à des difficultés, elle maintient une constance remarquable dans ses efforts physiques.

Son régime alimentaire privilégie les produits frais et locaux, provenant d’exploitations situées à moins de 100 kilomètres de l’Élysée. Son assiette reste légère : salades, peu de viande, entre cinq et dix fruits et légumes quotidiens selon les sources. Les chocolatiers Trogneux, sa famille d’origine à Amiens, n’ont apparemment pas influencé son goût pour les sucreries.

Son secret de jouvence ? Le citron, qu’elle considère indispensable. Cette grand-mère de sept petits-enfants le consomme pressé dans son thé ou sa tisane pour l’apport en vitamine C. Même sur une île déserte, elle emporterait du citron avec elle, confie-t-elle au magazine de Sophie Davant.