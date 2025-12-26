Avis et test du McExtreme : burger McDonald’s avec steaks hachés

Le McExtreme s’impose comme l’un des burgers temporaires les plus attendus dans les restaurants français. Ce sandwich McDonald’s se singularise par sa double déclinaison : version simple ou double steak haché. Les retours des consommateurs révèlent des opinions contrastées sur cette création audacieuse. La sauce barbecue sucrée et le gouda fumé constituent les signatures gustatives de ce burger. Le bacon généreux qui recouvre toute la surface apporte une dimension supplémentaire à l’ensemble. Notre analyse détaille la composition, les tarifs variables selon les régions et les avis clients divergents.

Notre verdict sur la composition du McExtreme

Le McExtreme propose deux formats distincts : la version un steak pour les appétits modérés et la version deux steaks empilés façon Royal pour les plus affamés. Le pain briochet tressé aux graines de sésame enveloppe harmonieusement les ingrédients. Le bacon occupe une place centrale en couvrant entièrement la surface sous la viande, contrairement à d’autres burgers McDo où il reste discret.

Élément Caractéristique Bun Pain briochet tressé aux graines de sésame Fromage Gouda fumé Viande 1 ou 2 steaks hachés

Le gouda fumé remplace avantageusement le cheddar classique en apportant une touche fumée distinctive. Les rondelles d’oignon rouge ou oignons frais complètent l’assemblage. La sauce McExtreme constitue l’âme du burger avec ses notes barbecue prononcées. L’assemblage global s’avère réussi avec des ingrédients qui dialoguent harmonieusement. Le packaging dédié inclut une encoche bacon signalant clairement la version commandée. Le burger remplit généreusement sa boîte, rassurant sur les portions servies.

Les avis clients sur le goût et la sauce

Retours positifs des consommateurs

Appréciation Détail Goût général « Franchement pas mal » Association ingrédients Harmonie réussie

Les amateurs du défunt Maple BBQ Quarter Pounder retrouvent des saveurs familières et réconfortantes. Le gouda fumé amplifie l’expérience gustative selon plusieurs témoignages enthousiastes. Le bacon bien présent apporte le croquant et le gras attendus. Nombreux sont ceux qui soulignent que le burger se mange facilement, signe d’un équilibre gustatif maîtrisé.

Critiques et points négatifs

Certains consommateurs qualifient le McExtreme de très écœurant après quelques bouchées. Le fromage essuie des critiques pour son caractère insipide et sec. Le taux de sel élevé représente un frein majeur pour plusieurs clients qui peinent à terminer leur sandwich. La sauce McExtreme divise radicalement les opinions : sa nature barbecue sucrée au goût fumé évoque le Long Bacon de Quick pour certains. Cette sauce peut devenir lourde lors de consommations répétées. Son profil atypique déroute ceux qui recherchent une sauce barbecue traditionnelle.

Tarifs et disponibilité dans les restaurants

Grille tarifaire selon les régions

Localisation Version 1 steak Version 2 steaks Paris Porte de Saint-Cloud 6,30€ 8,80€ Menu Best Of 9,40€ à 11,90€ Variable Maxi BO 10,10€ à 12,60€ Jusqu’à 15,90€

Les écarts tarifaires entre régions atteignent plusieurs euros pour un même produit. Les formules Maxi Best Of peuvent grimper jusqu’à 13,90€ pour un steak dans certaines zones. À Biscarrosse, comptez 13,90€ pour la version deux steaks en menu Maxi.

Où trouver le McExtreme

Menu Best Of et Maxi Best Of dans les restaurants participants

Menu Golden L1 pour les étudiants

Menu McCiné selon disponibilité

Commande via application McDo+ en livraison ou Click & Collect

Les restaurants de Strasbourg Eurométropole proposent ce burger dans toutes les formules. Le statut temporaire du McExtreme n’empêche pas sa présence durable dans certaines villes depuis novembre.