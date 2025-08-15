Astor Ulad-Mohand : fils de Mazarine Pingeot, enfants et séparation avec le père

Enfant aux yeux bleus dans une ambiance tamisée, jouets colorés

Astor Ulad-Mohand, né le 11 juillet 2005, est le fils aîné de Mazarine Pingeot et Mohamed Ulad-Mohand. Aujourd’hui âgé de 19 ans, il a grandi dans l’ombre médiatique de sa mère, elle-même fille de François Mitterrand, ancien président de la République française. Sa jeunesse a été marquée par la séparation douloureuse de ses parents lorsqu’il avait 9 ans, un événement qui a profondément transformé sa vie familiale et celle de ses sœurs.

La séparation douloureuse des parents d’Astor Ulad-Mohand

La rencontre entre Mazarine Pingeot et Mohamed Ulad-Mohand s’est produite en 2001, alors que ce dernier était pensionnaire à la prestigieuse Villa Médicis à Rome. Leur histoire d’amour s’est prolongée pendant treize années, avant leur séparation en 2014, après neuf ans de mariage. Cette rupture a profondément affecté la famille Mitterrand-Pingeot, particulièrement Mazarine qui a développé une claustrophobie suite à cet événement. « Le malaise est arrivé à un certain moment de ma vie, quand je me suis séparée du père de mes enfants », a-t-elle confié dans ses écrits.

Pour Astor et ses sœurs, l’adaptation à cette nouvelle configuration familiale s’est révélée complexe. Les difficultés se sont amplifiées par des tensions financières, puisqu’en 2017, Mazarine Pingeot a déposé une plainte contre son ex-compagnon pour non-paiement de pension alimentaire. Cette situation a contraint la mère de famille à assumer seule la charge quotidienne de ses trois enfants.

Deux adolescents dans une chambre encombrée aux tons verdâtres

La fratrie d’Astor Ulad-Mohand et son héritage familial

Astor est l’aîné d’une fratrie de trois enfants:

  • Astor Ulad-Mohand, né en 2005
  • Tara Ulad-Mohand, née en 2007
  • Marie Ulad-Mohand, née en 2009

Son prénom, Astor, revêt une double origine fascinante: germanique et latine, dérivé d' »aster » signifiant « astre » ou « étoile », ou du vieux provençal évoquant un « rapace » ou « faucon ». L’héritage culturel d’Astor Ulad-Mohand se caractérise par sa richesse et sa diversité: petit-fils d’un président français et fils d’un producteur marocain, il bénéficie d’influences culturelles variées.

Contrairement à sa mère qui a vécu sous le feu des projecteurs après la révélation de sa filiation avec François Mitterrand, Astor a été préservé de l’attention médiatique excessive, ses parents ayant choisi de lui offrir une enfance plus discrète malgré son illustre ascendance.

Portrait d'un homme aux cheveux bouclés dans un salon lumineux

La vie après le divorce: parcours des parents d’Astor

Après la séparation, Mazarine Pingeot s’est définie comme « une maman cool » en élevant seule ses trois enfants. Sa carrière d’écrivaine et d’enseignante s’est poursuivie avec la publication de plusieurs romans dont « Les Invasions quotidiennes », récit autobiographique d’une mère célibataire, et plus récemment « 11 quai Branly » chez Flammarion.

La vie sentimentale de Mazarine a connu un nouveau chapitre lorsqu’elle a rencontré Didier Le Bret grâce à Jean-Michel Djian. Ce diplomate français est devenu son époux lors d’une cérémonie célébrée à la mairie du 11e arrondissement de Paris.

De son côté, Mohamed Ulad-Mohand, né en 1966 près de Tanger, a poursuivi sa carrière de réalisateur et producteur. Arrivé à Paris en 1985 pour ses études, il a fondé « Azilah Productions » et a été récompensé par plusieurs distinctions, notamment le prix du meilleur jeune producteur français de la Fondation Jean-Luc Lagardère.

