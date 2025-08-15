Astor Ulad-Mohand : fils de Mazarine Pingeot, enfants et séparation avec le père

Astor Ulad-Mohand, né le 11 juillet 2005, est le fils aîné de Mazarine Pingeot et Mohamed Ulad-Mohand. Aujourd’hui âgé de 19 ans, il a grandi dans l’ombre médiatique de sa mère, elle-même fille de François Mitterrand, ancien président de la République française. Sa jeunesse a été marquée par la séparation douloureuse de ses parents lorsqu’il avait 9 ans, un événement qui a profondément transformé sa vie familiale et celle de ses sœurs.

La séparation douloureuse des parents d’Astor Ulad-Mohand

La rencontre entre Mazarine Pingeot et Mohamed Ulad-Mohand s’est produite en 2001, alors que ce dernier était pensionnaire à la prestigieuse Villa Médicis à Rome. Leur histoire d’amour s’est prolongée pendant treize années, avant leur séparation en 2014, après neuf ans de mariage. Cette rupture a profondément affecté la famille Mitterrand-Pingeot, particulièrement Mazarine qui a développé une claustrophobie suite à cet événement. « Le malaise est arrivé à un certain moment de ma vie, quand je me suis séparée du père de mes enfants », a-t-elle confié dans ses écrits.

Pour Astor et ses sœurs, l’adaptation à cette nouvelle configuration familiale s’est révélée complexe. Les difficultés se sont amplifiées par des tensions financières, puisqu’en 2017, Mazarine Pingeot a déposé une plainte contre son ex-compagnon pour non-paiement de pension alimentaire. Cette situation a contraint la mère de famille à assumer seule la charge quotidienne de ses trois enfants.

La fratrie d’Astor Ulad-Mohand et son héritage familial

Astor est l’aîné d’une fratrie de trois enfants:

Astor Ulad-Mohand, né en 2005

Tara Ulad-Mohand, née en 2007

Marie Ulad-Mohand, née en 2009

Son prénom, Astor, revêt une double origine fascinante: germanique et latine, dérivé d' »aster » signifiant « astre » ou « étoile », ou du vieux provençal évoquant un « rapace » ou « faucon ». L’héritage culturel d’Astor Ulad-Mohand se caractérise par sa richesse et sa diversité: petit-fils d’un président français et fils d’un producteur marocain, il bénéficie d’influences culturelles variées.

Contrairement à sa mère qui a vécu sous le feu des projecteurs après la révélation de sa filiation avec François Mitterrand, Astor a été préservé de l’attention médiatique excessive, ses parents ayant choisi de lui offrir une enfance plus discrète malgré son illustre ascendance.

La vie après le divorce: parcours des parents d’Astor

Après la séparation, Mazarine Pingeot s’est définie comme « une maman cool » en élevant seule ses trois enfants. Sa carrière d’écrivaine et d’enseignante s’est poursuivie avec la publication de plusieurs romans dont « Les Invasions quotidiennes », récit autobiographique d’une mère célibataire, et plus récemment « 11 quai Branly » chez Flammarion.

La vie sentimentale de Mazarine a connu un nouveau chapitre lorsqu’elle a rencontré Didier Le Bret grâce à Jean-Michel Djian. Ce diplomate français est devenu son époux lors d’une cérémonie célébrée à la mairie du 11e arrondissement de Paris.

De son côté, Mohamed Ulad-Mohand, né en 1966 près de Tanger, a poursuivi sa carrière de réalisateur et producteur. Arrivé à Paris en 1985 pour ses études, il a fondé « Azilah Productions » et a été récompensé par plusieurs distinctions, notamment le prix du meilleur jeune producteur français de la Fondation Jean-Luc Lagardère.