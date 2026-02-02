Amanda Sthers se confie sur son couple après son divorce avec Patrick Bruel

Amanda Sthers incarne la réussite artistique dans plusieurs domaines. Écrivaine, scénariste et réalisatrice reconnue, elle a pourtant longtemps souffert d’être réduite au statut de « femme de Patrick Bruel ». Leur mariage en 2004 puis leur divorce en 2007 ont profondément marqué la perception publique de cette artiste talentueuse. Aujourd’hui installée à Los Angeles avec ses deux fils Oscar et Léon, elle se confie sur sa vie sentimentale après cette séparation médiatique et sur les liens maintenus avec le père de ses enfants.

La souffrance d’être « la femme de » Patrick Bruel

Amanda Sthers a vécu une véritable épreuve en France à cause de la notoriété écrasante de Patrick Bruel. Contrairement aux idées reçues, elle avait déjà construit sa carrière d’écrivaine avant leur rencontre à Saint-Tropez en 2001. Son premier roman était en cours d’écriture quand le coup de foudre avec le chanteur a bouleversé son existence. Pourtant, le public et les médias l’ont systématiquement réduite à son statut d’épouse.

Cette artiste accomplie ressentait une profonde injustice face aux accusations de bénéficier de passe-droits grâce à son mariage. Elle avait bâti son talent par elle-même, publié chez Grasset et développé son écriture bien avant de partager la vie de Patrick Bruel. Le sentiment d’être constamment ramenée à lui, même douze ans après leur divorce, lui paraissait absurde. Cette situation révélait selon elle un côté patriarcal et étouffant difficile à supporter au quotidien.

L’étiquette dégradante de « femme de » effaçait ses accomplissements personnels. La notoriété du chanteur prenait tellement de place qu’on avait oublié son propre parcours, ses romans, ses projets littéraires et cinématographiques. Cette négation de son identité artistique a motivé sa décision radicale de quitter la France pour recommencer une nouvelle vie loin des regards.

Une nouvelle vie aux États-Unis loin des regards français

L’expatriation aux États-Unis représentait pour Amanda Sthers une opportunité de repartir de zéro. À Los Angeles, personne ne la connaissait comme l’ex-femme d’une célébrité française. Cette anonymat retrouvé lui offrait une liberté inestimable après des années d’enfermement dans une image qu’elle n’avait pas choisie. L’installation avec Oscar et Léon s’est révélée à la fois effrayante et excitante, lui donnant l’impression d’avoir à nouveau vingt ans.

Les attentats de Paris ont également pesé dans cette décision de mère. La sécurité de ses enfants primait sur toute autre considération. En revanche, cette nouvelle existence comportait des défis inattendus. Le décalage horaire créait un silence pesant à partir de midi, lorsque ses proches en France ne pouvaient plus l’appeler. Cette solitude l’a contrainte à développer une vraie indépendance émotionnelle.

Cette période d’adaptation lui a appris à ne pas être dans l’attente de l’autre. Elle a construit une vie autonome où ses projets de réalisatrice, comme « Holy Lands » en 2019 ou « Les Promesses » en 2023, prenaient toute leur place. Ses fils ont également trouvé leurs marques, Léon se tournant vers la musique et signant même un contrat sous le pseudonyme de Léon Hesby. Cette reconstruction rappelle d’autres actrices françaises ayant cherché à préserver leur intimité loin des médias.

Une relation apaisée avec Patrick Bruel malgré le divorce

La relation actuelle entre Amanda Sthers et Patrick Bruel défie les conventions du divorce conflictuel. Ils se considèrent comme les meilleurs amis du monde, ayant développé une intimité fraternelle qui transcende leur séparation. Le chanteur estime avoir avec elle un rapport exceptionnel, citant leur exemple comme modèle de famille recomposée réussie. Selon ses propres mots, ils ont mieux réussi leur divorce que leur mariage.

Patrick Bruel reconnaît que cette réussite relationnelle revient principalement à Amanda. Il souligne qu’on ne se sépare jamais totalement de la mère de ses enfants, créant un lien indissoluble malgré la rupture amoureuse. Cette coparentalité harmonieuse bénéficie directement à Oscar et Léon, qui évoluent dans un climat familial serein.

Au festival de Cabourg, Amanda Sthers a partagé sa vision mature de l’amour. Elle affirme qu’aimer quelqu’un implique d’accepter la totalité du chaos que cela engendre. Patrick Bruel fait partie de ses bagages affectifs, ces personnes indissociables de son existence. Cette philosophie transparaît dans son film « Les Promesses », où elle cherche les traumas qui empêchent certains de prendre leur destin en main.