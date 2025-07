Alexandra Rapaport : photos et révélations sur sa chirurgie esthétique

Alexandra Rapaport, actrice suédoise d’origine polonaise, captive le public dans son rôle phare de Nora Linde dans « Meurtres à Sandhamn ». Née le 26 décembre 1971 à Bromma, cette comédienne maintient une présence médiatique discrète comparée à d’autres célébrités du monde du divertissement européen. Des rumeurs circulent concernant d’éventuelles interventions esthétiques, bien qu’elle reste particulièrement réservée sur ce sujet. Sa carrière impressionnante et sa vie personnelle retiennent l’attention des médias, tout comme la tragédie familiale qui l’a profondément affectée. Analysons son parcours professionnel et les spéculations sur son apparence physique au fil des années.

La carrière exceptionnelle d’Alexandra Rapaport à l’écran et sa vie privée discrète

Le parcours d’Alexandra Rapaport s’étend sur plusieurs décennies, débutant avec « Les Aventures de Tsatsiki » en 1999. Sa filmographie s’est enrichie avec des rôles marquants dans « Livvakterna » (2001) et « La Chasse » (2012). Sa renommée internationale s’est considérablement développée grâce à ses apparitions dans les séries télévisées à succès comme « Modus » (2015) et « The Team » (2015). Les téléspectateurs français la découvrent régulièrement sur Arte, où ses performances captent l’attention des professionnels du monde artistique.

Sur le plan personnel, Alexandra cultive la discrétion. Mariée à Joakim Eliasson, elle est mère de deux enfants : Elmer né en 2007 et Blanca née en 2010. Son héritage familial est marqué par l’histoire de son père, juif ashkénaze, venu de Pologne comme réfugié durant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux célébrités surinvestissant les réseaux sociaux, elle limite son exposition médiatique, préférant se concentrer sur ses projets artistiques et familiaux. Cette retenue alimente parfois les spéculations sur sa vie personnelle, notamment concernant d’éventuelles interventions esthétiques.

Le drame familial de Matilda Rapaport : la nièce d’Alexandra ensevelie sous la neige

En juillet 2016, la famille Rapaport a été frappée par une tragédie bouleversante. Matilda Rapaport, nièce d’Alexandra et skieuse professionnelle renommée, classée quatrième au classement mondial de ski freeride, a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Partie au Chili le 14 juillet 2016 pour tourner une vidéo publicitaire près de la station andine de Farellones, elle a été victime d’une avalanche dévastatrice.

La jeune femme de 30 ans est restée ensevelie sous la neige pendant 1h30 avant d’être secourue. Transportée d’urgence à l’hôpital de Santiago, elle a été admise en soins intensifs. Le manque prolongé d’oxygène l’a plongée dans un coma profond. Malgré les efforts de l’équipe médicale, Matilda est décédée le 18 juillet 2016 des complications liées à cet accident. Ce drame est survenu seulement quelques mois après son mariage en avril 2016 avec Matthias Hargin, skieur spécialiste du slalom.

Alexandra Rapaport a exprimé sa douleur en publiant une image noire sur Instagram en hommage à sa nièce. Le monde du ski international a manifesté un élan de solidarité, rendant de nombreux hommages à cette sportive d’exception, brutalement disparue en pleine carrière.