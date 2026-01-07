Zaz mariée : confidences sur son mari qui l’a libérée de ses addictions

La chanteuse à la voix rauque et au talent reconnu mène une existence discrète loin des projecteurs. Pourtant, Zaz a accepté de lever le voile sur son union célébrée en 2021 lors d’une cérémonie intime. Depuis environ six années, elle partage la vie d’un homme d’origine mauricienne qui exerce la profession de coach sportif. Cette relation amoureuse marque un tournant déterminant dans son parcours personnel, coïncidant avec l’abandon définitif de ses addictions. Son compagnon, originaire de l’île Maurice, est resté loin des médias et des plateaux télévisés. La vie familiale de Zaz suscite régulièrement la curiosité du public, notamment depuis les rumeurs évoquant une possible grossesse. L’artiste a livré quelques confidences rares sur cet époux bienveillant qui l’accompagne au quotidien. Elle reste néanmoins très protectrice de leur intimité et refuse catégoriquement de dévoiler son identité au grand public.

Un sportif mauricien qui a conquis le cœur de Zaz

Les origines et la profession du mari

L’époux de la chanteuse vient de Maurice, cette île paradisiaque de l’océan Indien. Son identité exacte demeure un secret jalousement gardé par l’artiste qui souhaite préserver leur jardin secret. Certaines sources en ligne évoquent le surnom de Jo, sans confirmation officielle de la principale intéressée. Cet homme exerce aujourd’hui comme coach sportif et possède un parcours impressionnant d’athlète de haut niveau. Lorsque leurs chemins se sont croisés en 2019, il enseignait le kung-fu et la boxe. C’est précisément dans ce contexte professionnel que Zaz, alors âgée de quarante ans, a fait sa rencontre.

Informations Détails Origine Île Maurice Profession Coach sportif, ancien professeur de kung-fu et boxe Année de rencontre 2019

Une rencontre qui change tout

Leur histoire débute à un moment charnière où l’artiste prenait du recul vis-à-vis de sa carrière musicale. Avec humour, elle a d’ailleurs souligné que son compagnon, habitué aux performances sportives de haut niveau, connaissait parfaitement la notion d’endurance. La culture mauricienne imprègne désormais le quotidien du couple. La famille de son époux incarne des valeurs de générosité et d’altruisme profondément ancrées. Ensemble, ils partagent une passion pour les sonorités insulaires, écoutant régulièrement le séga mauricien, ce genre musical afro-créole emblématique, ainsi que la maloya et d’autres musiques réunionnaises. Ces influences enrichissent leur vie de couple.

Un mariage intime et un rôle de belle-mère qui se construit

Une cérémonie secrète en 2021

L’union s’est déroulée en 2021 dans la plus grande discrétion. Sur le plateau de l’émission L’Hebdo de la musique, la chanteuse a révélé pour la première fois cette nouvelle, confiant n’en avoir jamais parlé auparavant. Ses mots traduisaient l’émotion ressentie lors de cette cérémonie qu’elle a qualifiée de magique et poétique. La simplicité et la sincérité caractérisaient ce moment empreint de spiritualité. Elle a même employé le terme chamanique pour décrire l’aspect sacré de cet événement. Aucune photo officielle n’a filtré, témoignant de leur volonté commune de protéger leur intimité conjugale.

Devenir belle-mère de Jayna

Son époux est déjà papa d’une fillette prénommée Jayna, née d’une précédente relation. En s’unissant à cet homme, l’artiste a endossé le rôle de belle-mère depuis environ trois années. Elle décrit cette position particulière comme un apprentissage quotidien où chacun grandit ensemble. La petite Jayna bouleverse tout sur son passage et offre son amour sans compter. Trouver sa place dans cette configuration familiale représentait un défi que la chanteuse a relevé avec bonheur. Elle a d’ailleurs dédié la chanson Ce que tu es à sa belle-fille, manière touchante d’exprimer publiquement ce lien privilégié.

Aspect Description Mariage 2021, cérémonie intime et secrète Belle-fille Jayna, issue d’une précédente union Chanson dédiée Ce que tu es

Le rôle déterminant dans la reconstruction et la libération des addictions

Un accompagnement mutuel vers la sobriété

La rencontre avec son compagnon coïncide avec une décision capitale : arrêter toutes ses addictions. Lorsqu’elle a choisi d’abandonner l’alcool, ils se sont soutenus mutuellement dans cette épreuve difficile. La chanteuse luttait contre des dépendances multiples depuis l’adolescence, dès l’âge de treize ans. Ce changement radical s’est produit il y a cinq ans, précisément le 8 avril. Au-delà de l’alcool, elle a également cessé de fumer et adopté un régime végétarien. Le café a également disparu de ses habitudes quotidiennes. Cette transformation profonde témoigne d’une volonté de reprendre sa vie en main.

Une personnalité douce et bienveillante

L’artiste décrit son époux comme une personne exceptionnellement douce, dotée d’une gentillesse et d’une bienveillance rares. Il donne sans jamais rien attendre en retour et l’accompagne chaque jour avec patience. Elle confie n’avoir jamais connu auparavant une telle douceur dans une relation amoureuse. Cet homme calme reste volontairement éloigné des projecteurs et mène une existence discrète. Il constitue une ancre essentielle dans son processus de reconstruction personnelle. Ensemble, ils progressent et s’enrichissent mutuellement par leurs apprentissages respectifs. Ce soutien quotidien représente un pilier fondamental dans sa nouvelle vie.

Abandon de l’alcool et de la cigarette depuis cinq ans

Adoption d’un régime végétarien excluant toute consommation animale

Arrêt complet du café pour privilégier une hygiène de vie saine

Accompagnement mutuel dans le processus de sevrage et de reconstruction

Un nouvel équilibre de vie pour la chanteuse

Cette relation amoureuse a permis à l’artiste de retrouver un équilibre longtemps recherché. Pendant des années, le personnage scénique monopolisait toute son énergie, ne laissant aucune place à sa vie privée. Elle avait bâti des murailles émotionnelles et laisser entrer l’amour représentait un véritable défi. Son schéma relationnel habituel consistait à tout donner avant de tout refermer brutalement à la moindre déception. Son compagnon mauricien lui apporte désormais la stabilité nécessaire malgré l’agitation permanente de sa carrière musicale. Il l’aide à garder les pieds sur terre face à la célébrité et aux sollicitations incessantes des médias. Elle souhaitait construire une relation durable et consacrer enfin du temps à sa vie personnelle et familiale.