Zaz est-elle enceinte de son premier enfant à 44 ans ? Qui est le père ?

Une nouvelle qui fait vibrer le monde de la musique française vient d’être révélée. Selon le magazine Closer, la talentueuse chanteuse Zaz attend son premier enfant à 44 ans. L’artiste, connue pour ses tubes comme « Je veux » et « On ira », a trouvé un nouvel équilibre dans sa vie personnelle tout en poursuivant sa carrière musicale comme coach dans la saison 14 de The Voice. Cette grossesse survient à un moment où l’interprète semble avoir atteint une harmonie tant personnelle que professionnelle. Observons les détails de cette heureuse nouvelle, l’identité du futur papa et ce que l’on sait sur cette grossesse tant attendue.

La grossesse de Zaz confirmée à 44 ans : une révélation médiatique

C’est une information qui a surpris les fans de la chanteuse à la voix si reconnaissable. Zaz attend un bébé à 44 ans, une nouvelle confirmée par Closer qui a immortalisé le couple lors d’une visite chez un gynécologue parisien le 27 mars dernier. Cette grossesse marque une étape importante dans la vie de l’artiste qui avait déjà exprimé son désir de maternité depuis plusieurs années. De manière similaire, dans une interview datant de décembre 2014, elle confiait : « J’en rêve ! Les enfants, c’est la plus belle chose au monde. »

Cette annonce fait écho à sa chanson « Demain c’est toi », sortie en 2018 dans l’album « Effet miroir », où elle s’adressait déjà à un enfant à venir. À l’époque, certains fans avaient cru à une annonce déguisée, mais l’artiste avait démenti tout en réaffirmant son souhait de devenir maman un jour. En janvier 2016, une situation similaire s’était produite suite à un message ambigu sur les réseaux sociaux, qu’elle avait rapidement clarifié en déclarant : « Non non, je ne suis pas enceinte ! Calmez-vous ! »

Jo, le compagnon de Zaz : futur père et pilier de sa nouvelle vie

Le père de l’enfant à naître n’est autre que Jo, le compagnon de Zaz depuis 2018 et son mari depuis 2021. Ce coach sportif d’origine mauricienne a joué un rôle déterminant dans la transformation personnelle de la chanteuse. Déjà père d’une petite fille prénommée Jayna issue d’une précédente relation, Jo a accepté de quitter temporairement son pays pour s’installer à Paris pendant les directs de The Voice, prouvant son soutien indéfectible à la future maman.

La relation entre Zaz et sa belle-fille a profondément marqué l’artiste, au point qu’elle lui a dédié la chanson « Ce que tu es dans ma vie ». Cette expérience de belle-mère a sans doute préparé la chanteuse à sa future maternité, tout en lui permettant d’visiter la complexité des relations amoureuses et familiales qui transforment nos vies.

Une renaissance personnelle avant la maternité

Avant d’accueillir cette grossesse, Zaz a traversé une période difficile marquée par un burn-out en 2020. Cette épreuve l’a conduite à une transformation radicale de son mode de vie. Elle a dit adieu à plusieurs habitudes néfastes :

Le tabac, après avoir fumé trois paquets quotidiens depuis l’âge de 13 ans

L’alcool, la viande et le café

Cette nouvelle hygiène de vie, combinée à un cadre affectif stable, a contribué à sa renaissance personnelle. Aujourd’hui, l’artiste se décrit comme « plus ancrée, plus libre, plus entière » et « plus en paix avec elle-même », créant ainsi un environnement idéal pour accueillir un enfant.

The Voice et maternité : quand la vie imite l’art

Dans un étonnant parallèle, Zaz partage actuellement l’aventure The Voice avec une candidate également enceinte. Maag, 39 ans, membre de l’équipe de la chanteuse, attendait un bébé lors des auditions à l’aveugle et a récemment donné naissance à une petite Nina qu’elle a déjà présentée à sa coach. Cette coïncidence crée une connexion particulière entre les deux femmes, unies par la musique et cette expérience de la maternité.

Aux côtés de Florent Pagny, Patricia Kaas et Vianney dans les fauteuils rouges de l’émission, Zaz s’apprête désormais à relever le plus beau des défis : concilier sa carrière d’artiste avec son futur rôle de maman. Une nouvelle aventure qui s’annonce riche en émotions et en transformations pour cette voix unique de la chanson française.