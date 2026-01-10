Zabou Breitman : sa vie amoureuse et l’histoire d’amour romantique avec son compagnon

Figure emblématique du cinéma français, Zabou Breitman captive autant par son talent d’actrice et de réalisatrice que par sa vie privée. Son parcours artistique riche côtoie une existence sentimentale marquée par des histoires intenses. Entre une romance adolescente devenue légende, un mariage avec le père de ses enfants qui s’est terminé, et une quête actuelle de l’âme sœur, la comédienne incarne un paradoxe touchant. Malgré une éducation féministe reçue de ses parents, elle conserve une vision romantique de l’amour qui transparaît dans ses confidences.

Une rencontre adolescente devenue légende : l’histoire du prince et de la princesse

À seulement 17 ans, Zabou Breitman vit une scène digne d’un film sur un quai de gare. Deux trains se croisent : elle monte dans une petite Micheline pour rentrer chez elle, lui prend un convoi qui l’emmène en Autriche. Leurs regards se rencontrent. Dans un geste romanesque, la jeune fille sort sa tête par la fenêtre. Leurs mains se touchent brièvement et il lui glisse un petit papier contenant son adresse.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais le destin en décide autrement. Un jour de pluie, la comédienne décide de lui écrire. L’eau efface malheureusement son nom et son adresse inscrits au dos de l’enveloppe. Heureusement, elle avait pris soin de noter ses coordonnées à l’intérieur de la lettre. Le jeune homme peut ainsi lui répondre.

Cette relation épistolaire perdure depuis 44 ans. Ils continuent de s’écrire régulièrement, s’appelant toujours « mon prince » et « ma princesse » dans leur correspondance. Elle évoque avec tendresse cette intimité partagée, précisant qu’ils se sont « aimés » et ont vécu des moments précieux ensemble. Cette histoire traverse les décennies, témoignant d’une connexion unique et intemporelle qui défie les conventions.

Fabien Chalon, le père de ses enfants : un mariage qui n’a pas duré

Dans les années 1980, Zabou Breitman rencontre Fabien Chalon, sculpteur et plasticien de renommée internationale. Leur union est célébrée le 2 juillet 1989 à Blois, avec Jack Lang comme officiant. L’actrice qualifie ce moment d’extraordinaire, marquant le début d’une vie de famille.

Leur histoire donne naissance à deux enfants : Anna arrive le 30 octobre 1989, suivie d’Antonin le 8 août 1993. La réalisatrice insiste sur le fait qu’il s’agit d' »enfants de l’amour » qu’elle a vraiment désirés. Elle se souvient de son bonheur d’être mère et décrit son ex-mari comme un « super papa » auprès de leurs enfants.

Malheureusement, comme d’autres artistes du show business, le couple se sépare en 2006. Zabou explique simplement que ça ne marchait plus et qu’ils n’ont pas réussi à se renouveler. Sans regret sur son mariage, elle reconnaît qu’à un moment précis le couple n’était plus heureux. Aujourd’hui, les anciens époux ne sont pas restés amis, mais l’essentiel pour la comédienne reste qu’il soit un bon père.

À la recherche du prince charmant : ses attentes et sa vision de l’amour

Actuellement célibataire, Zabou Breitman assume être en quête et à la recherche du prince charmant. Ses critères révèlent une personnalité exigeante et sensible. Elle recherche un homme doté des qualités suivantes :

Une personnalité drôle avec du charme plutôt qu’une beauté conventionnelle

Une intelligence stimulante et un talent remarquable

Des mains agréables, détail qu’elle juge primordial

Une odeur qui lui plaît naturellement

Un amour pour la gastronomie et une curiosité insatiable

La réalisatrice souhaite pouvoir admirer son futur compagnon. Elle recherche quelqu’un capable de faire des choses qu’elle ne maîtrise pas, comme un chercheur qui pourrait lui apporter des connaissances nouvelles. Son désir d’amour absolu et total reste intact.

Le paradoxe de sa personnalité réside dans cette vision romantique malgré une éducation féministe. Elle évoque l’image de la femme en robe blanche courant au ralenti, qu’elle trouve absurde compte tenu de l’engagement de ses parents, mais qu’elle conserve néanmoins. La comédienne rappelle finalement que le prince charmant peut changer, témoignant d’une certaine sagesse acquise.