Yoann Riou en couple : que sait-on de sa compagne Nathalie et de sa vie amoureuse ?

Chroniqueur emblématique des Grosses Têtes sur RTL et journaliste sportif reconnu, Yoann Riou a officialisé sa relation avec Nathalie début 2024. Le commentateur, qui travaille également pour la chaîne L’Équipe, se dit désormais « amoureux fou » et affirme avoir « découvert l’amour avec un grand L ». Cette rencontre a profondément transformé le quotidien du Breton, qui multiplie les projets de mariage et rêve ardemment de fonder une famille. Son engagement sincère auprès de sa compagne illustre une nouvelle étape dans sa vie personnelle, marquée par une stabilité émotionnelle retrouvée et une projection vers l’avenir.

Nathalie, la femme qui a conquis le cœur de Yoann Riou

Une relation annoncée en janvier 2024

L’animateur a révélé sa relation amoureuse sur les ondes de RTL dans l’émission Les Grosses Têtes en janvier 2024. Âgée entre 30 et 40 ans, Nathalie reste particulièrement discrète et refuse toute exposition médiatique malgré la notoriété de son compagnon. Le couple a d’ailleurs établi un pacte pour préserver leur intimité, engagement que Yoann respecte scrupuleusement dans ses interventions publiques.

La compagne du journaliste sportif écrit régulièrement des lettres d’amour manuscrites qu’elle envoie à son partenaire. Ces courriers tendres sont réceptionnés par la concierge portugaise de Yoann, qui les glisse sous sa porte. Avec humour, le chroniqueur confie que Nathalie éprouve une certaine jalousie envers cette concierge et craint qu’il n’engage trop de conversations avec elle. Auditrice fidèle de l’émission RTL, elle a même demandé à son compagnon de ne pas « déconner » à l’antenne, requête qu’il s’efforce d’honorer.

Des projets de mariage et de paternité bien établis

Un planning précis pour leur avenir

Le couple a élaboré un calendrier détaillé : installation commune en 2025, demande en mariage au printemps 2026 et célébration des noces au printemps 2027. Yoann a officiellement annoncé ses fiançailles le 17 janvier 2025, précisant que leur union serait célébrée « entre terre et mer ». Il justifie ce planning par la nécessité d’une préparation minutieuse : un an pour organiser le mariage, un an pour les fiançailles et un an pour établir le plan de table car il souhaite recevoir « du beau monde ». Laurent Ruquier s’est moqué gentiment en prédisant que « dans deux ans, ça sera fini », mais le chroniqueur affiche une confiance totale.

Un rêve de paternité depuis l’adolescence

Devenir père représente « le rêve de sa vie » pour Yoann, désir qu’il porte depuis son adolescence. À cette époque, il imaginait avoir cinq enfants pour former une équipe de football complète. Il a déjà sélectionné plusieurs prénoms : Diego pour un garçon, Giovanna pour une fille, ainsi que Clara, Chloé et Anabelle. Il a demandé à Laurent Ruquier d’être parrain de son futur enfant, proposition refusée avec humour.

Le journaliste confie en revanche une certaine appréhension face à l’accouchement, s’interrogeant sur son rôle durant cet événement et se demandant si « souvent l’homme a plus peur que la femme ». Malgré cette inquiétude, il se projette avec enthousiasme dans la paternité et rêve notamment d’emmener son futur enfant au Stade de Roudourou à Guingamp pour partager sa passion footballistique.

L’influence de Nathalie sur sa transformation personnelle

Un soutien émotionnel essentiel

Nathalie joue un rôle fondamental dans la stabilité émotionnelle du chroniqueur. Elle le soutient activement dans ses projets professionnels et veille à préserver l’équilibre entre sa carrière médiatique intense et sa vie privée. Cette présence bienveillante lui permet de garder les pieds sur terre tout en évoluant dans l’univers exigeant de la télévision et de la radio. Grâce à elle, Yoann conserve sa spontanéité naturelle et sa générosité envers le public.

Un encouragement dans sa perte de poids

L’amour a constitué un moteur déterminant dans la transformation physique du journaliste sportif. Il a perdu entre 25 et 28 kilos selon les périodes, passant de 106 kilos à environ 81 kilos. Cette métamorphose s’appuie notamment sur une pratique sportive régulière, particulièrement le vélo. Nathalie l’a constamment soutenu dans cette démarche, l’encourageant à prendre soin de lui pour vivre une existence plus équilibrée.

Période Poids Activité sportive Avant transformation 106 kg Sédentaire Après Danse avec les stars 83 kg Danse intensive Octobre 2024 81 kg Vélo régulier

Le chroniqueur se dit « tellement fier » de sa transformation et prévoit de grimper le Mont Ventoux au printemps prochain, illustrant son engagement durable vers une vie plus saine et dynamique.