Volet moustiquaire 130 x 160 cm Livarno Home : protection anti-insectes pour fenêtre à petit prix

L’été arrive et avec lui son lot de moustiques et d’insectes agaçants. Pour profiter pleinement de la belle saison sans être importuné, le volet moustiquaire Livarno Home 130 x 160 cm s’impose comme une solution efficace et abordable. Vendu chez Lidl, ce dispositif de protection anti-insectes pour fenêtre allie praticité et petit prix. Passons en revue ensemble les caractéristiques de ce produit qui promet de vous offrir un été serein, à l’abri des nuisibles volants.

Une protection naturelle contre les insectes à prix attractif

Le volet moustiquaire Livarno Home se démarque par son rapport qualité-prix exceptionnel. Proposé à seulement 32,99€ chez Lidl, ce dispositif anti-insectes s’avère être une option économique pour protéger votre intérieur des nuisibles volants. Ce tarif compétitif le rend accessible à tous les budgets, sans pour autant sacrifier l’efficacité.

L’un des principaux atouts de cette moustiquaire réside dans sa capacité à offrir une protection naturelle contre les insectes. Contrairement aux solutions chimiques comme les sprays ou les diffuseurs, ce volet agit comme une barrière physique, empêchant les moustiques et autres petites bêtes volantes de pénétrer dans votre habitation. Cette approche écologique vous permet de profiter d’un air frais sans craindre les piqûres désagréables.

En optant pour ce produit, vous bénéficiez d’une solution qui allie économie et efficacité. Voici les principaux avantages de ce volet moustiquaire :

Protection efficace contre les insectes volants

Prix abordable

Alternative écologique aux produits chimiques

Permet d’aérer sans laisser entrer les nuisibles

Adapté à différentes tailles de fenêtres

Installation facile et adaptabilité aux différentes fenêtres

L’un des points forts du volet moustiquaire Livarno Home réside dans sa facilité d’installation. Grâce à son système de montage « Easy Build », vous pouvez équiper vos fenêtres sans avoir besoin de percer ni de scier. Cette caractéristique en fait une solution idéale pour les locataires ou les personnes peu à l’aise avec le bricolage.

Le cadre télescopique en aluminium robuste offre une adaptabilité remarquable aux différentes tailles de fenêtres. Extensible en continu, il peut s’ajuster à des ouvertures allant de 80 à 130 cm en largeur et de 90 à 160 cm en hauteur. Cette flexibilité permet de couvrir une large gamme de dimensions, s’adaptant de ce fait à la plupart des fenêtres standard.

La compatibilité avec les fenêtres équipées de volets roulants est un atout supplémentaire. Vous n’aurez pas à choisir entre protection contre les insectes et occultation. Les accessoires et instructions de montage inclus facilitent encore davantage l’installation. Voici un aperçu des étapes d’installation :

Mesurez précisément votre fenêtre Ajustez le cadre télescopique à la taille requise Positionnez le volet moustiquaire sur le cadre de la fenêtre Fixez-le à l’aide du système à ressort à gaz Vérifiez le bon fonctionnement et ajustez si nécessaire

Caractéristiques techniques et matériaux de qualité

Le volet moustiquaire Livarno Home se démarque grâce à la qualité de ses matériaux et ses spécifications techniques bien pensées. La toile moustiquaire plissée noire en polyester assure une protection efficace tout en restant discrète. Elle offre une excellente perméabilité à la lumière et à l’air, vous permettant de profiter d’une ventilation naturelle sans compromis sur votre intimité.

La résistance aux intempéries et aux UV est un atout majeur pour un produit destiné à un usage extérieur. Cette durabilité garantit une longévité accrue, même face aux conditions climatiques difficiles des saisons estivales. Avec une profondeur d’encastrement d’environ 2,4 cm et un poids d’environ 1,7 kg, ce volet moustiquaire s’intègre harmonieusement à votre fenêtre sans en altérer l’esthétique.

Disponible en blanc ou anthracite, ce produit s’adapte à différents styles d’intérieur. La possibilité de raccourcir facilement la largeur du plissé offre une flexibilité supplémentaire pour une adaptation parfaite à vos besoins spécifiques. Voici un tableau récapitulatif des principales caractéristiques techniques :

Caractéristique Spécification Dimensions 80-130 cm (L) x 90-160 cm (H) Matériau Polyester (toile) / Aluminium (cadre) Couleurs disponibles Blanc ou Anthracite Poids Environ 1,7 kg Profondeur d’encastrement Environ 2,4 cm

Avantages pratiques et satisfaction client

Le volet moustiquaire Livarno Home s’impose comme une alternative pratique aux rideaux traditionnels pendant la saison estivale. Il offre la possibilité d’aérer votre intérieur sans craindre l’invasion d’insectes indésirables, vous permettant de manière similaire de profiter pleinement de la fraîcheur des soirées d’été.

La satisfaction client élevée, avec un taux de 84%, témoigne de l’efficacité et de la qualité de ce produit. Les utilisateurs apprécient particulièrement la facilité d’installation, l’adaptabilité aux différentes tailles de fenêtres et l’efficacité de la protection contre les moustiques et autres insectes volants.

Il est utile de préciser que ce volet moustiquaire fait partie d’une gamme plus large de solutions anti-insectes proposée par Livarno Home chez Lidl. Cette diversité permet de répondre à différents besoins en matière de protection contre les nuisibles, que ce soit pour les fenêtres, les portes ou même les espaces extérieurs.

En choisissant ce produit, vous optez pour :

Une solution économique et efficace contre les insectes

Un produit facile à installer et à utiliser

Une protection durable adaptée à différentes configurations de fenêtres

Un moyen naturel de profiter de l’air frais sans les désagréments des piqûres

En résumé, le volet moustiquaire Livarno Home 130 x 160 cm s’impose comme un accessoire indispensable pour un été serein. Alliant prix attractif, facilité d’installation et efficacité, il vous permettra de profiter pleinement de la belle saison, à l’abri des nuisibles volants. Son adaptabilité et sa qualité en font un investissement judicieux pour améliorer votre confort estival année après année.