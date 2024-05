Le vol Boeing Starliner avec équipage n'aura pas lieu 

Boeing et sa capsule Starliner semblent être pris dans une spirale de malchance qui retarde inlassablement leur envol vers les étoiles.

Boeing subit un nouveau revers avec le report du lancement de sa capsule Starliner pour des raisons techniques, prolongeant ainsi les déboires du constructeur aéronautique. Des retards coûteux et des défis persistants entravent le projet.

Boeing est confronté à un nouvel obstacle dans le lancement de sa capsule CST-100 Starliner, qui a été reporté en raison d'une fuite d'hélium, selon un communiqué de la Nasa. Cette fuite a été détectée malgré le remplacement réussi d'une valve sur la fusée Atlas 5, qui devait propulser la capsule vers la Station spatiale internationale (ISS) avec à son bord les astronautes Barry Wilmore et Suni Williams.

BREAKING: Boeing Starliner crewed flight test has been postponed indefinitely due to ongoing issues with the spacecraft, including a helium leak in the propulsion system and concerns over system performance and redundancy pic.twitter.com/wcNrCj2MIq

— Financelot (@FinanceLancelot) May 22, 2024