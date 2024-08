Outre le bonus écologique, une nouvelle donnée, qui pourrait faire le bonheur des automobilistes branchés, vient de s’ajouter. Il s’agit d’une baisse des prix de l’électricité qu'EDF a annoncé.

En effet, Électricité de France a annoncé qu’une baisse des prix de l’énergie électrique était envisageable. Cette annonce a été faite lors de la présentation des résultats financiers du leader français de l’électricité.

Ainsi, cette baisse des prix de l’électricité sera la nouvelle donnée qui pèsera dans les futurs choix d’acquisition d’une automobile, et réconfortera celui des automobiles qui ont opté pour l’électrique. Même si cette baisse n’est pas chiffrée, EDF se montre confiante quant à sa durabilité et a même une idée sur sa longévité.

« Nous avons désormais une visibilité sur les prix jusqu’à environ la fin de la décennie qui montre après une baisse très rapide, une stabilisation à un niveau beaucoup plus bas que ce que nous avions l’année dernière à la même période », déclare Luc Rémont, P-DG d’EDF. À l’heure où le débat sur les avantages du véhicule électrique resurgit, l’automobile verte pourrait à nouveau battre de l’aile et renforcer sa position sur le marché.

En effet, certains modèles de voitures vertes ont été décriés pour leur usage au quotidien et pour leur performance et praticité. Néanmoins, avec le plus intéressant coût à l’usage, l’électrique gagne encore du terrain. Ce coût à l’usage est estimé d’environ 3€ / 100 km. Imbattable !

Voitures électriques : quel impact aura la baisse des prix de l’électricité ?

À la lumière de l’un des principaux avantages de l’automobile électrique, la baisse des prix de l’électricité qu'EDF envisage s’ajoute pour rebattre les cartes. De plus, les offres attractives des autres fournisseurs d’électricité font leur retour suite à la baisse du prix de l’électricité sur le marché du gros. Certaines sources évoquent des offres inférieures de 20 % au prix réglementé.

Justement, sur ce dernier point, les factures seront de plus en plus moins chères dès 2025. C’est ce que laisse présager la prolongation du bouclier tarifaire instauré fin 2022. Par ailleurs, les contrats d’achat d’électricité à terme pour l’année 2025 seront plus avantageux que les années précédentes. « Les contrats d’achat d’électricité à terme pour l’année 2025 se négociaient à environ 73 euros le MWh. C’était 90 € en janvier, et 146 € il y a un an ! » indique Le Parisien.

Du pain béni pour les propriétaires et futurs propriétaires des véhicules électriques qui pourront désormais recharger les batteries de leur automobile sans regarder le compteur d’électricité dans le rétro.

Voitures électriques : un nouvel élan ?

Alors qu’ils ressemblaient autrefois aux autres modèles de voitures thermiques, avec une batterie à la place du réservoir, les voitures électriques se distinguent de plus en plus. Style affirmé, conception originale et une incrustation de plus en plus importante dans le décor, les automobiles électriques ne sont plus ces maquettes coincées au stade du développement jusqu’à devenir une pièce d’exposition au musée. À leur début, leur seul bémol était leur prix sensiblement élevé par rapport aux autres véhicules.

Un fait qui tend à changer puisque l’avènement de la concurrence, notamment chinoise, vient de bousculer cette donne. S'il reste néanmoins loin des standards thermiques en termes de kilométrage parcouru pour un seul plein, l’électrique pourrait amener à une autre réflexion de la mobilité humaine en privilégiant d’autres pistes.