Vincent Moscato révèle son salaire chez RMC : « on est payé comme des rois

Vincent Moscato, ancien international de rugby reconverti en animateur radio emblématique, présente le Super Moscato Show sur RMC depuis quatorze années consécutives. L’ancien sportif s’est distingué par sa transparence inhabituelle concernant ses revenus lors de son passage dans l’émission L’instant De Luxe de Jordan De Luxe en octobre 2021. Cette révélation exceptionnelle dans le milieu des médias français a dévoilé ses gains substantiels tant sur la station radiophonique que pour sa participation à l’émission de télévision Danse avec les stars.

Les revenus de Vincent Moscato sur RMC dévoilés

Le 25 octobre 2021, lors de son passage dans l’émission L’instant De Luxe sur Télé Star Play, Vincent Moscato a levé le voile sur ses revenus mensuels. Jordan De Luxe l’a questionné directement sur ses gains, lui demandant s’il touchait cinq ou six mille euros par mois. L’animateur du Super Moscato Show a répondu sans détour : « Oui, un peu plus même ! ». Cette déclaration fait suite à sa phrase initiale plus évasive : « Sur RMC, je gagne bien ma vie ».

Ces revenus mensuels supérieurs à 6 000 euros proviennent de sa fonction de présentateur quotidien sur la station radiophonique. Vincent Moscato anime son show entre 15 heures et 18 heures, entouré de sa bande de chroniqueurs fidèles. Cette transparence financière contraste avec la discrétion habituelle des personnalités médiatiques concernant leur rémunération.

La rémunération royale de Danse avec les stars

En 2018, Vincent Moscato a participé à la neuvième saison de Danse avec les stars sur TF1, formant un duo avec la danseuse professionnelle Candice Pascal. Malgré son élimination dès la troisième émission de cette saison remportée par Clément Rémiens, l’ancien rugbyman a touché une rémunération conséquente.

Concernant ses gains pour cette participation télévisuelle, Vincent Moscato n’a pas mâché ses mots : « Mais bien sûr qu’on est payé comme des rois. Je ne vais pas te dire le contraire. C’est magnifique… Voilà, quand tu as fait des études ça paye ». Le montant exact révélé oscille entre 80 000 et 90 000 euros pour sa participation complète à l’émission. Cette somme représente plus de treize fois le salaire médian français annuel, illustrant l’ampleur de ces rémunérations dans le divertissement télévisuel.

La stratégie fiscale andorrane et ses complications

Depuis 2014, Vincent Moscato a établi sa résidence fiscale en Andorre, créant deux sociétés dans la principauté : Moskato Productions et le Talonneur. Cette stratégie lui permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse avec un impôt plafonné à 10 %.

Néanmoins, le fisc français conteste cette résidence andorrane pour plusieurs motifs :

Son ancienne adresse déclarée correspondait à un village de vacances

Son activité professionnelle s’effectue quasi-exclusivement en France

Il conserve un appartement à Neuilly-sur-Seine avec compteur électrique à son nom

Le 5 mars 2020, une perquisition surprise a eu lieu dans son appartement parisien. Vincent Moscato a contesté cette action en cour d’appel, mais sans succès. Pour justifier sa résidence andorrane, il a fourni plusieurs preuves : la scolarité de sa fille dans la principauté entre 2014 et 2017, et l’installation d’équipements techniques RMC sur place. Depuis 2015, sa société a cumulé vingt-six amendes pour excès de vitesse, totalisant 1 153 euros d’infractions routières andorranes.