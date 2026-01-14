Vincent Meyer : enseignant-chercheur et expert en travail social

Vincent Meyer incarne une figure académique singulière dans le paysage universitaire français. Professeur Associé de Sociologie du Travail et Gestion des Ressources Humaines à l’EM Normandie, il occupe également une position reconnue comme sociologue spécialisé en sciences de l’information et de la communication à l’Université Côte d’Azur. Son expertise sur la transformation digitale dans le secteur du travail social lui confère une autorité particulière dans l’analyse des mutations contemporaines des pratiques professionnelles.

Son parcours professionnel antérieur enrichit sa perspective académique. Pendant sept années, il a exercé comme Responsable des Ressources Humaines dans les secteurs de la chimie en Chine et de la finance en France. Cette expérience terrain nourrit aujourd’hui ses recherches sur les organisations et le management. L’article examine trois dimensions majeures de son activité : son parcours académique et ses axes de recherche, son expertise sur le numérique en travail social, ainsi que son engagement dans le développement culturel et artistique.

Parcours académique et axes de recherche

Vincent Meyer obtient son doctorat en Sciences de Gestion à l’Université Paris-Saclay en 2018, sous la direction de Françoise Chevalier. Sa thèse examine le management de la performance dans les multinationales, une thématique qui traverse l’ensemble de ses travaux ultérieurs. Depuis 2017, il assume les fonctions de Directeur Académique du Master Manager des Ressources Humaines à l’EM Normandie, où il transmet ses connaissances en méthodes quantitatives, méthodologie et ressources humaines.

Ses recherches visitent plusieurs territoires complémentaires : la gestion de la performance, la sociologie des outils de gestion, la digitalisation des pratiques RH, le management inclusif, le télétravail, la grande démission ou encore l’authenticité au travail. Ses publications apparaissent dans des revues académiques prestigieuses comme Organization, Revue Française de Gestion ou European Management Journal. Sa reconnaissance internationale se manifeste par plusieurs distinctions :

Le BEST PAPER AWARD à l’Academy of Management 2024

L’Alan M. Rugman Young Scholar Award en 2018

Le Award for the Best Qualitative Paper in International Business en 2016

Expertise sur la transformation numérique du travail social

À l’Université Côte d’Azur, Vincent Meyer développe une analyse approfondie de la transition digitale dans le secteur social. Lors d’un webinaire organisé en novembre 2020 par l’IRTS Île-de-France, il expose sa vision des mutations numériques. Il identifie trois phases successives : d’abord la formation aux outils bureautiques, puis la logicialisation avec l’informatique de gestion et les normes managériales, enfin la plateformisation actuelle qui restructure profondément les pratiques professionnelles.

Son concept de désinstitutionnalisation accompagnée par les technologies décrit le virage domiciliaire où le domicile devient le lieu privilégié des interventions sociales. Cette évolution s’appuie sur la dématérialisation, les consultations à distance et les objets connectés. Il insiste sur la nécessité pour les travailleurs sociaux de préserver leur marge de manœuvre relationnelle face aux algorithmes. Son évaluation des impacts de la crise sanitaire demeure nuancée, reconnaissant les avantages comme l’accès aux droits sociaux tout en soulignant les risques de contrôle à distance.

Engagement dans le mécénat culturel et artistique

Vincent Meyer préside la Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique, fondation familiale créée avec son père Philippe Meyer et reconnue d’utilité publique en 1995. Cette organisation soutient l’expansion des connaissances humaines et l’expression artistique sous toutes ses formes. Son mécénat privilégie le Festival d’Aix-en-Provence, institution à laquelle il reste attaché depuis l’enfance. Il finance particulièrement le Cycle Stravinski, reflétant sa passion pour ce compositeur qu’il partage avec Bernard Foccroulle et Maestro Salonen. Convaincu que l’expression artistique constitue un besoin vital pour toute société, il appelle l’État français à encourager davantage le mécénat privé et d’entreprise.