Vincent Lagaf’ révèle son salaire pour le Bigdil sur RMC : le montant dévoilé

Vincent Lagaf’ fait son grand retour sur les écrans après vingt années d’absence avec Le Bigdil, désormais diffusé sur RMC Story depuis le 2 janvier 2025. L’animateur vedette a accepté de lever le voile sur les coulisses financières de ce comeback spectaculaire, révélant des négociations salariales particulièrement serrées. Cette nouvelle version hebdomadaire, programmée le vendredi soir en prime time à 21h10, a d’emblée conquis le public avec un succès d’audience remarquable qui confirme l’attachement des téléspectateurs à ce programme culte.

Une réduction drastique de salaire pour son retour télévisuel

Vincent Lagaf’ n’a pas caché la réalité économique de son retour à la télévision. L’animateur a révélé avoir divisé son cachet par cinq, voire par sept selon ses différentes déclarations publiques. Cette baisse spectaculaire représente une rémunération sept fois inférieure à celle perçue durant les années fastes sur TF1. À l’époque dorée du show quotidien, Vincent touchait jusqu’à 10 000 euros par émission, un montant qui reflétait le succès phénoménal du programme. Avec cette réduction drastique, sa rémunération actuelle s’établirait aux alentours de 2 000 euros par émission. Cette compression budgétaire s’inscrit dans un contexte de contraintes financières majeures, la nouvelle version fonctionnant avec 60% de budget en moins comparé à l’époque TF1. L’animateur a néanmoins accepté ces conditions revues à la baisse, privilégiant des motivations qui transcendent l’aspect purement financier de ce projet télévisuel ambitieux.

Les négociations tendues avec la production de RMC Story

Les discussions entre Vincent Lagaf’ et l’équipe de production ont révélé des moments de tension révélateurs. Face à la première proposition salariale, l’animateur a réagi avec fermeté : « Attends, c’est bien à Vincent Lagaf’ que tu parles au téléphone ? Tu demandes pas un chauffeur de salle, tu demandes un animateur ! » Cette réplique illustre parfaitement les enjeux de reconnaissance au-delà des considérations financières. Sa stratégie de négociation consistait à connaître le budget disponible avant de déterminer sa part. Les contraintes de production se manifestent par une équipe réduite, des locaux moins adaptés et l’impossibilité de proposer les 50 000 euros de cadeaux quotidiens d’antan. Malgré une offre alléchante de TF1 proposant le double de son salaire actuel, Vincent Lagaf’ a choisi de rester fidèle à RMC Story. Cette décision témoigne de son honneur et de sa fierté envers la chaîne qui lui avait accordé sa confiance pour orchestrer ce retour télévisuel audacieux.

Les motivations personnelles au-delà de l’aspect financier

L’animateur a clairement exprimé ses vraies motivations : « Je n’ai même pas été travaillé pour le pognon. J’ai été travaillé parce que j’avais besoin de savoir ce que j’étais encore capable de faire ». Ce comeback représente avant tout un défi personnel et une recherche de satisfaction créative. Ce retour professionnel lui permet également d’améliorer sa retraite jugée insuffisante à 1 700 euros mensuels. Les conditions de tournage se sont révélées exigeantes avec trente émissions enregistrées en novembre 2024 au studio de la Cité du cinéma à Saint-Denis. Vincent compare cet effort intensif à « un one-man-show de six heures » nécessaire pour enchaîner trois programmes de quatre-vingt-dix minutes. Le succès est au rendez-vous avec 1,8 million de téléspectateurs et 9,1% de part d’audience lors de la première diffusion. Cette performance exceptionnelle a propulsé RMC Story en quatrième position des chaînes nationales et justifié le passage du jeudi au vendredi soir.