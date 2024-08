Vers de feu : la Méditerranée face à un danger provenant de ses profondeurs

La mer Méditerranéenne fait face à un autre danger qui, cette fois, provient de ses profondeurs. Alors qu’ils étaient connotés que dans certaines régions italiennes, les vers de feu se prolifèrent partout et menace les baigneurs, l’économie et la biodiversité méditerranéens.

En effet, un autre phénomène a été observé près des cotes du bassin méditerranéen. Il s’agit d’une présence de plus en plus inquiétante des vers de feu. Une sorte de mille-pattes aquatiques qui donnent de sérieux maux aux pêcheurs et aux scientifiques méditerranéens. Dans son éventail riche en espèces animales, la Méditerranée nous révèle l’une de ses créatures les plus dangereuses. À fuir sans se poser de questions !

De par leur taille relativement importante, 40 cm de long selon des spécialistes, ces vers, appelés Hermodice carunculata, cache une arme secrète sous leur barbe qui dénote de leurs couleurs attirantes et gaies : une peau qui renferme un venin ultra-urticant. Au moindre contact avec la peau, des brûlures considérables et quelquefois douloureuses sont causées. D’où le nom bien ponctué de ces espèces invasives.

Prolifération des vers de feu en Méditerranée : quels impacts sur l’économie locale ?

Elles sont de ces espèces qui trompent par leurs couleurs vives. À ne pas y voir une curiosité à découvrir ! En Italie, plus exactement en Sicile, les pêcheurs souffrent le plus de ces rongeurs marins. « Ils mangent les têtes des poissons que nous péchons, puis tout leur corps, ils les éviscèrent par la suite », explique le pêcheur sicilien au micro de l'AFP.

Ainsi, ces vers de feu barbu rendent la mission des pêcheurs de revenir avec leur gagne pain plus difficile puisqu’ils le déchiquettent. Une considérable perte d’argent pour les pêcheurs et une fissure dans l’un des maillons forts de l’économie locale. Les inquiétudes des pêcheurs ne sont plus au stade de la superstition.

Compte tenu de leur prolifération massive, « ces vers de feu consommaient environ 30 % des prises auparavant. Aujourd'hui, ce chiffre est de 70 % », ajoute le pêcheur. Ils suffiraient de les tuer, dira-t-on, mais ce qui peut paraître aussi évident, n’est pas toujours ce qui est le plus sûr ! Rappelons qu’ils sont dotés d’un venin très urticant.

Vers de feu : à l’origine d’un problème qui menace la biodiversité

Découper ces vers, qui appartiennent à la famille des Amphinomidae, ne les fait que les rendre plus puissants. En effet, les vers de feu sont dotés d’un pouvoir de régénération qui ne fera qu’accentuer leur prolifération. « Si vous le coupez en deux, non seulement la partie avec la tête régénère une partie arrière, mais cette dernière parvient à régénérer une tête en 22 jours environ », explique Francesco Tiralongo, directeur de recherche du projet Worms Out de l'Université de Catane. Face à ce phénomène inquiétant, quoi qu’il soit visible que durant la période estivale, les recherches s’intensifient pour le comprendre.

L’étymologie de leur nom est une piste qui permet de cerner leur origine. Il s’agit des espaces tropicales qui se prolifèrent dans des températures élevées. Des températures qui caractérisent désormais le bassin méditerranéen qui a enregistré une hausse de température de ses eaux d’environ 1.2 C lors des 40 dernières années. Un fait qui favorise la propagation de ces espèces intrusives au détriment des espèces locale. À son origine, l’éternel réchauffement climatique !